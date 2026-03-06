Il nido di pietra nel cuore della Tessaglia, tre piani aggrappati a una lama di roccia e affreschi cretesi che brillano tra cupole e boschi di Meteora

iStock L'incredibile Monastero di Roussanou

Sfiorare il cielo restando ancorati alla roccia richiede una fede d’acciaio e una resistenza fuori dal comune. Il fatto curioso è che questo, a Meteora, è quasi una “normalità”. Da queste parti, infatti, enormi pilastri di arenaria si alzano dalla terra con pareti lisce, torri naturali modellate da acqua e vento per milioni di anni. E, sulla sommità di alcune di queste colonne, uomini in cerca di ascesi decisero di costruire luoghi di culto. Tra loro c’è il Monastero di Roussanou, conosciuto anche come Monastero di Santa Barbara e spesso paragonato a un “nido di pietra”.

L’edificio occupa interamente la cima di una roccia stretta, verticale, scoscesa e talmente tanto affilata da sembrare inadatta a qualunque costruzione. È facile domandarsi come caspita sia possibile tutto ciò, ma osservando la situazione si realizza che l’insieme architettonico aderisce alla superficie con una coerenza tale da apparire un blocco unico, quasi fosse germogliato dalla roccia stessa.

La sensazione, avvicinandosi, è di trovarsi davanti a una sfida vinta contro la gravità. Da lassù, poi, l’aria profuma di incenso e pino selvatico, mentre il vento trasporta i rintocchi dal suono secco dei semantron, gli assi di legno percossi per richiamare alla preghiera.

Breve storia del Monastero di Roussanou

Pur essendo uno dei monasteri più noti di Meteora, le origini del Roussanou restano (ancora) ignote. Nel tempo, però, ci ha provato la tradizione a darci una spiegazione, ovvero anno 1288. Esiste poi anche un’altra versione che attribuisce la fondazione, nel 1388, agli ieromonaci Nikodemos e Benedetto. Una certezza storica emerge invece nel XVI secolo: tra il 1527 e il 1529, i fratelli Ioasaph e Maximos, monaci provenienti da Ioannina, ottennero il permesso di stabilirsi sulla roccia di Roussanou dal metropolita di Larissa, Visarion, e dall’abate del Grande Meteoron.

Quando raggiunsero la cima trovarono i ruderi di una chiesa più antica dedicata alla Trasfigurazione e strutture ormai compromesse. Nel 1530 iniziarono la ricostruzione del katholikon, la chiesa principale del monastero, riutilizzando le fondamenta precedenti. In pochi anni il complesso assunse la forma attuale.

Nel 1560, sotto l’abate Arsenios, l’edificio venne decorato con affreschi di altissimo livello. L’artista resta anonimo, ma molti studiosi sono soliti identificarlo con Tzortzes, allievo di Theophanes Strelitzas. Le pitture riflettono la piena maturità della Scuola cretese, corrente che univa tradizione bizantina e sensibilità rinascimentale.

Secoli successivi portarono diverse difficoltà a causa di dominazione ottomana, saccheggi e guerre mondiali, tanto che il monastero funse pure da rifugio per popolazioni locali durante persecuzioni e conflitti. Nel Novecento conobbe un lento declino, mentre tra il 1948 e il 1971 una sola figura mantenne viva la presenza religiosa, la monaca Efsevia, originaria di Kastraki, che con l’aiuto di fedeli si occupò di riparazioni e approvvigionamento idrico.

In epoche più recenti, per la precisione nel 1988, una nuova comunità femminile raggiunse Roussanou. Oggi il monastero è un convento attivo, abitato da circa 13 monache guidate dall’igumena Filothei Kosvira. Ah, è un enigma anche il motivo del nome “Roussanou”.

Cosa vedere nel Monastero di Roussanou

L’interno del complesso rivela una ricchezza decorativa che colpisce per intensità cromatica e rigore formale. Le stanze si susseguono seguendo la conformazione irregolare della cima, obbligando i visitatori a percorsi tortuosi e passaggi angusti.

Il katholikon della Trasfigurazione

Cuore spirituale e artistico del complesso, il katholikon vanta proporzioni contenute e raffinatezza sorprendenti. La pianta segue il tipo athonita a croce inscritta con due colonne centrali e cupola. A causa dell’orientamento imposto dalla roccia, il santuario guarda verso nord anziché verso est, scelta rara nell’architettura ortodossa.

La cupola poligonale domina l’interno e finestre monofore su ciascun lato lasciano filtrare una luce calibrata che accende i colori delle pitture murali. Il nartece, coperto da volta, presenta un ciclo dedicato al Giudizio Universale di grande impatto.

Nella navata centrale meritano invece attenzione la Dormizione della Vergine, la Resurrezione e la Trasfigurazione. Santa Barbara appare in posizione d’onore, insieme ai grandi innografi Cosma di Maiuma e Giovanni Damasceno. Il Pantocratore nella cupola veglia dall’alto, anche se l’umidità prodotta dal respiro dei visitatori ha causato danni nel corso del tempo.

Appeso all’interno si nota un uovo di struzzo: è simbolo di vigilanza divina e richiama l’idea di cura a distanza, metafora della protezione accordata ai fedeli.

Le celle e gli ambienti comunitari

Al piano inferiore vi sono le celle e la chiesa, mentre i livelli superiori ospitano sale di ricevimento, archontariki destinato agli ospiti, spazi espositivi e ambienti di servizio. Tutto sembra raccolto, proporzionato alla superficie ridotta del pianoro.

Alla base della roccia sorgono edifici ausiliari, tra cui laboratori e ambienti legati alla vita quotidiana. Nel XVI secolo operava qui uno scriptorium per la copiatura di manoscritti. Parthenios, ieromonaco di Roussanou, fu copista noto intorno al 1565. Molti codici andarono perduti durante saccheggi, ma per fortuna circa 50 manoscritti sono oggi conservati nel Monastero di Santo Stefano.

La veranda panoramica

Una terrazza affacciata sulle torri di questo angolo di Grecia regala una visione ampia. A nord si distinguono il Grande Meteoron, Varlaam e Agios Nikolaos Anapafsas. A sud emerge Agia Triada. Il bosco sottostante, punteggiato da sentieri e massi ciclopici, mette in scena un contrasto tra verde intenso e grigio caldo della pietra.

L’effetto è potente, al punto che per molti pellegrini il panorama suggerisce elevazione spirituale, memoria degli eremiti che nel Medioevo scelsero questi pilastri naturali per vita ascetica.

Come arrivare

Il Monastero di Roussanou sorge nei pressi di Kalambaka, in Tessaglia, lungo la strada che collega il villaggio di Kastraki al circuito principale di Meteora. La sua è una posizione “privilegiata”, in quanto consente contatto visivo diretto con altri monasteri del complesso.

In passato l’accesso avveniva tramite scale di corda e reti, un’ascesa che poteva durare mezz’ora e richiedeva notevole coraggio. Oggi (per fortuna) c’è una scalinata in cemento che conduce all’ingresso dopo aver attraversato dei ponti.

L’orario varia tra stagione estiva e invernale, con chiusura settimanale il mercoledì. L’abbigliamento deve rispettare le regole del culto ortodosso, con spalle e ginocchia coperte. Roussanou resta uno dei monasteri più accessibili di Meteora, ma conserva una forte identità che unisce roccia, fede e arte in equilibrio audace.