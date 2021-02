Giordania. La visita di Betania in 3D trasmette emozioni e voglia di viaggiare

editato in: da

Da Amman alle rovine di Jerash, passando per la meravigliosa Petra attraverso il deserto di Lawrence d’Arabia, fino a giungere sul Mar Morto. Questa è la Giordania, una delle destinazioni più incredibili, suggestive e mistiche del mondo. E se è vero che ogni viaggio, a suo modo, ci lascia sempre qualcosa, è altrettanto vero che in un territorio come questo siamo noi a lasciare qualcosa: il nostro cuore.

E ora che siamo limitati a viaggiare, però, non possiamo certamente impedire al nostro cuore di provare emozioni, né a reprimere quella voglia di viaggiare che viene in qualche modo soddisfatta grazie ai tour virtuali messi a disposizione da enti, musei e istituzioni.

Anche la Giordania ha messo a disposizione un’esperienza immersiva per consentire le esplorazioni da casa, per tutti quei viaggiatori che sognano di vedere il Paese o che provano una forte nostalgia nei suoi confronti. C’è Petra, c’è il museo del folklore e la vista sul Mar Morto, c’è Shoback e la Moschea del Re Hussein e, adesso, c’è anche Betania.

Situata a 45 km da Madaba e a 25 dal Monte Nebo, Betania oltre il Giordano è un posto estremamente sacro e caro al Paese intero: proprio qui infatti è stato battezzato Gesù da Giovanni Battista.

Per molto tempo il sito, trovandosi al confine con Israele e vicino ai territori palestinesi, non è stato visitabile a causa delle tensioni politiche ma, dalla fine degli anni ’90, è diventato una vera e propria meta di pellegrinaggio, forse la più importante per la religione cristiana in Giordania.

Betania è situata in pieno deserto di fronte alla valle del Giordano che si presenta agli occhi dei visitatori come una striscia verde che taglia l’orizzonte. Il sito storico e sacro si trova a circa 350 metri sotto il livello del mare. Qui è possibile ammirare la Sorgente di Giovanni Battista, una vasca gigantesca nella quale vengono battezzati i pellegrini che giungono fin qui. Il sito battesimale di Cristo, invece, si trova più avanti e in quel luogo, oggi, è stato costruito un altare

Sebbene la tradizione cristiana considera questo, il posto esatto del battesimo, gli storici ritengono che la posizione di Betania oltre il Giordano sia in realtà sconosciuta, poiché il mantenimento della zona secondo la tradizione è materialmente impossibile.

Attualmente questo luogo così importante e caro alla cristianità, è visitabile da casa grazie Jordan Immersive Experience che include le immagini 3D del sito archeologico per vivere un’esperienza incredibile.