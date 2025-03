Il segreto della felicità si trova in queste spiagge, una è italiana

Fonte: iStock La spiaggia di Sitges

Ci sono le spiagge più belle del mondo, quelle più pulite e anche quelle più felici. CV Villas ha pubblicato una classifica dedicata alle spiagge più felici del mondo utilizzando un particolare software di riconoscimento facciale chiamato AWS. Questo ha analizzato migliaia di immagini provenienti da oltre 100 spiagge in tutto il mondo, al fine di identificare quelle che suscitano il maggior numero di sorrisi.

Ogni immagine è stata valutata dalla tecnologia di analisi del sentimento per misurare i livelli di felicità e ha ricevuto un punteggio su 100 (dove 100 rappresenta la massima felicità). Le immagini per ciascuna località sono state raccolte ed è stata infine calcolata una media generale per produrre un ‘Punteggio di Felicità della Spiaggia’ su 100. Tra queste una è anche italiana.

Qui vi raccontiamo la top 10 delle spiagge più felici con i relativi punteggi ottenuti.

Ai Heli, Grecia

Al decimo posto della classifica, con un punteggio di 92.25, troviamo Ai Helis, una grande spiaggia attrezzata situata a sud di Argostoli, a Cefalonia, dove ci sono alcune delle spiagge più belle di tutte le isole Ionie. Qui il colore della sabbia, a differenza di altre spiagge, è grigiastro, mentre le acque poco profonde la rendono ideale soprattutto per le famiglie. I visitatori hanno a disposizione anche un bar che offre l’essenziale per trascorrere una rilassante giornata al mare.

Elafonisi Beach, Grecia

Anche al nono posto, con un punteggio di 93.34, troviamo nuovamente la Grecia con una spiaggia che quest’anno sta ottenendo diversi riconoscimenti. Dopo essere stata premiata come la spiaggia più bella del mondo, Elafonisi Beach a Creta è anche tra le più felici. Non sorprende che le persone siano particolarmente allegre quando visitano questo luogo così paradisiaco da sembrare irreale! Qui troverete sabbia finissima, acque cristalline e tranquille, oltre che fondali bassi perfetti per le famiglie che vogliono godersi il sole senza mettere a rischio la sicurezza dei propri figli.

Fonte: iStock

Praia do Vale de Centeanes, Portogallo

Per l’ottavo posto, con un punteggio di 93.63, voliamo in Portogallo dove a est di Carvoeiro, nel comune di Lagos, troviamo una delle spiagge più popolari dove fare snorkeling e dove ammirare il tramonto. Praia do Vale de Centeanes è una spiaggia relativamente lunga, protetta da imponenti scogliere color oro, le quali rappresentano anche un ottimo riparo dal vento.

Praia Dona Ana, Portogallo

Restiamo in Portogallo perché, sempre nella regione dell’Algarve, troviamo Praia Dona Ana, al settimo posto della classifica dedicata alle spiagge più felici del mondo con un punteggio di 94.31. Questa è una delle spiagge più famose della zona, raggiungibile a piedi dal centro storico di Lagos e situata tra Praia do Camilo e Praia do Pinhão. A renderla speciale è il paesaggio, perché Praia Dona Ana, come altre aree dell’Algarve, è circondata da spettacolari scogliere a strapiombo. Questa spiaggia da cartolina è rinomata in tutto il mondo per la sua acqua cristallina, le formazioni rocciose uniche e le scogliere circostanti di arenaria rossa e gialla.

Plage des Sablettes, Francia

Per la sesta posizione, grazie al punteggio di 94.94, andiamo in Francia, precisamente a La Seyne-sur-Mer. Qui si trova Plage des Sablettes, una delle spiagge sabbiose più belle della regione, affacciata sulle rocce dei Deux Frères. Lunga più di un chilometro, la spiaggia offre ai vacanzieri un lungo tappeto di sabbia fine di un bianco brillante. Qui sono presenti anche numerosi stabilimenti e ristoranti.

Caswell Bay, Galles

Premiata anche con la bandiera blu nel 2024, la spiaggia di Caswell Bay nel Galles occupa la quinta posizione tra le spiagge più felici del mondo ottenendo un punteggio di 95.14. Si tratta di una spiaggia sabbiosa, tra le più visitate del Gower, dove è possibile non solo rilassarsi, ma fare anche diverse attività come kayak e surf. Popolare tutto l’anno sia tra i residenti che tra i turisti, la spiaggia di Caswell si trova in una baia lunga mezzo miglio, incastonata dietro il promontorio di Mumbles, all’interno della prima Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) della Gran Bretagna. L’accesso alla spiaggia è facile e ci sono buone strutture per le famiglie con bambini piccoli.

Rhossili Bay, Galles – punteggio 96.78

Al quarto posto, con un punteggio di 96.78, c’è nuovamente il Galles con una delle spiagge più spettacolari di tutta la Gran Bretagna. Quando c’è la bassa mare, si rivela l’immensa distesa di spiaggia di Rhossili Bay, uno spot molto popolare anche tra i surfisti. Per godere al meglio degli scenari offerti da questo luogo consigliamo di percorrere uno dei numerosi sentieri escursionistici, che includono la spiaggia, Worm’s Head e le scogliere. Se siete fortunati potreste persino avvistare le foche che prendono il sole o delfini che giocano tra le onde!

Fonte: iStock

Port de Soller, Spagna

Arriviamo alle posizioni sul podio, dove al terzo posto, con un punteggio di 96.95, troviamo la spiaggia di Port de Soller a Maiorca. Situata nell’omonima cittadina portuale, la spiaggia è perfetta per una giornata dedicata interamente al relax e al piacere dell’essere in vacanza, soprattutto perché situata in una posizione centrale e quindi vicina a tutti i comfort, dai bar ai ristoranti.

Praia da Falésia, Portogallo

Al secondo posto, con un punteggio di 97.24, troviamo Praia da Falésia, nella zona sud del Portogallo. Questa spiaggia panoramica offre non solo un mare splendido, ma anche uno scenario naturale unico. La prima cosa che colpisce i visitatori, infatti, è che si estende per chilometri di sabbia soffice e incontaminata, delimitata da suggestive scogliere calcaree, arancioni e marroni. Queste scogliere offrono un contrasto sorprendente con le sfumature di blu dell’oceano, creando una tavolozza di colori davvero unica.

Sitges Beach, Spagna

Infine, al primo posto con un punteggio di 98.42, c’è Sitges Beach. Poco distante da Barcellona, Sitges è composta da ben 17 spiagge sabbiose. Quella principale offre tutti i comfort necessari per una vacanza rilassata, oltre che una bella vista sulla cittadina.

Pescoluse, Italia

Nella classifica, al ventiduesimo posto, troviamo anche la spiaggia italiana di Pescoluse. Situata in Puglia, nella zona del Salento, questa spiaggia conquista per la sua sabbia bianca e finissima e per le acque cristalline. La spiaggia principale, lunga e particolarmente vivace durante i mesi estivi, offre anche numerosi stabilimenti.