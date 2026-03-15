Tra acqua, torri e ponti scolpiti c'è una delle architetture più sorprendenti d'Europa: il castello che doveva essere distrutto e che ora racconta la storia ungherese

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iStock Tutta la bellezza del Castello di Vajdahunyad

Il bellissimo Parco Municipale di Budapest (il Városliget) è sì un polmone verde, ma anche un posto che regala la strana sensazione di scivolare dentro un libro di fiabe illustrato con un inchiostro scuro. Proprio qui, nel bel mezzo della città, si innalza nei cieli un castello totalmente inatteso e in cui, incredibilmente, non visse mai nessuno. Ci sono torri merlate però, e anche archi romanici, cortili ombrosi e un palazzo barocco, che insieme vanno a disegnare una fortezza medievale che sembrerebbe sopravvissuta ai secoli.

E invece è il complesso del Castello di Vajdahunyad, il quale appare abbracciato dagli alberi e lambito dall’acqua di un lago su cui si riflettono guglie, balconi scolpiti e campanili. Un paesaggio che muta con le stagioni: durante l’estate, piccole barche attraversano la superficie quieta; nei mesi freddi il placido invaso si trasforma in una pista di pattinaggio enorme (fra le più grandi d’Europa all’aperto).

In molti lo chiamano “Castello delle Epoche” proprio perché in grado di condensare secoli di architettura ungherese nello spazio di pochi cortili.

Breve storia del complesso del Castello di Vajdahunyad

Siamo sul finire dell’800 e l’Ungheria si prepara a una celebrazione gigantesca, ovvero i 1000 anni dalla conquista magiara del bacino dei Carpazi. Per commemorare quell’appuntamento viene organizzata una grande esposizione nazionale nel 1896. Il cuore della manifestazione trova spazio proprio nel Városliget, che per l’occasione viene impreziosito con padiglioni, monumenti e edifici temporanei utili a raccontare la cultura del Paese.

Tra i progetti più ambiziosi compare il Complesso degli Edifici Storici, ideato dall’architetto Ignác Alpár. L’idea iniziale appare semplice quanto geniale: dar vita a un percorso architettonico che potesse mostrare l’evoluzione dell’arte ungherese attraverso le epoche, anche se doveva durare soltanto il tempo dell’evento.

Accade però qualcosa di imprevisto, ovvero il pubblico rimane incantato. Per questo motivo la città decide di conservarlo e, all’inizio del ‘900, il progetto viene ricostruito con materiali permanenti.

Il nome, Castello di Vajdahunyad, nasce invece quasi per caso. Una delle parti più spettacolari del complesso riproduce infatti il celebre castello gotico di Hunyad (re d’Ungheria), oggi situato in Romania nel comune di Hunedoara e attualmente noto con il nome Castello Corvino. L’immagine di quella fortezza, con torri affilate e ponti sospesi sopra il fiume Zlaști, colpisce così tanto gli abitanti di Budapest che l’intero complesso finisce per adottarne il nome originale.

Cosa vedere nel complesso del Castello di Vajdahunyad

È quasi buffo, perché ogni angolo di questo maniero rivela un dettaglio diverso dall’altro, passando dalle pesanti mura medievali alle decorazioni leggere tipiche del rinascimento mitteleuropeo. La varietà cromatica delle pietre utilizzate contribuisce a differenziare le epoche rappresentate, mettendo in scena un contrasto affascinante con il verde intenso delle chiome circostanti.

Il portale romanico della chiesa

Tra le parti più suggestive del complesso spicca il portale romanico ispirato alla basilica benedettina di Ják, monumento completato nel XIII secolo nell’Ungheria occidentale. Il grande arco scolpito presenta una successione di cornici concentriche ornate da motivi geometrici normanni.

Al centro del timpano compare Cristo seduto sul trono affiancato da due angeli, mentre i 12 apostoli occupano lo spazio inferiore con figure scolpite a grandezza quasi naturale. Accanto al portale emergono scene bibliche e simboliche. Un chiostro medievale completa la cappella, spazio silenzioso scelto spesso per piccoli matrimoni e concerti corali.

Il castello gotico ispirato a Hunyad

Torri appuntite, logge in legno scuro e mura merlate evocano il grande castello dei cavalieri della famiglia Hunyad. Questa sezione rappresenta il periodo gotico dell’architettura ungherese tra XIV e XV secolo. L’originale si erge sopra una rupe in Transilvania, mentre la ricostruzione di Budapest ripropone alcune delle sue caratteristiche distintive. Parliamo di logge decorative, torri di guardia e bastioni.

Il palazzo rinascimentale e barocco

La parte più elegante del castello appare verso il lago del parco: un palazzo che prende spunto dalle residenze nobiliari dell’impero austro-ungarico. Sfoggia facciate ornate da statue, balconi scolpiti e una cupola imponente sopra l’ingresso principale. Tra i riferimenti architettonici compaiono elementi provenienti da città storiche del mondo magiaro: una porta ispirata alla cittadella di Gyulafehérvár, e una torre con cupola a cipolla tipica dell’Europa centrale.

Oggi l’edificio ospita il Museo Ungherese dell’Agricoltura, il più grande istituto europeo dedicato a questo tema.

La torre d’ingresso

Vicino al ponte principale si alza la Gate Tower, una torre gotica visitabile con un piccolo biglietto. Una scala conduce verso la sommità, da cui è possibile posare lo sguardo su uno dei panorami più curiosi del parco. Da lassù, infatti, il lago, la grande piazza degli Eroi e la distesa verde del Városliget compongono una scena quasi teatrale.

Il lago del parco cittadino

Come già detto, Vajdahunyad appare circondato dall’acqua, quella di un lago artificiale che riesce a dar vita a riflessi spettacolari sulle facciate della struttura.

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Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Vajdahunyad sorge nel Városliget, il grande parco urbano situato nella parte orientale della bellissima Capitale ungherese. L’ingresso principale appare a breve distanza dalla vasta Piazza degli Eroi, uno dei posti più monumentali e amati della città. Questa posizione rende il maniero facilmente raggiungibile dal centro.

La linea metropolitana M1, tra le più antiche del nostro continente, ferma alla stazione Széchenyi Fürdő. Da lì bastano pochi minuti tra alberi secolari e sentieri del parco per arrivare al ponte in pietra che conduce al complesso. Il cortile del castello rimane aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte, un dettaglio raro per una struttura di questo tipo. Porte sempre accessibili permettono di attraversare l’area anche all’alba, oppure sotto la luce delle lanterne serali.

Durante l’anno non mancano feste gastronomiche, concerti e mercatini che animano gli spazi all’aperto. Dicembre porta con sé un piccolo mercato natalizio che illumina le mura con bancarelle e profumo di vino caldo. Così il Castello di Vajdahunyad continua a svolgere il ruolo immaginato più di un secolo fa: raccontare la storia di un Paese attraverso l’architettura, trasformando un “semplice” parco urbano in uno dei luoghi più sorprendenti di Budapest.