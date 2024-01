Fonte: IPA

Spesso sui social media capita di imbattersi in luoghi talmente tanto belli da non sembrare veri: calette azzurre, spiagge dalla texture particolare, canyon o montagne imbiancate. Panorami suggestivi, sì, ma anche abbastanza gettonati e comuni, se proprio vogliamo dire la verità. Invece, la viralizzazione del ponte di Chongqing in Cina sta lasciando tutti di stucco per il suo aspetto davvero insolito, che ha fatto chiedere a moltissimi utenti di Instagram e TikTok se si trattasse di un posto accessibile o dello scorcio di una futuristica base spaziale.

Sì, perché il ponte, della lunghezza totale di 3,6 chilometri, ha una forma così particolare che associarla a una navicella spaziale o a un veicolo destinato a viaggi interstellari sembra quasi naturale: per via della sua travatura reticolare in acciaio e del design circolare della parte inferiore, osservandolo ci si sente quasi pronti a partire verso l’Universo profondo.

La funzione del ponte “spaziale”

Il ponte di Chongqing è stato realizzato per collegare i quartieri di Dadukou e Banan. I progettisti volevano creare una superstrada sospesa all’avanguardia, adattandosi agli elevatissimi standard richiesti per l’organizzazione dei trasporti in Cina. Era già chiaro fin dall’inizio che la superstrada avrebbe avuto diversi livelli: nella parte superiore sarebbe stata urbana, a doppio senso e suddivisa in otto corsie, mentre nella parte inferiore doveva essere destinata al transito ferroviario.

Il progetto doveva anche includere due torri, che avrebbero dovuto avere, oltre a una funzione portante, anche quella di base per delle sale di controllo e monitoraggio. L’idea, dunque, si presentava piuttosto ambiziosa ed è per questo che il lavoro è stato affidato alla China Communications Construction Company, punta di diamante del settore nel Paese.

Dall’idea alla realizzazione

Se l’idea, come abbiamo già detto, era ambiziosa, il risultato è andato addirittura oltre. Come annunciato ai tempi della realizzazione (2022) proprio dalla China Communications Construction Company, quello di Chongqing è ufficialmente diventato il più grande ponte sospeso stradale-ferroviario più lungo del mondo, con una lunghezza totale di 1.384 metri e una campata principale di 660 metri. Ma non solo, perché come dimostra la sua viralizzazione è anche uno dei più suggestivi, grazie a quello che, di base, era il suo concept.

Infatti, quando il team di progettazione ha ideato il ponte, non ha voluto soltanto creare un mezzo di collegamento che desse spazio alle auto (e al treno), ma ha voluto inserire dei dettagli che si rifacessero alla cultura regionale di Chongqing e al suo fitto legame con le acque: nato dall’acqua, prosperato dall’acqua e reso magnifico dall’acqua è uno dei motti della regione cinese. Così, le sue torri sono state pensate a forma di “goccia d’acqua”.

Grazie a questa idea le torri sembrano delle gocce, appunto, che si fondono nel fiume Yangtze partendo dall’alto, mentre il ponte passa attraverso e restituisce un effetto architettonico innovativo. In più, il design circolare della parte inferiore del ponte ha uno scopo speciale: serve principalmente a garantire una sorta di finestra, un effetto di trasparenza che fa sì che le persone possano vedere sia il paesaggio dei veicoli che gli edifici urbani da quasi qualsiasi prospettiva.

La suggestione interstellare

La parte inferiore del ponte è accessibile e il pubblico può recarsi sulla spiaggia, assistendo allo spettacolo “spaziale” che campeggia sui social. Durante la stagione secca, per altro, il fiume Yangtze si ritira e l’area diventa l’ideale per picnic e scampagnate “interstellari”, che fanno quasi pensare a chi si reca sul posto di essere all’interno di una base collocata da qualche parte su un pianeta lontano.

Quando si cammina sotto le torri, la parte circolare che si apre in basso sembra quasi una porta del tempo e dello spazio: uno spettacolo davvero degno delle migliori scene tratte da film di fantascienza.