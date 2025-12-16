La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Avvolto da storia e leggenda, si dice che il castello di Hochosterwitz sia stata la vera fonte d’ispirazione per il castello della Bella Addormentata, e non il più celebre Neuschwanstein. Quale sia la verità, una cosa è certa: basta vederlo dal vivo per lasciarsi conquistare dalla sua bellezza e imponenza.

La fortezza, infatti, si erge su una roccia dolomitica alta circa 150 metri ed è considerato uno dei complessi medievali più spettacolari e meglio conservati dell’Austria. Ciò che lo rende immediatamente così forte e suggestivo è la posizione straordinariamente strategica dell’intero complesso, visibile a chilometri di distanza.

L’accesso al castello segue un percorso tortuoso e in salita, protetto da ben 14 porte fortificate, vero simbolo di Hochosterwitz. Ogni porta rappresentava un ostacolo da superare, costringendo gli eventuali nemici a conquistare il castello passo dopo passo, mentre venivano attaccati dall’alto e da ogni lato.

La storia del castello di Hochosterwitz

La storia del castello di Hochosterwitz è profondamente intrecciata con quella della Carinzia e riflette secoli di lotte, potere e ingegno militare. Sorge su una roccia calcarea in una delle valli più suggestive della regione, da cui domina un panorama straordinario che spazia dalla Saualpe alle Alpi di Gerlitzen, fino alle Caravanche e all’antico Ducato di St. Veit, costellato di castelli e rovine.

La prima menzione documentaria risale all’860, quando il re Ludovico il Germanico donò una corte a Osterwitz all’episcopato di Salisburgo. Tra l’XI e il XII secolo, il sito viene citato come castrum, rifugio fortificato per la popolazione durante le incursioni turche. Inizialmente appartenente alla famiglia Spanheim, il castello passò poi sotto il controllo imperiale e, nel XVI secolo, ai Khevenhüller.

Fu Cristoforo Khevenhüller a trasformarlo in una potente fortezza, dotandolo di bastioni moderni, probabilmente progettati dall’architetto Domenico dell’Aglio. Suo cugino Giorgio Khevenhüller completò l’opera, ampliando le fortificazioni e realizzando le celebri 14 porte. Il suo testamento, inciso nel marmo, stabilì che il castello rimanesse per sempre alla famiglia, tradizione rispettata ancora oggi.

Un eccezionale esempio di fortezza e roccaforte medievale

Il castello di Hochosterwitz rappresenta uno degli esempi più straordinari di architettura difensiva medievale in Europa, soprattutto grazie al suo celebre sistema delle 14 porte fortificate. Ogni porta non era solo un passaggio, ma una vera e propria trappola militare e, ognuna di esse, aveva una funzione difensiva diversa e richiedeva una strategia specifica per essere superata.

Un aneddoto racconta che nessun esercito riuscì mai a conquistare il castello con la forza, proprio perché gli assalitori, costretti a procedere porta dopo porta, venivano continuamente colpiti dall’alto e dai fianchi. Alcune porte, inoltre, portano ancora i nomi legati alla loro funzione o alla famiglia che ne finanziò la costruzione.

Dove si trova e come raggiungere il castello

Il castello di Hochosterwitz si trova nel sud dell’Austria, in Carinzia, nei pressi della cittadina di St. Veit an der Glan. È facilmente raggiungibile in auto: da Klagenfurt il viaggio dura circa 30 minuti, seguendo strade ben segnalate fino al parcheggio ai piedi della collina. Da qui è possibile scegliere se salire a piedi lungo il suggestivo percorso che attraversa le 14 porte fortificate, un’esperienza consigliata per cogliere appieno la forza difensiva del complesso, oppure utilizzare l’ascensore panoramico che conduce rapidamente vicino alla sommità.

Il castello è aperto solamente da aprile a fine ottobre: consigliamo di monitorare le date di riapertura sul sito ufficiale.