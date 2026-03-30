La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock L'imponente Château de Commarque

La regione della Dordogna è un set cinematografico naturale, ideale soprattutto per i grandi drammi storici d’autore. Non a caso, infatti, diversi film sono stati girati in queste location, come The Last Duel di Ridley Scott.

Tra questi luoghi spettacolari, seppur qui (almeno per ora) non vi abbiano girato nessun film, c’è sicuramente lo Château de Commarque, un colosso di pietra che per secoli è rimasto nascosto sotto la vegetazione selvaggia della Valle della Vézère.

La sua unicità, oltre a una bellezza ruvida e magnetica, risiede anche e soprattutto nella sovrapposizione millenaria di epoche diverse, dalle grotte preistoriche alle torri medievali.

La storia del castello

Lo Château de Commarque rappresenta un unicum architettonico dove la storia dell’uomo si è stratificata verticalmente per millenni. Tutto ha inizio in una grotta preistorica che custodisce incisioni risalenti a 15.000 anni fa, sopra la quale il Medioevo ha scavato labirintiche abitazioni troglodite direttamente nella roccia viva.

Elevandosi verso l’alto, il sito si trasforma poi in un complesso castrum: un villaggio fortificato nato alla fine del XII secolo per proteggere l’abbazia di Sarlat. Qui, diverse stirpi della piccola nobiltà, come i Commarque e i Cendrieux, edificarono le proprie case-torre attorno al maestoso mastio dei signori di Beynac, inizialmente una semplice sentinella in legno poi sostituita da una possente struttura in pietra più volte sopraelevata.

Nonostante la sua importanza strategica durante la Guerra dei Cent’anni e i conflitti di religione, la fortezza scivolò in un inesorabile declino dopo il 1656, finendo per essere letteralmente inghiottita dalla vegetazione. Il silenzio è durato fino al 1972, quando Hubert de Commarque ha intrapreso un titanico progetto di salvataggio. Oggi, grazie a scavi archeologici incessanti e restauri conservativi, questo sperone roccioso è tornato a narrare la sua epopea millenaria, aperto ai visitatori in determinati periodi dell’anno.

Biglietti, orari ed eventi speciali

Se volete visitare lo Château de Commarque, tenete a mente che il sito è aperto solo da aprile a novembre, con una biglietteria accessibile sia online che sul posto. Le tariffe prevedono un ingresso di 10,50 euro per gli adulti, 8,50 euro per studenti e persone con disabilità e 7,00 euro per i ragazzi dai 6 ai 17 anni, mentre i bambini sotto i sei anni entrano gratuitamente.

Per vivere un’esperienza particolare, potreste pianificare la vostra visita durante gli eventi speciali, come le celebrazioni di Pasqua, che animeranno la fortezza con cacce al tesoro, passeggiate sui pony e degustazioni di cioccolato artigianale. Per chi cerca un’atmosfera davvero magica, tra metà luglio e fine agosto il castello si accende con spettacolari illuminazioni notturne, trasformando lo sperone roccioso in un palcoscenico sotto le stelle.

Durante la vostra visita, ricordatevi di indossare scarpe da trekking per affrontare i sentieri irregolari e, per le famiglie con neonati, preferire il marsupio al passeggino. Anche i cani sono i benvenuti se tenuti al guinzaglio!

Dove si trova e come raggiungerlo

Situato nel cuore del Périgord Noir, in Francia, il castello sorge in una posizione privilegiata all’interno della Valle della Vézère, una riserva della biosfera UNESCO a breve distanza dai celebri centri di Sarlat-la-Canéda e Les Eyzies.

Raggiungere questa fortezza significa immergersi totalmente nella natura della Dordogna: dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio dedicato, occorre percorrere a piedi un sentiero forestale di circa dieci minuti. Per chi arriva in auto, il sito è ben segnalato dalle direttrici principali.