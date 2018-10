CocoCay, la nuova isola parco giochi di Royal Caribbean nelle Bahamas

editato in: da

Royal Caribbean annuncia un’importante novità, che farà la gioia (soprattutto) dei più piccini: inaugurerà a maggio 2019 Perfect Day at CocoCay.

Enorme isola parco giochi, CocoCay sarà una destinazione turistica privata nel cuore delle Bahamas, riservata agli ospiti di Royal Caribbean. Qui ci si potrà rilassare su splendide spiagge bianche, si potrà fare il bagno in acque cristalline, e si potranno vivere esperienze adrenaliniche all’interno del Thrill Water Park, tra spettacolari scivoli, sport d’acqua e zip line.

Sbarcare sull’isola sarà molto più che un’esperienza vacanziera: si potrà andare alla conquista dei più alti scivoli d’acqua del Nord America, rilassarsi all’interno di un grande pallone gonfiato ad elio e sospeso da terra, sorseggiare un cocktail sul bordo della piscina più grande delle Bahamas. Sarà come essere a Bora Bora, e insieme in una metropoli americana. Un luogo unico al mondo, riservato agli ospiti di Royal Caribbean.

Quasi tutte le attrazioni sono comprese nel costo di prenotazione delle crociere che qui approdano: si va dalle crociere lunghe un weekend con partenza da Miami o da Orlando fino a quelle che durano una settimana, ma le opzioni sono davvero molte e tutte già prenotabili sul sito della compagnia. Una volta approdati a CocoCay, si potrà godere delle moltissime attrazioni gratuite (come gratuiti saranno anche i ristoranti), che prima della prossima estate vedranno la luce: l’Oasis Lagoon (la più grande piscina d’acqua dolce dell’arcipelago), il Captain Jack’s Galleon coi suoi scivoli e i cannoni che sparano acqua, l’acquapark di Splashaway Bay. Prevedono invece il pagamento di un piccolo extra la Zip Line, il pallone a elio “Up, Up and Away” e il Coco Beach Club.

Il nuovo molo di CocoCay accoglierà i turisti a partire da gennaio 2019, ma solo a maggio apriranno tutte le attrazioni dell’isola (che saranno completate a dicembre, con l’inaugurazione della South Beach, del Coco Beach Club e delle cabana sull’acqua).