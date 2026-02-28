A sud di Bruxelles c'è un bosco di oltre cinquecento ettari che si accende di blu per pochi giorni l’anno e che cambia volto con la luce: è la magia di Hallerbos

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock L'incantevole fioritura di Hallerbos

A non troppa distanza dalla Capitale belga si apre un vero e proprio tempio vegetale che, in primavera, dà il meglio di sé. Il suo nome è Hallerbos, il bosco pubblico più vasto tra il fiume Zenne e il massiccio soniano, conosciuto anche come Foresta Blu. Sì, avete capito bene: non siete arrivati al cospetto di un parco urbano con vialetti ornamentali, ma di una selva nel vero senso della parola.

Con rilievi irregolari, quattro piccole valli, altopiani centrali e sentieri che seguono la morfologia del terreno, Hallerbos è un pullulare di tronchi di faggi che salgono diritti verso l’alto, per poi formare una volta fitta che filtra la luce in modo teatrale. E proprio tra questi fusti, per una manciata di settimane, il sottobosco si copre di una fioritura che ha reso celebre il sito in tutta Europa.

Si tratta della Hyacinthoides non-scripta, conosciuta nel mondo anglosassone come bluebell. In italiano non esiste un equivalente esatto, al punto che qualcuno parla di campanula, altri di giacinto selvatico o scilla, ma nessuna definizione ne coglie davvero l’identità. Oltre alla bellezza dello sbocciare, ciò che colpisce il visitatore è che questi fiori penduli, riuniti su uno stelo arcuato, colorano il terreno di un blu violaceo che sembra irreale.

Il calendario della magia: quando ammirare il risveglio cromatico nel 2026

La stagione delle bluebell varia a seconda dell’andamento climatico invernale e primaverile. In passato il picco cadeva attorno al primo maggio. Negli ultimi anni, però, l’anticipo delle temperature miti ha spostato in avanti di qualche giorno.

iStock

Per il 2026, dunque, la finestra più probabile si colloca tra la seconda metà di aprile e i primissimi giorni di maggio, con una durata che raramente supera i 10 giorni nel momento di massima intensità. I primi fiori compaiono a inizio mese, ma il colpo d’occhio totale richiede alcuni giorni in più.

Il consiglio che vi diamo è quello di monitorare gli aggiornamenti ufficiali prima della partenza, perché l’apertura delle foglie di faggio resta il segnale decisivo. La fase ideale coincide con i 7-10 giorni successivi alla comparsa del verde giovane sulla chioma. In quel periodo la luce penetra ancora con generosità e il contrasto cromatico raggiunge l’apice.

Lo spettacolo a cui assisterete è davvero unico nel suo genere: le bluebell crescono in molte foreste antiche europee, ma qui la portata cambia quasi totalmente scala. È bene sapere, inoltre, che durante la fioritura vengono introdotte regolamentazioni specifiche per traffico e parcheggi, soprattutto nei fine settimana. Va poi ricordato che restare sui tracciati segnati è obbligatorio, anche perché il tappeto viola è fragile e basta un passo fuori sentiero per danneggiare intere porzioni di piante.

Oltre le bluebell: cosa fare a Hallerbos

La primavera è certamente uno dei momenti più indicati per visitare Hallerbos, ma ridurlo solo a questa stagione sarebbe un errore. Il rilievo movimentato, le conifere monumentali e la presenza di fauna selvatica regalano motivi di visita anche fuori da questo periodo. Di seguito alcuni percorsi e luoghi che raccontano un volto diverso del bosco.

Passeggiata delle Sequoie

Nel cuore di una porzione meno nota di questa foresta del Belgio compaiono giganti arrivati dalla California. Sono le sequoie, qui piantate a scopo ornamentale e sperimentale, che sorprendono per altezza e diametro. Il sentiero dedicato, circa 4 chilometri, attraversa un’area ricca di conifere e aiuta a osservare questi alberi in un contesto insolito.

Passeggiata del Capriolo

Il percorso più lungo, intorno ai 7 chilometri, prende il nome di Passeggiata del Capriolo e attraversa tre delle quattro valli interne. L’animale, simbolo del posto, talvolta compare ai margini dei sentieri nelle ore tranquille.

Passeggiata dell’Altopiano

Poi ancora la Passeggiata dell’Altopiano, 4 chilometri quasi pianeggianti sul plateau centrale. Il tracciato è pensato anche per visitatori con mobilità ridotta e presenta panchine e tavoli da picnic a intervalli regolari. Durante la fioritura, questa zona si trova nel cuore dell’area blu, mentre nei mesi successivi diventa un corridoio luminoso tra i faggi.

Museo del Bosco

All’indirizzo Vlasmarktdreef 4, vicino al parcheggio 2, prende vita un piccolo museo forestale. L’esposizione racconta la gestione del patrimonio boschivo, la biodiversità locale e le fasi di fioritura primaverile. In alcune domeniche di aprile e nei primi giorni di maggio 2026 è prevista l’apertura pomeridiana con mostre temporanee dedicate ai fiori stagionali.

In bicicletta tra lambic e gueuze

Per chi ama le due ruote, esiste un itinerario di ben 41 chilometri inserito nei percorsi “Flanders’ Finest”. Si tratta di un tracciato che attraversa campagne celebri per la produzione di lambic e gueuze, birre tradizionali a fermentazione spontanea. Il bosco diventa così parte di un circuito più ampio tra cultura brassicola, villaggi rurali e paesaggi agricoli.

Dove si trova e come arrivare

Hallerbos si trova nel territorio del comune di Halle, approssimativamente 20 chilometri a sud di Bruxelles. Arrivarci, dunque, è piuttosto facile:

In auto : si percorre il raccordo anulare R0, uscita 21, quindi si seguono le indicazioni per i parcheggi ufficiali. Durante la stagione delle bluebell alcune strade interne, tra cui Vlasmarktdreef, subiscono chiusure temporanee e sensi unici. Il parcheggio 4 viene riservato ai possessori di contrassegno disabili.

: si percorre il raccordo anulare R0, uscita 21, quindi si seguono le indicazioni per i parcheggi ufficiali. Durante la stagione delle bluebell alcune strade interne, tra cui Vlasmarktdreef, subiscono chiusure temporanee e sensi unici. Il parcheggio 4 viene riservato ai possessori di contrassegno disabili. Con i mezzi pubblici : si raggiunge la stazione ferroviaria di Halle e da lì si prosegue in autobus. Nei giorni feriali il collegamento più diretto è la linea TEC 114 fino alla fermata Vlasmarkt, a pochi minuti dall’ingresso del museo. Nei fine settimana entrano in gioco linee diverse, con tempi più lunghi e una breve tratta a piedi.

: si raggiunge la stazione ferroviaria di Halle e da lì si prosegue in autobus. Nei giorni feriali il collegamento più diretto è la linea TEC 114 fino alla fermata Vlasmarkt, a pochi minuti dall’ingresso del museo. Nei fine settimana entrano in gioco linee diverse, con tempi più lunghi e una breve tratta a piedi. In camper : il pernottamento nei parcheggi forestali non è consentito. Le aree attrezzate più vicine si trovano lungo il Suikerkaai o nel camping di Huizingen.

: il pernottamento nei parcheggi forestali non è consentito. Le aree attrezzate più vicine si trovano lungo il Suikerkaai o nel camping di Huizingen. Noleggiare una Blue-bike: esiste anche questa possibilità e lo si può fare presso la stazione, per poi coprire su due ruote i circa 5 chilometri che separano il centro dal bosco.

Arrivare qui significa accettare il ritmo della natura. La fioritura dura poco, le regole sono chiare e il rispetto è imprescindibile, ma in cambio si ottiene uno spettacolo che resta impresso a lungo, un mare viola sotto una cattedrale di faggi nel cuore del Belgio più verde.