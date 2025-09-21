Lemmer, villaggio d’acqua e storia in Frisia, tra canali, chiuse e un patrimonio unico nel suo genere che sembra un mosaico vivente

Lemmer non è un semplice villaggio costiero dei Paesi Bassi, ma un luogo che sembra plasmato dall’acqua e che nell’acqua ha trovato la propria anima.

Con circa diecimila abitanti, il gioiello della provincia della Frisia sorge sulle rive dell’IJsselmeer, l’immenso lago nato dalla chiusura dell’antico Zuiderzee: già una simile collocazione è sufficiente a evocare un paesaggio unico nel suo genere, dove la vita quotidiana è scandita dal ritmo del mare e dei canali.

Per secoli Lemmer è stato un porto peschereccio di primaria importanza, specialmente tra Ottocento e Novecento, quando i moli pullulavano di barche e reti colme di pesce destinato a rifornire gran parte del Paese. Ancora oggi, passeggiando per il centro, si percepisce quell’atmosfera marinara che racconta una storia antica, iniziata già alla fine del XII secolo.

Un patrimonio che unisce storia e ingegneria

Chi arriva a Lemmer non può ignorare l’imponente presenza dell’Ir. D.F. Woudagemaal, la più grande stazione di pompaggio a vapore funzionante al mondo: colosso dell’ingegneria idraulica, dichiarato Patrimonio UNESCO, continua a operare e rappresenta una delle testimonianze più affascinanti della battaglia che gli olandesi hanno sempre condotto contro l’acqua.

Visitare il suo centro espositivo significa immergersi non solo in un capolavoro tecnico, ma anche in una lezione di resilienza collettiva. È come entrare nel cuore di una macchina che da oltre un secolo custodisce il delicato equilibrio tra terra e mare.

Il fascino dei canali e del centro storico

Il cuore pulsante di Lemmer si snoda poi lungo il suo canale principale, il Lemmer Kanaal, una sorta di salotto all’aperto dove bar e ristoranti affacciano sull’acqua: tra terrazze animate e negozi che invitano a una sosta, la vita scorre lenta e vivace allo stesso tempo. È una meta ideale per una passeggiata, magari osservando le barche che passano sotto i ponti mobili e creano quel continuo movimento che rende il villaggio una piccola scenografia in perenne trasformazione.

Il centro storico custodisce edifici che raccontano secoli di vicende: dalla casa “De Wildeman”, dall’architettura tipica, alle chiese che punteggiano il paesaggio urbano come la Riformata e la Sint-Willibrordus. Sullo spazio chiamato ’t Dok, invece, campeggiano monumenti che celebrano la tradizione nautica, quasi a ricordare che il mare, pur sorvegliato, rimane il fulcro dell’identità locale.

Le chiuse: porte sull’acqua e sulla storia

Un altro elemento che rende Lemmer speciale sono le sue chiuse, veri e propri “cancelli” che raccontano l’ingegno idraulico olandese.

L’imponente Prinses Margrietsluis è parte integrante del sistema che regola il complesso equilibrio idrico del Paese mentre la Lemstersluis, più antica e raccolta, sprigiona un fascino legato alle tradizioni marittime della zona: osservarle in funzione è come assistere a un rituale che da secoli protegge e accompagna la vita degli abitanti.

Arte, cultura e sport sull’acqua

Infine, Lemmer non è solo storia e ingegneria ma anche una località che coltiva creatività e tempo libero: tra gallerie d’arte come l’Inart Kunstcollectief e piccoli musei, i visitatori possono immergersi in un’offerta culturale che sorprende per varietà e vitalità.

Ma è comunque l’acqua a restare la protagonista assoluta, perché sull’IJsselmeer si pratica ogni tipo di sport acquatico: vela, windsurf, canottaggio, senza dimenticare la possibilità di noleggiare barche per avventurarsi tra le onde.

La marina e la spiaggia completano la vasta gamma di esperienze, offrendo relax e divertimento a famiglie, sportivi e a chiunque desideri respirare la libertà del mare.