Tramonti mozzafiato: ecco dove cielo e terra si colorano di rosso

Ci sono luoghi dove l’orizzonte si trasforma in una tavolozza di colori che riprende tutte le sfumature del rosso: il tramonto illumina le giornate diventando un momento magico ed emozionante, tra architetture storiche, spiagge da sogno e rocce selvagge.

Per la scienza è ormai accertato che godersi il tramonto può fare bene alla nostra anima, al nostro cervello e al nostro benessere: le emozioni che si provano davanti ai colori caldi del sole si riflettono sulla nostra psicologia in molti modi, tra cui apprezzare la bellezza delle piccole cose. In fondo l’emozione che proviamo nei confronti della natura è un percorso che ci proietta verso una crescita emotiva, la stessa che si compie quando si decide di fare un viaggio.

Se cercate un luogo davvero speciale dove fare una perfetta dichiarazione d’amore o solo scorgere la vostra emotività interiore, ecco tre posti incredibili che non potete perdere.

Giza, Egitto

Situata a circa 20 km dal centro del Cairo, Giza è una piccola località sulla riva occidentale del Nilo, che ospita una tra le più importanti necropoli dell’antico Egitto. Famosa per i suoi antichi monumenti, tra cui la famosissima Sfinge, che è la più antica scultura monumentale delle Sette Meraviglie del Mondo, verso sera regala un altro spettacolo eccezionale: dietro le Piramidi, quando il cielo si tinge di rosso, vi troverete di fronte al tramonto più bello del mondo, complice l’atmosfera, le luci speciali e i colori così vividi da lasciarvi a bocca aperta.

Pointe aux Piments, Mauritius

Pointe aux Piments attira tantissimi turisti affascinati dai suggestivi e romantici scenari naturali che ospita, dalle azzurre acque dell’oceano Indiano che bagnano le estese coste dalla sabbia finissima. Tra palme e mare cristallino, sorseggiando un ottimo cocktail sulla spiaggia è possibile vedere come al calar del sole, tutto si colora di rosso e arancione, con quelle sfumature che solo un posto così da favola sa regalare. La laguna limpida e pulita, la sabbia bianca, il silenzio rotto solo dal rumore delle onde e l’orizzonte infinito, diventano un quadro indimenticabile.

Sedona, Arizona

Circa a metà strada tra Flagstaff e Phoenix, nascosta tra vertiginosi canyon di roccia rossa e lussuosi boschi verdeggianti, si nasconde una delle cittadine più affascinanti di tutta l’Arizona: Sedona. Il fascino irresistibile di questo luogo, il suo rapporto endemico con la natura circostante che sembra quasi avere un lato spirituale, ha senza dubbio il suo culmine al tramonto, quando i colori si fondono tra cielo e terra in uno spettacolo sensazionale.