In Austria c'è un castello imponente arroccato su una collina alta 600 metri: è Hohenwerfen, la fortezza dove, per alcuni periodi, osano le aquile

iStock Il castello di Hohenwerfen

Tra le montagne austriache della regione dell’Hochkönig si celano luoghi incredibili, canyon profondi, grotte di ghiaccio e castelli arroccati dove storia e immaginazione si incontrano. Una delle fortezze più belle, e tra le meglio conservate di tutta l’Austria, si trova proprio qui: è Hohenwerfen, il castello che si lascia ammirare in tutta la sua imponenza fin dalla strada, così adagiato scenicamente su un cono roccioso alto 600 metri sopra la cittadina di Werfen.

Con la sua presenza, domina dall’XI secolo la valle di Salzach. Immaginate quante storie custodiscono le sue mura, comprese quelle di Clint Eastwood e Richard Burton che qui, nel 1968, girarono un classico cult di Hollywood, un thriller di spionaggio ambientato nella Seconda Guerra Mondiale chiamato “Dove osano le aquile”.

La storia del castello di Hohenwerfen

La fortezza di Hohenwerfen fu costruita nel 1077 come risultato dei disordini politici che sconvolsero Salisburgo, rendendo necessaria la realizzazione di fortificazioni che proteggessero l’arcivescovado. Da semplice struttura in legno, come fu creata in origine, nel corso dei suoi 900 anni di vita venne ampliata, rinforzata, ma anche assediata, saccheggiata e bruciata. Una storia turbolenta, tra le rivolte contadine che sconvolsero il Paese nel 1500 al XVII e XVIII secolo, quando il castello fu utilizzato principalmente come prigione.

Sotto il dominio bavarese del 1803, la fortezza di Hohenwerfen andò in rovina, solo per essere riparata come residenza di caccia nel 1824 e successivamente venduta al regime nazista nel corso dell'”Anschluss” dell’Austria. In questo periodo, il castello divenne un castello di addestramento del Gau (la principale regione amministrativa del partito) e solo dal 1987 le sue porte furono aperte ai visitatori.

Dove si trova e come raggiungere il castello di Hohenwerfen

Il castello di Hohenwerfen si trova nel cuore dell’Austria, a circa 40 chilometri a sud di Salisburgo, nella valle del fiume Salzach. È facilmente raggiungibile in auto, percorrendo l’autostrada A10 (Tauernautobahn) fino all’uscita Werfen, seguita da una breve strada panoramica che conduce al parcheggio del castello. Chi preferisce i mezzi pubblici può prendere un treno da Salisburgo alla stazione di Werfen, da cui parte una navetta (attiva in alta stagione) o una piacevole passeggiata a piedi che conduce direttamente all’ingresso. Una comoda funicolare consente di evitare la salita a piedi e raggiungere il castello in pochi minuti.

Il castello non è aperto tutto l’anno, ma solo dalla primavera all’autunno inoltrato. In questo periodo, potete scoprirlo partecipando alle visite guidate, che vi permetteranno di assistere anche allo spettacolo dei rapaci organizzato dai falconieri del castello. In alcuni periodi vengono organizzati anche degli eventi speciali a tema medievale: quindi vi consigliamo di monitorare le date sul sito ufficiale.

Quando siete quassù, non dimenticate di lasciar vagare il vostro sguardo sulle montagne circostanti che, alte e maestose, si ergono come una cortina sopra la cittadina silenziosa di Werfen.