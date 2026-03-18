Il castello che rappresenta un sogno architettonico diventato realtà, con torri slanciate e interni lussuosi che uniscono per sempre amore e architettura

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Getty Images Il fiabesco Castello di Marienburg

È sorprendente crederci, ma il maniero di cui vi stiamo per parlare è nato come regalo di compleanno da parte di un sovrano divenuto cieco per l’amata compagna. Sì, avete capito bene: come dono questa donna ha ricevuto un vero e proprio castello delle fiabe, figlio di quel periodo in cui l’Europa riscoprì il fascino del gotico attraverso il revival romantico. Il suo nome è Castello di Marienburg e sorge su un’omonima collina a sud di Hannover, in Germania, ed è un pullulare di torri sottili, guglie appuntite e merlature che ritagliano il cielo.

Lo stesso rilievo sui cui si trova contribuisce a dar vita a un’atmosfera da romanzo: è legato a racconti antichi popolati da nani e presenze invisibili. Qualcuno lo chiama il “Neuschwanstein del Nord“, ma qui la folla travolgente della Baviera (ancora) non è arrivata. C’è persino un altro elemento che rende questo posto diverso da molti castelli europei: la sua storia.

O meglio, la sua funzione, perché quella di residenza reale durò un misero anno, poi arrivò il silenzio. Una pausa lunga un secolo, interrotta solo da eventi storici, guerre e trasformazioni politiche. Quel senso di incompiuto aleggia ancora tra le mura, come se il castello aspettasse qualcuno che non è mai tornato.

Breve storia del Castello di Marienburg

Tutto, come accennato in precedenza, nacque come gesto d’amore: Giorgio V di Hannover decise di regalare alla moglie, Maria di Sassonia-Altenburg, una residenza estiva nell’anno 1857. Davanti a loro c’era solo una collina panoramica, ma nonostante questo l’idea prese forma rapidamente.

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Fu così che il progetto venne affidato all’architetto di corte, il quale immaginò un complesso neo-gotico articolato su più ali attorno a un cortile interno. I lavori iniziarono nel 1858 e proseguirono per quasi un decennio. Pietra dopo pietra venne alla luce una costruzione che puntava più all’estetica romantica che alla funzione difensiva.

La regina se ne innamorò subito, tanto da definirlo “il mio piccolo Eldorado”, una frase che racconta meglio di qualsiasi descrizione il legame emotivo della sovrana con esso. Il destino però è beffardo e anche in questo caso cambiò direzione in modo brusco nel 1866, quando la Prussia invase il Regno di Hannover. Il sovrano, già cieco da anni, venne costretto all’esilio insieme al figlio, in un momento in cui il maniero non era ancora completato.

L’anno successivo, Maria di Sassonia-Altenburg riuscì a trasferirsi per un breve periodo insieme alle figlie. Una fase che però durò pochissimo a causa di oppressioni politiche, nostalgia e instabilità. Per questo la regina raggiunse il marito in Austria, decisione che la portò a non rivedere mai più la sua fiabesca residenza.

Tutto appare come un paradosso: un castello costruito come simbolo d’amore, abitato appena per una stagione, poi lasciato in una sorta di sonno lungo 100 anni.

Nel ‘900 avanzato arrivò finalmente una nuova fase con apertura al pubblico, visite guidate ed eventi culturali. Oggi la proprietà è legata a una fondazione che si occupa della conservazione, tanto che adesso sono in corso alcuni interventi strutturali.

Cosa vedere al Castello di Marienburg

Non per il momento, ma in futuro il visitatore avrà l’opportunità di percorrere un itinerario tra arredamenti originali e dettagli decorativi che raccontano la quotidianità di una corte ormai svanita. Attualmente, infatti, il castello è visibile solo dall’esterno (se non in rare occasioni in cui apre eccezionalmente al pubblico): sono in atto profondi restauri che non consentono di entrare dentro le sue mura. Eppure, quando sarà di nuovo possibile, sembrerà di varcare la soglia di un mondo fantastico.

Sala dei Cavalieri

Lo spazio più spettacolare è la grande stanza sviluppata su due livelli che colpisce subito per altezza, proporzioni e luce che filtra dall’alto: la Sala dei Cavalieri.

Sulle pareti si allinea una galleria di ritratti dinastici, volti che narrano secoli di storia della casata dei Welf. Al centro catturano l’attenzione diversi arredi in argento realizzati nel ‘700, alcuni dei quali sono pezzi rari provenienti da manifatture di altissimo livello.

Sala da Pranzo Reale

Nella Sala da Pranzo Reale il tempo sembra fermarsi nel momento esatto di un banchetto. La tavola è ancora apparecchiata e mostra il servizio della regina, decorato con stemmi e simboli araldici. Basta poco per immaginare conversazioni, brindisi e cerimonie sontuose.

Biblioteca della Regina

Situata nella torre sud-occidentale, la Biblioteca della Regina rappresenta una delle stanza più raffinate. Sono presenti librerie in legno intagliato che rivelano una maestria artigianale impressionante, anche se tutto è meno sfarzoso e più intimo rispetto agli altri ambienti.

Salone delle Principesse

Eccoci arrivati nella stanza di cui credevamo di poter leggere solo nei libri di favole: il Salone delle Principesse. Si caratterizza per la presenza di finestre a bovindo decorate con vetrate colorate che filtrano la luce creando giochi cromatici sulle pareti.

Poi ancora dipinti ispirati a racconti popolari, tra cui scene che richiamano la Bella Addormentata.

Cappella e dettagli architettonici

L’architettura continua a sorprendere anche nei dettagli, come archi a sesto acuto, corridoi con armature decorative e una cappella che richiama modelli francesi. All’esterno, terrazze panoramiche fanno posare lo sguardo su viste della campagna della Bassa Sassonia. La grande terrazza meridionale, oggi oggetto di interventi strutturali, racconta quanto il terreno stesso abbia influenzato la stabilità dell’intero complesso.

Esterni e atmosfera cinematografica

Anche senza accesso agli interni, la visita conserva un forte impatto. Le torri, i merli, le facciate irregolari mettono in scena un profilo perfetto per le produzioni cinematografiche. Non a caso, il Castello di Marienburg è spesso diventato set per serie e film. Ne è un esempio la produzione internazionale “Maxton Hall“, che ha trasformato l’edificio in un collegio britannico d’élite.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Marienburg si trova nel comune di Pattensen, a circa 20 chilometri a sud di Hannover e a breve distanza da Hildesheim, in Germania. Raggiungerlo è semplice anche con i mezzi pubblici: una linea di autobus regionale collega Hannover direttamente alla fermata “Schloss Marienburg” nei mesi più favorevoli. Da lì bastano pochi minuti a piedi per arrivare all’ingresso.

Chi preferisce il treno può scendere alla stazione di Nordstemmen, da dove inizia un percorso di circa 3 chilometri che attraversa il paesaggio fino alla collina.

Anche se è attualmente interessato da un ampio progetto di restauro (con lavori previsti fino al 2031), vale comunque il viaggio per la sola osservazione dall’esterno. La vista della sagoma gotica che emerge tra gli alberi basta, infatti, a giustificare lo spostamento.