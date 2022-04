La casa più strana del mondo è un edificio a forma di lumaca

Cosa ci spinge a scegliere le destinazioni di viaggio delle nostre prossime avventure? Le stagioni che si alternano, sicuramente, e che grazie agli spettacoli messi in scena da Madre Natura rendono i luoghi del mondo ancora più belli, o le attrazioni iconiche, simboli delle città e delle loro stesse identità. E poi, ancora, le manifestazioni grandiose, gli eventi e i festival da vivere, ma anche gli edifici, quelli stravaganti e super instagrammabili come la Snail House, la casa a forma di lumaca.

Ed è proprio per scoprire uno degli edifici più bizzarri d’Europa, e forse del mondo intero, che ci siamo spinti a Sofia, la deliziosa capitale della Bulgaria, che fuori del suo centro nevralgico ospita uno degli hotspot più celebri tra i turisti.

Nella periferia della città, e più nello specifico nel quartiere Simeonovo, si trova una gigantesca lumaca dipinta con i colori più sgargianti che conosciamo. Ma a differenza di quello che si può pensare, non si tratta di un parco ludico né di un’attrazione, ma di una casa.

Sofia: l’edificio a forma di lumaca

Il rosso, l’arancione, il verde, il blu e il marrone esplodono vorticosamente su una grande casa a forma di lumaca, si tratta della Snail House, un edificio che si snoda su cinque piani e che assume i caratteristici lineamenti del piccolo animaletto. Un luogo d’attrazione assolutamente da non perdere per tutti i turisti che giungono in città.

Cosa ci faccia una lumaca nella periferia di Sofia non ci è ancora del tutto chiaro, quello che sappiamo per certo è che l’edificio è stato costruito nel 2008 dall’architetto bulgaro Simeon Simeonov, che ne è proprietario. Se l’obiettivo era quello di stupire con questa creazione stravagante, possiamo dire che la missione è stata compiuta.

Nascosta nella periferia, la casa coloratissima ed eccentrica balza subito all’occhio. All’esterno, infatti, ci sono tutti gli elementi che ricordano una lumaca, dalle antenne al guscio, fino alle farfalle in pietra che si poggiamo sulla struttura.

Inserita nella classifica degli edifici più strani al mondo secondo Strange Buildings, la casa appartiene proprio al suo costruttore. Inizialmente pensata per diventare un asilo, è stata poi trasformata in una dimora realizzata solo ed esclusivamente con materiali ecologici.

Come è evidente dalle fotografie scattate da turisti e viaggiatori, l’edificio non ha pareti dritte, né angoli e bordi, ma si muove sinuoso fino a simulare il corpo coloratissimo di una lumaca.

L’edificio più instagrammabile d’Europa

Che un viaggio a Sofia possa trasformarsi in un’esperienza unica per scoprire gli oltre 2000 anni di storia della città crocevia di popolazioni e culture, è una cosa che tutti sappiamo. Quello che non tutti sanno, però, è che proprio qui, nella periferia della capitale della Bulgaria, che si trova quello che secondo noi è l’edificio più instagrammabile d’Europa, sicuramente in grado di definire in maniera unica il feed del celebre social network.

Raggiungere la casa a forma di lumaca dal centro di Sofia è semplicissimo, basta prendere la metro rossa e scendere a G.M. Dimitrov per poi salire sul bus 67 che conduce direttamente nel quartiere di Simeonovo. È lì che vi ritroverete davanti a una casa stravagante e coloratissima: la Snail House.

Non si può entrare dentro, ovviamente, essendo un’abitazione privata. Ma vale la pena restare lì per scattare qualche foto e condividerla sui propri social network prima di ritornare in città.