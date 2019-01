Ocean Cay, l’isola paradiso di MSC nei Caraibi

editato in: da

MSC Crociere è una delle compagnie di navigazione turistica più famose ed affermate del mondo. Ogni anno, le sue imbarcazioni accolgono migliaia di ospiti da ogni parte del mondo, offrendo loro tour mozzafiato tra le onde degli oceani e le città di mare più importanti.

Dal 9 novembre 2019, la MSC avrà una meta (molto speciale) in più: sarà inaugurata ed aperta al pubblico, infatti, la Ocean Cay MSC Marine Reserve, un’isola incontaminata dei Caraibi esclusiva per i suoi clienti (sulla scia della CocoCay creata da Royal Caribbean alle Bahamas). Questa perla dell’Oceano Atlantico è stata ricavata da un ex sito industriale per la racconta della sabbia e, dopo essere stata interamente risanata e ripulita, è divenuta un vero e proprio paradiso.

Tutto ciò è stato realizzato proprio dalla MSC, che attraverso le parole del suo CEO Gianni Onorato ha descritto non solo l’offerta turistica, ma anche il programma naturalistico che ha coinvolto l’isola. Questa, infatti, è circondata da ben sessantaquattro miglia di navigazione protetta, in modo tale da favorire il ripopolamento delle barriere coralline di Great Lagoon.

La volontà della compagnia, infatti, è quella di offrire ai propri clienti un’offerta turistica completa a pieno contatto con la natura. Questa, infatti, subirà il minimo impatto ambientale possibile, grazie ad un programma di sostenibilità calibrato e curato.

La Ocean Cay MSC Marine Reserve presenterà alcune strutture, tra cui diversi negozi di souvenir e ben sette chioschi sparsi sulla spiaggia dove gustare cocktail di frutta tipica locale. Inoltre, anche il servizio del cibo sarà limitato ad una cerchia ristretta di prenotanti, in modo da minimizzare eventuali sprechi. Per tutti gli altri, la nave resterà operativa e raggiungibile con una breve camminata.

La MSC ha organizzato anche un planning di attività eccezionali per tutti i suoi ospiti: dallo snorkeling alla visione di grandi classici intramontabili sui maxi schermi sotto il cielo stellato dei Caraibi, dalle escursioni naturalistiche alla creazione di una vera e propria isola privata esterna all’Ocean Cay, con tanto di staff a disposizione e relitto di nave pirata visitabile grazie alle escursioni subacquee.

La Ocean Cay MSC Marine Reserve sarà una delle nuove punte di diamante dell’offerta turistica dell’MSC, raggiungibile in breve tempo sia da l’Avana, sia da Miami. Un piccolo angolo di paradiso terrestre cullato dal Mar dei Caraibi.