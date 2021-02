La stanza più bella per lo smart working è a Cortina

editato in: da

La ricerca dell’alloggio perfetto per smart worker e nomadi digitali è diventata una vera e propria sfida entusiasmante, merito di hotel, aziende e architetti che, ogni giorno, propongono soluzioni sempre più suggestive volte ad aumentare creatività e produttività all’interno di un ambiente lavorativo davvero unico.

Dopo il tiny office nel bosco, ecco la Panoramic Business Room Dolomites, una piccola stanza dotata di tutti i confort e adibita a ufficio dedicata a tutti i lavoratori da remoto. Situata all’interno del comprensorio Lagazuoi – Cinque Torri, questa postazione di lavoro ad alta quota è davvero incredibile.

Il piccolo ufficio realizzato in legno, è dotato di tutto il necessario per permettere a qualsiasi professionista di lavorare circondato da un panorama mozzafiato, autentico e incontaminato. La postazione comprende una scrivania, una poltrona ergonomica e la connessione per lavorare in smart working.

Tutto intorno, invece, c’è il comprensorio Lagazuoi – Cinque Torri con le vette dolomitiche innevate e i tramonti rosati che da sempre incantano i viaggiatori di tutto il mondo. L’affitto della Panoramic Business Room Dolomites ha un costo di 120 euro che comprende, oltre all’accesso allo studio per tutta la giornata, anche un pranzo a base di prodotti caratteristici della zona.

Ad avere l’idea di creare un ufficio con la vista più bella del mondo è stato Raniero Campigiotto, già gestore del Rifugio Col gallina e della suggestiva Starlight Room 360, strutture, queste, che fanno già parte dell’iniziativa promossa da Cortina Marketing Smart Working Holiday. Un progetto che invita i lavoratori da remoto a trascorrere in questo territorio brevi periodi, per alternare al lavoro ore di relax e di scoperta della natura e dei territori circostanti.

La Panoramic Business Room Dolomites è una postazione di lavoro unica nel suo genere che consente di lavorare o di creare, o semplicemente di rilassarsi in solitudine al cospetto della maestosa vista della montagna.

Ma non è tutto, questo piccolo ufficio di legno è, in realtà, anche mobile: si tratta di un fabbricato che può essere spostato. Non escludiamo, quindi, di vederlo in futuro in altri punti del comprensorio per consentire la vista panoramica da nuove e inedite prospettive.