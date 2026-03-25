Parliamo perciò di una presenza che si impone già da lontano, anche perché posata su uno sperone roccioso a circa 150 metri sopra il fiume Sûre , con una vista che si apre a 360 gradi sulle colline dell’ Éislek (il nome della regione). E no, non è facilissimo nemmeno arrivarci perché occorre intraprendere una strada che si arrampica lungo il massiccio, tra curve strette e scorci inaspettati. Poi, senza preavviso, il castello si mostra intero con ben 11 torri, mura poderose e una superficie che supera i 12.000 metri quadrati: è una vera città fortificata più che una semplice residenza nobiliare.

Siamo in un territorio di vallate profonde, boschi fitti e curve lente che si infilano tra le Ardenne, per la precisione nell’elegante comune di Bourscheid , un villaggio piccino del Lussemburgo settentrionale. E proprio qui svetta un raffinato maniero con proporzioni decisamente fuori scala rispetto al resto del Paese. È il Castello di Bourscheid , così imponente da essere considerato il più grande del Granducato .

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Qualcuno lo definisce il “Gigante delle Ardenne”, un soprannome che restituisce bene l'idea di un edificio cresciuto nel tempo e che di sera, quando le luci artificiali entrano in gioco, regala un effetto scenografico che sfiora la fiaba (ma senza scadere nel kitsch).

Breve storia del Castello di Bourscheid

Le informazioni sulle origini del Castello di Bourscheid non sono molto chiare, ma con molta probabilità risalgono attorno all'anno 1000, in un periodo in cui il controllo del territorio passava attraverso fortificazioni strategiche. La posizione non è casuale: dall'alto del suo promontorio si controllava la Valle della Sûre, una via naturale di passaggio e scambio.

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Nel corso dei secoli, la struttura cresce e si modifica, al punto di rafforzarsi tantissimo. Il XIV e XV secolo segnano la fase più intensa di sviluppo, perché viene costruita una cinta muraria imponente, affiancata da 6 torri gotiche che ne definiscono ancora oggi il profilo. Il completamento dell'assetto principale arriva nel 1430, dopo quattro grandi fasi di ampliamento.

I signori di Bourscheid rappresentano una delle famiglie cavalleresche più influenti della regione, veri e propri vassalli fedeli del Duca di Lussemburgo, consiglieri e uomini d'armi coinvolti nei conflitti del tempo. Il maniero diventa così sia residenza sia simbolo di autorità.

Nel 1626 il controllo passa alla famiglia Metternich, segnando un cambio di dinastia che riflette equilibri politici più ampi. Il sistema feudale resiste ancora per un po', finché la Rivoluzione francese spazza via quell'ordine lasciando la struttura al suo destino.

Segue poi un lungo periodo di abbandono, con strutture che si degradano e altre parti che crollano, mentre la vegetazione avanza. Solo nel '900 si assiste a una svolta e, per essere più dettagliati, nel 1936: il sito viene classificato come monumento storico, un riconoscimento fondamentale per la sua tutela. Nel 1972 lo Stato lussemburghese acquisisce il complesso e avvia interventi di recupero.

Alcuni edifici vengono ricostruiti, tra cui la casa di Stolzemburg e l'alloggio del guardiano. Le torri ricevono nuove coperture, restituendo al maniero una silhouette più distintiva. Una piccola curiosità: persino Victor Hugo lo visitò e le sue impressioni contribuirono a diffondere un'immagine romantica delle rovine, in linea con la sensibilità dell'epoca.

Cosa vedere al Castello di Bourscheid

Esplorando Bourscheid si ha davvero l'opportunità di attraversare diversi strati di storia tramite una sequenza di ambienti che cambiano funzione, epoca e persino atmosfera.

Il cortile interno e il ponte levatoio

L'ingresso introduce immediatamente in uno spazio ampio, il cortile principale, sviluppato dopo il 1477. Il visitatore muove il proprio sguardo tra 4 torri imponenti e un ponte levatoio che segnava il passaggio tra esterno e interno. Le dimensioni colpiscono davvero tantissimo.

La cinta muraria e le torri gotiche

La cinta costruita nel XIV secolo rappresenta uno degli elementi più caratteristici. Ben 6 torri gotiche scandiscono il perimetro, creando un ritmo architettonico che alterna pieni e vuoti.

Da queste strutture si gode una vista ampia sulla Valle della Sûre, al punto che il paesaggio diventa parte integrante dell'esperienza. Foreste, curve del fiume e qualche casa isolata definiscono un territorio che conserva un equilibrio raro.

Il mastio e le parti più antiche

Salendo si raggiunge il nucleo originario, databile tra il 1000 e il 1095. Qui si percepisce un cambio totale in quanto le murature appaiono più massicce, meno rifinite e legate a un'architettura romano-gotica essenziale.

Il mastio domina l'intero complesso e, con un po' di energia, si può arrivare fino alla cima e contemplare un panorama che ripaga lo sforzo compiuto.

Gli ambienti domestici

Tra le mura interne si individuano tracce della vita quotidiana. Cucine, sale di rappresentanza e spazi destinati ai pasti aiutano a immaginare l'organizzazione passata degli ambienti. Purtroppo non tutto è perfettamente conservato, ma ad onor del vero è proprio questa frammentarietà a rendere la situazione più autentica.

La casa di Stolzemburg

Costruita nel 1348, la casa di Stolzemburg è una residenza signorile che si distingue per il suo stile gotico. All'interno si trova una cantina voltata che sorprende per eleganza e solidità.

Il palo della gogna

Tra gli oggetti esposti compare anche un elemento meno affascinante ma significativo, il palo della gogna. Sì, era uno strumento di punizione pubblica, ma che oggi ci ricorda che la vita nel castello comprendeva anche aspetti duri e coercitivi: per quanto macabro, è un richiamo concreto alla realtà medievale.

Le terrazze panoramiche

Alla fine del percorso, le terrazze sono il top per prendersi una pausa. Anche qui il panorama si apre senza ostacoli, con il verde che domina e che, ogni tanto, viene impreziosito dal corso del fiume e da pochi segni umani.

Dove si trova e come arrivare

L'imponente Castello di Bourscheid prende vita nel nord del Lussemburgo, nella regione dell'Éislek, sopra l'omonimo villaggio. Si può raggiungere in auto attraversando il paesaggio delle Ardenne con tracciati sinuosi che richiedono attenzione alla guida. L'ultimo tratto sale fino al promontorio su cui sorge la fortezza.

Per chi preferisce muoversi a piedi, nella zona sono disponibili diversi sentieri segnati, inclusi percorsi legati al Lee Trail. Il castello appare lungo il cammino come una presenza dominante, difficile da ignorare.

Il sito è attivo durante tutto l'anno, ma gli orari cambiano in base alla stagione: le aperture sono più lunghe nei mesi primaverili ed estivi. L'accesso è a pagamento, con tariffe contenute e audioguide disponibili in più lingue, mentre chi possiede la Luxembourg Card può entrare senza costi aggiuntivi.