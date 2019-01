Puoi dormire circondato da 70 leoni, in questo Airbnb nel cuore dell’Africa

editato in: da

Molti sognano un viaggio ricco di emozioni e di avventure, che lasci col fiato sospeso e faccia un po’ paura. Entrano così in gioco mete e soluzioni in cui soggiornare degne di questa richiesta, permettendo di cogliere l’attimo e vivere un momento decisamente poco rilassante.

Una delle opzioni che sta spopolando negli ultimi tempi si trova nel cuore del Sudafrica: la Lion House è una delle proposte Airbnb che permette ai propri ospiti di dormire a pochi cm dagli abitanti naturali del luogo, 70 leoni.

Il prezzo a notte per vivere questa avventura unica e sensazionale è di 84 dollari, un prezzo, quindi, nella media rispetto al valore dell’alloggio, grande, confortevole e con una vista privilegiata su una meravigliosa specie in via d’estinzione.

Sicuramente non è una soluzione adatta a qualunque tipo di viaggiatore, dal momento che, come conferma anche la direttrice della casa Suzanne Scott, i ruggiti si riescono a sentire spesso e perfettamente e, chi dovesse avere paura a dormire con i grossi felini a pochi passi, sarebbe ulteriormente spaventato, non riuscendo a vivere bene l’esperienza. La stessa direttrice, però, assicura che la Lion House è un posto sicuro, con una recinzione elettrica che divide l’alloggio dal campo dei leoni.

Il cottage è una bellissima struttura che offre letti matrimoniali in ogni camera ed un giardino esterno in cui si può fare il barbecue. Ogni ospite potrà utilizzare il WiFi offerto dalla struttura, così da poter rendere partecipe i propri amici sui social in diretta. Ovviamente, per via della posizione, ogni ospite che deciderà di soggiornare, sarà protetto e scortato sia durante l’arrivo, che il ritorno. Per raggiungere la residenza, infatti, è d’obbligo il passaggio in mezzo al campo dei leoni.

Molto interessante risulta l’iniziativa della Lion House, che ha deciso di devolvere una parte del ricavato dalle prenotazioni, verso la conservazione ed il sostegno dei leoni nel santuario. Le specie dei leoni selvatici ha subito un calo davvero drastico negli ultimi anni, diventando specie in via di estinzione ed è un dovere morale aiutare e preservare la loro razza.