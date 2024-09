Sulle pendici del Vulcano Arenal: una sentinella di fuoco in Costa Rica

Un vulcano dalla forma perfetta, per anni ritenuto spento, ha creato uno dei più bei paesaggi naturali da vedere durante un viaggio in Costa Rica.

Fonte: iStock Il Vulcano Arenal e il suo lago

Con i suoi 1670 metri di altitudine, il Vulcano Arena è una sorta di sentinella di magma e roccia che osserva alcuni dei più bei posti del Costa Rica. Sicuramente, è uno dei luoghi da vedere assolutamente quando si fa un viaggio da queste parti. Situato nel Parco Nazionale che prende il nome dal vulcano stesso, nella regione settentrionale del paese, l’Arenal è un’icona sia per i locali che per i turisti.

Chiunque ami la natura oppure ami mettere un po’ di attività outdoor nei propri viaggi può essere considerato il visitatore ideale dell’Arenal. Cosa bisogna sapere per visitare un luogo del genere, dove la natura si esprime sempre con grande forza? Ecco alcune informazioni e consigli per regalarti una giornata sulle pendici del Vulcano Arenal in Costa Rica.

Come raggiungere il Vulcano Arenal

Raggiungere il Vulcano Arenal, durante il tuo viaggio in Costa Rica, è relativamente semplice grazie sia alla sua popolarità che alla vicinanza di La Fortuna, una piccola città che è diventata il principale punto di accesso alle pendici del vulcano.

Se ti trovi a San José e hai noleggiato un’auto, arrivare nel Parco Nazionale del Vulcano Arenal sarà molto facile, anche se richiede una certa organizzazione per via delle distanze. La capitale, infatti, si trova a circa tre ore di strada. La distanza è di poco meno di 130 chilometri ma, da quelle parti, le strade sono spesso impegnative e richiedono tempi più dilatati per essere percorse in tutta sicurezza.

È consigliato, infatti, noleggiare un’auto 4×4 per arrivare fino a qui e munirsi di GPS e di mappe stradali. Sebbene le strade principali siano asfaltate e ben mantenute, alcune strade secondarie possono essere sterrate o in cattive condizioni, soprattutto durante la stagione delle piogge.

Se, invece, non noleggi l’auto e vuoi girare il Costa Rica con i mezzi pubblici, ci sono degli autobus che collegano San José in circa 5 ore di strada. Come puoi bene immaginare, è meglio progettare di restare a dormire nella zona del Vulcano per almeno un paio di giorni, in modo da goderti l’esperienza con più calma e tempo. A La Fortuna si trovano molte guesthouse e posadas aperte apposta per ospitare i viaggiatori che vogliono raggiungere le pendici dell’Arenal.

Molti turisti preferiscono utilizzare servizi di shuttle o trasferimenti privati, che offrono una più comoda opzione di trasporto. Questo tipo di trasporto viene prenotato e pagato in anticipo e consente anche di farsi prelevare al proprio alloggio a San José o in altre località e di farsi riportare lì, una volta finita l’avventura sul Vulcano. Ci sono molte compagnie che organizzano questo tipo di trasporto, con tanto di pernottamento, e che portano i viaggiatori dalle principali destinazioni turistiche del Costa Rica fino a qui.

Se stai pensando di visitare questa zona del Costa Rica, la cosa migliore sarebbe di dedicarle come minimo due giorni pieni, ai quali va aggiunto il tempo del viaggio per arrivare fino a qui. Questo vulcano ha generato un ambiente eccezionale, che dà possibilità da vendere a chi ama esplorare e che regala anche dei momenti di relax totalmente invidiabili. In poche parole, la zona dell’Arenal non è adatta a escursioni mordi-e-fuggi in giornata: con il giusto tempo a disposizione, quest’area sarà una gemma del tuo itinerario in Costa Rica.

Fonte: iStock

La storia del Vulcano Arenal

L’Arenal è stato, per moltissimo tempo, ritenuto spento. Questo è accaduto perché non erano state registrate eruzioni per molto tempo. Questa convinzione si diffuse ampliamente da quando, nel 1937, si iniziarono a scalare le sue pendici, proprio con la convinzione che si trattasse di un vulcano estinto.

Nel 1968, successivamente a un grosso terremoto, l’Arenal si risvegliò, cambiando totalmente la prospettiva su tutto ciò che lo riguardava. L’eruzione fu di grande portata e distrusse i villaggi vicini di Tabacón e Pueblo Nuevo L’attività vulcanica intensa è proseguita per decenni, con regolari emissioni di lava e cenere.

Esso fa parte dell’ampia e importante cintura di vulcani attivi del Centro America ed è uno stratovulcano con una forma conica quasi perfetta, il che lo rende altamente ammirabile e fotografabile.

L’Arenal è stato uno dei vulcani più attivi del mondo fino al 2010, anno in cui è entrato in una fase di quiescenza. Anche se al momento il vulcano non sta eruttando, resta un punto di riferimento e di studio per i geologi che ne osservano l’attività giorno dopo giorno.

Alla fine degli Anni ’70, inoltre, è stato creato artificialmente il Lago Arenal, situato ai piedi del vulcano. Si tratta di un bacino idrico artificiale utilizzato per generare energia idroelettrica.

Fonte: iStock

Fare escursioni a piedi sul Vulcano Arenal

In condizioni di normalità – ovvero non quando c’è un’eruzione o quando i geologici avvisano di un’imminente attività – il Vulcano Arenal è un paradiso per chi ama camminare e fare escursioni. I sentieri che si possono percorrere, a diversi livelli di difficoltà, sono innumerevoli.

Il Sendero Coladas de Lava è uno dei più conosciuti e dove la maggior parte dei viaggiatori decide di camminare. Si tratta di un’escursione relativamente breve che conduce direttamente alle colate di lava dell’eruzione del 1992. Dalla zona delle colate, si può ammirare il Lago Arenal e tutta la zona circostante. Questo sentiero è lungo poco più di 2 chilometri ed è stato creato appositamente per avvicinare i viaggiatori all’ambiente del Vulcano, con facilità e sicurezza.

Il Sendero de los Tucanes, invece, unisce ambiente vulcanico a quello della foresta pluviale, tanto generosa in Costa Rica. Questo percorso offre la possibilità di osservare l’eterogenea e varia flora e fauna del Costa Rica, tra cui troverai anche i tucani, da cui prende il nome. Il Sendero de Tucanes è lungo circa 4 chilometri e resta uno dei percorsi meno impegnativi e adatto a tutti.

Il Sendero di Ceiba, invece, prende il nome da un enorme albero che si trova proprio nel punto finale del percorso. Si cammina per poco meno di 2 chilometri per trovarsi al cospetto di un qualcosa che è diventato un vero e proprio simbolo della vegetazione del Costa Rica.

La domanda ora sorge spontanea: con tutti questi sentieri dal carattere esplorativo, ce ne sono anche che portano fino alla vetta dell’Arenal? No. Sulla vetta non è concesso arrivare. L’attività del vulcano è sempre sotto controllo e la parte alta di questa montagna piena di lava è riservata solo ai geologi e ai ricercatori.

Al di là di questo, camminare nell’area del Vulcano Arenal è bello e possibile. La cosa importante è arrivare con la giusta attrezzatura e delle scarpe con delle suole in grado di affrontare le rocce vulcaniche. Se non vuoi avventurarti da solo lungo i sentieri, sappi che in zona troverai molte guide autorizzate ad accompagnare i viaggiatori in questo mondo naturale.

Fonte: iStock

Relax nelle sorgenti termali dell’Arenal

Grazie alla sua storia vulcanica, la zona di Arenal è famosa per le sue sorgenti termali naturali, ricche di minerali e perfette per il relax. Le sorgenti di Tabacón sono le più famose, ma ci sono molte altre opzioni, come quelle di Baldi e Ecotermales.

Queste sorgenti sono alimentate dalle acque riscaldate naturalmente dal calore geotermico del vulcano, che scorrono attraverso formazioni rocciose vulcaniche, creando piscine naturali immerse nella giungla tropicale. Queste piscine naturali, ovviamente, sono ad accesso libero, salvo dove espressamente vietato.

Tabacon, invece, si trova a circa 15 minuti da La Fortuna e lì troverai una vera e propria esperienza di benessere Made in Costarica da vivere. Ci sono delle piscine di diversa misura e con acqua a temperatura differente così come ci sono dei luoghi in cui sono state create delle vere e proprie cascata di acqua termale.

In zona di sono anche dei resort che offrono dei pacchetti di Day Spa da circa 80/100 dollari americani al giorno. Solitamente sono disponibili due turni: mattina e sera. Nel prezzo, salvo eccezioni, è compreso anche un pasto.

Fonte: iStock

Attività a contatto con la natura nei pressi dell’Arenal

La Natura è la vera e propria regina di un luogo come il Parco Nazionale del Vulcano Arenal. E non potrebbe essere altrimenti.

Molti viaggiatori scelgono di raggiungere le pendici del vulcano per dedicarsi ad attività di pura esplorazione naturale. Come il birdwatching, per esempio. Ma non solo: vengono organizzate delle vere e proprie escursioni per osservare molte specie endemiche nel loro ambiente naturale. Queste escursioni coprono spesso la lunghezza di tutta la giornata e richiedono di inoltrarsi nella foresta con una guida.

Passeggiare a cavallo è un’altra delle attività a contatto con la natura possibili in quel della zona dell’Arenal. Si tratta di un modo molto tranquillo e totalmente alla portata di tutti per scoprire quest’area del Costa Rica piena di fascino e bellezza.

Nell’area ci sono anche delle Zip Line per chi desidera sfrecciare volando attraverso la foresta. Decisamente una scelta adrenalinica, ma totalmente sicura, per entrare in contatto con la foresta pluviale e l’ambiente del parco nazionale e osservare il tutto da una prospettiva diversa. Oltre a questo, sono disponibili ponti e passerelle sospese per chi desidera camminare, letteralmente, tra la folta giungla costaricana.

Infine, anche il Lago Arenal è diventato un vero e proprio collettore di esperienze da fare in questa zona. Benché si tratti di un bacino artificiale, è possibile navigare le sue acque in barca, con un wirndsurf, con un kitesurf oppure le si può affrontare semplicemente nuotando. Il Lago è decisamente il posto più ricreativo e facilmente affrontabile di tutta l’area del Parco Nazionale del Vulcano Arenal. Lungo le sue rive non mancano di certo anche i luoghi in cui gustare il meglio della gastronomia del Costa Rica. In quest’area, si delizia la vista ma lo stomaco non resta di certo vuoto.