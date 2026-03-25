Elevato sui dirupi della Valle della Sûre, il Castello di Bourscheid domina orizzonti infiniti

Arroccato su uno sperone roccioso a 150 metri sopra la valle, questo castello definito "Gigante" regala panorami mozzafiato che sembrano non finire mai

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Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

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Elevato sui dirupi della Valle della Sûre, il Castello di Bourscheid domina orizzonti infiniti
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Vista dall'alto del Castello di Bourscheid

Siamo in un territorio di vallate profonde, boschi fitti e curve lente che si infilano tra le Ardenne, per la precisione nell’elegante comune di Bourscheid, un villaggio piccino del Lussemburgo settentrionale. E proprio qui svetta un raffinato maniero con proporzioni decisamente fuori scala rispetto al resto del Paese. È il Castello di Bourscheid, così imponente da essere considerato il più grande del Granducato.

Parliamo perciò di una presenza che si impone già da lontano, anche perché posata su uno sperone roccioso a circa 150 metri sopra il fiume Sûre, con una vista che si apre a 360 gradi sulle colline dell’Éislek (il nome della regione). E no, non è facilissimo nemmeno arrivarci perché occorre intraprendere una strada che si arrampica lungo il massiccio, tra curve strette e scorci inaspettati. Poi, senza preavviso, il castello si mostra intero con ben 11 torri, mura poderose e una superficie che supera i 12.000 metri quadrati: è una vera città fortificata più che una semplice residenza nobiliare.

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