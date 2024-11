Terme di Montecatini: gli orari, i prezzi e le info su cosa fare

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Le Terme di Montecatini rappresentano una delle destinazioni più rinomate per chi cerca benessere e relax in Toscana. Questa località, conosciuta per la sua tradizione termale, è infatti un luogo ideale per chi desidera godere dei benefici delle acque minerali, immergersi in un ambiente rigenerante e riscoprire la calma della natura.

In questo articolo vi indicheremo quali sono gli orari, i prezzi, i trattamenti e i servizi offerti dalle Terme di Montecatini, per aiutarvi a organizzare al meglio la vostra esperienza termale se decidete di viaggiare verso questa splendida zona della Toscana.

Come arrivare alle Terme di Montecatini

Le Terme di Montecatini – tra le più belle in Italia – sono facilmente raggiungibili da diverse località toscane e sono ben collegate anche con le principali città italiane. La città di Montecatini Terme si trova in una posizione strategica, a circa 40 km da Firenze e a 30 km da Pisa, il che la rende di certo una meta ideale per chi soggiorna in Toscana o vuole fare una gita fuori porta.

Per chi arriva in auto, la città è ben collegata alla rete autostradale grazie all’autostrada A11 (Firenze-Mare), con l’uscita Montecatini Terme che dista pochi minuti dal centro della città. In alternativa, si può arrivare in treno: Montecatini Terme ha una stazione ferroviaria ben servita, con treni che partono regolarmente da Firenze, Pisa e altre città toscane. Inoltre, una volta giunti in città, è possibile utilizzare i mezzi pubblici o taxi per raggiungere facilmente le terme.

Per coloro che arrivano con mezzi propri, la zona circostante offre numerosi parcheggi a pagamento e gratuiti, che permettono di lasciare l’auto in sicurezza mentre si esplorano le strutture termali.

Giorni di apertura e orari delle Terme di Montecatini

Le Terme di Montecatini sono aperte tutti i giorni della settimana, ma l’accesso a determinate strutture e trattamenti è solo su prenotazione.

È importante prenotare in anticipo per poter usufruire dei servizi delle Terme Redi e delle Terme Tettuccio, in particolare per usufruire delle visite mediche, delle cure termali e dei trattamenti specializzati.

Terme Tettuccio

Cura idropinica (somministrazione delle acque termali): disponibile dal lunedì alla domenica , con orari dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 .

(somministrazione delle acque termali): disponibile dal , con orari dalle e dalle . Visita turistica delle terme: disponibile ogni giorno dalle 11:00 alle 19:00.

Terme Redi

Accettazione cure termali e informazioni : il reparto è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:00 , il sabato dalle 7:30 alle 19:00 e la domenica dalle 9:00 alle 14:00 .

: il reparto è aperto dal dalle , il dalle e la dalle . Balneoterapia collettiva in piscina e benessere : disponibile lunedì, martedì e giovedì dalle 11:30 alle 19:00 , mercoledì e venerdì dalle 12:30 alle 19:00 , sabato dalle 10:30 alle 19:00 e la domenica dalle 9:00 alle 14:00 .

: disponibile dalle , dalle , dalle e la dalle . Fango-balneoterapia e massoterapia : disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 , il sabato dalle 7:30 alle 12:30 (chiuso la domenica).

: disponibile dalle e dalle , il dalle (chiuso la domenica). Cure inalatorie : disponibili dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 , il sabato dalle 7:30 alle 12:00 (chiuso la domenica).

: disponibili dalle e dalle , il dalle (chiuso la domenica). Riabilitazione e fisioterapia : il reparto è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 , il sabato dalle 8:00 alle 13:00 (chiuso la domenica).

: il reparto è attivo dalle e dalle , il dalle (chiuso la domenica). Attività motoria adattata: orari in definizione, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.

Visite specialistiche e diagnostica leggera

Gli orari per le visite specialistiche e le diagnostiche leggere sono ancora in definizione anche sul sito ufficiale. È necessario contattare il CUP Redi per informazioni e prenotazioni.

Prezzi delle Terme di Montecatini

I prezzi delle Terme di Montecatini possono variare in base alla stagione, ai trattamenti scelti e alle offerte speciali disponibili. In generale, i costi per l’ingresso alle piscine termali partono da circa €25-30 per l’accesso giornaliero. Se si desidera usufruire di pacchetti o trattamenti specifici, i costi aumentano: i pacchetti benessere che combinano diversi trattamenti, come massaggi, saune e percorsi termali, partono da €60-70 e possono arrivare a costi superiori per pacchetti più completi o personalizzati.

In alcuni periodi dell’anno, come durante le festività natalizie o in primavera, le Terme di Montecatini offrono sconti speciali e promozioni stagionali, come pacchetti famiglia o tariffe ridotte per i gruppi. È possibile inoltre trovare offerte last minute per soggiorni prolungati o trattamenti di lusso, che consentono di combinare il benessere delle terme con l’ospitalità di hotel esclusivi della zona.

Anche durante la bassa stagione, quando la richiesta diminuisce, le terme tendono a proporre tariffe agevolate per incentivare la visita. È quindi sempre consigliabile monitorare le offerte disponibili, consultare i canali ufficiali delle terme o chiedere informazioni direttamente alla reception per scoprire le promozioni in corso.

Trattamenti e servizi delle Terme di Montecatini

Le Terme di Montecatini offrono una vasta gamma di trattamenti termali e benessere, ideali per rigenerarsi sia fisicamente che mentalmente. Ogni trattamento è pensato per sfruttare le proprietà curative delle acque termali, note fin dall’antichità per le loro proprietà depurative, rilassanti e terapeutiche.

Trattamenti termali

Le acque delle Terme di Montecatini provengono da diverse sorgenti naturali e sono conosciute per le loro qualità salutari. Tra i trattamenti più richiesti ci sono:

Idromassaggio termale : un massaggio rilassante che utilizza l’acqua termale calda per stimolare la circolazione e ridurre le tensioni muscolari.

: un massaggio rilassante che utilizza l’acqua termale calda per stimolare la circolazione e ridurre le tensioni muscolari. Aromaterapia : combinazione di trattamenti termali e oli essenziali per favorire il relax e alleviare lo stress.

: combinazione di trattamenti termali e oli essenziali per favorire il relax e alleviare lo stress. Bagni termali : vasche immerse nelle acque ricche di minerali, perfette per purificare la pelle e stimolare il metabolismo.

: vasche immerse nelle acque ricche di minerali, perfette per purificare la pelle e stimolare il metabolismo. Inalazioni e fanghi termali: trattamenti per le vie respiratorie e per migliorare la mobilità articolare, utilizzando i benefici naturali dei fanghi minerali.

Inoltre, le Terme di Montecatini offrono anche percorsi curativi veri e propri, come la fisioterapia strumentale e l’idrokinesiterapia.

Centro benessere

Oltre ai trattamenti termali, le Terme di Montecatini offrono una SPA completamente attrezzata, con servizi come:

Saune e bagni turchi : per un’azione detossinante e rilassante.

: per un’azione detossinante e rilassante. Massaggi rilassanti e terapeutici : per combattere stress e tensioni muscolari.

: per combattere stress e tensioni muscolari. Percorsi benessere : combinazioni di vasche idromassaggio, docce emozionali e saune per un’esperienza rigenerante a tutto tondo.

: combinazioni di vasche idromassaggio, docce emozionali e saune per un’esperienza rigenerante a tutto tondo. Centro estetico: per godere di tutti i più comuni trattamenti di bellezza.

Altri servizi

Le Terme di Montecatini mettono a disposizione anche diversi servizi aggiuntivi, tra cui:

Ristoranti e bar : per chi desidera una pausa tra un trattamento e l’altro, con menù salutari e ricette locali.

: per chi desidera una pausa tra un trattamento e l’altro, con menù salutari e ricette locali. Negozi di prodotti termali e cosmetici : per acquistare prodotti naturali da portare a casa.

: per acquistare prodotti naturali da portare a casa. Visite guidate: per scoprire la storia delle terme e le proprietà delle acque curative.

