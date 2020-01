Esiste un hotel in cui la mattina vengono a svegliarti gli orsi polari

editato in: da

Conosciuto anche come Principe dei ghiacci, l’orso polare è uno degli animali più affascinanti, ma anche pericoloso, al mondo. Vive in habitat pressoché desertici, dove le temperature non raggiungono mai lo zero. Osservarlo con i propri occhi per molti è un vero sogno che, grazie al Great White Bear Tours, può essere realizzato.

Il Great White Bear Tours organizza viaggi a bordo di un hotel mobile, il Tundra Lodge Resort: una specie di treno che ogni giorno accompagna i suoi ospiti alla scoperta del tundra e degli orsi polari.

Fornito da Natural Habitat Adventures, il Tundra Lodge si trova al di fuori della piccola città canadese di Churchill, Manitoba. Si tratta di un “treno” costituito da camere da letto collegate, sala da pranzo e auto lounge, ed è costruito su ruote che gli consentono, quindi, di essere posizionato per avere una visione ottimale degli orsi in ogni stagione.

Dalla finestra delle cabine (32 in tutto) o dalle piattaforme di osservazione a cielo aperto, si ha una costante vicinanza con gli orsi polari nella zona per tutto il giorno. Anche alla sera, quando cala il tramonto, si gode di uno spettacolo mozzafiato. Le piattaforme all’aperto permettono non solo di osservare gli orsi, ma anche l’aurora boreale quando sono visibili le luci del Nord.

Il lodge è situato in un’area ad alta densità di orsi polari. La stagione migliore per avvistarli è quella che va da ottobre a novembre. Nel caso in cui gli orsi non si trovassero nelle zone limitrofe, uno dei vagoni può allontanarsi dagli altri e raggiungere in totale autonomia le zone polari dove è più facile avere un contatto con questi mammiferi. Il luogo che gli orsi prediligono per riprodursi, allevare i cuccioli e cacciare.

Il tour è progettato con la massima attenzione in modo da garantire sicurezza ai propri ospiti che, durante l’esperienza, saranno accompagnati da un biologo che li aiuterà a comprendere il comportamento di questi animali meravigliosi, ma anche le problematiche che devono affrontare a causa dei cambiamenti climatici. Il problema principale è proprio il riscaldamento globale che sta provocando la scomparsa del loro ecosistema, rendendo difficile la reperibilità delle risorse, ma anche l’inquinamento dei mari che sta compromettendo la vita di questi animali.