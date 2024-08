Wonderwallà Fest: il festival italiano dedicato alla street art

Fonte: Ufficio Stampa Opera The Walla realizzata dallo street artist Boogie Ead

“C’era una volta un paese. In mezzo ci passava una strada senza colori. È la storia di molti luoghi. Non è la storia che vogliamo noi.” Potrebbe essere l’incipit perfetto di un libro, in realtà è il manifesto di The Wallà, il progetto di rigenerazione artistica urbana nato e sviluppatosi a Vallà, piccolo paesino in provincia di Treviso. Dal 2021, le strade del paese sono diventate un’occasione per riscrivere l’identità di un luogo: rovesciando il modo in cui viene visto e vissuto, il paese si trasforma in soggetto attivo capace di raccontarsi e riqualificarsi.

Ed è proprio la riqualificazione degli spazi urbani di Vallà il cuore di un progetto che ha richiamato l’attenzione di appassionati di street art e turisti. Negli ultimi quattro anni sono molte le persone che hanno fatto visita al paese per ammirare dal vivo le opere realizzate da artisti di livello internazionale quali EricailCane, Stenlex, Millo e Agostino Iacurci. Oggi, questo progetto è diventato un festival che si terrà dal 29 agosto al 1 settembre e che permetterà di assistere alla realizzazione dei nuovi murales e a tante performance live.

Wonderwallà Fest – La strada è un luogo di incontri

Negli ultimi anni, gli edifici delle strade di Vallà sono diventati una galleria d’arte a cielo aperto grazie alla presenza di numerose opere permanenti realizzate da alcuni tra i più noti street artist. Il Wonderwallà Fest – La strada è un luogo di incontri che si terrà in paese dal 29 agosto al 1 settembre sarà l’occasione perfetta per scoprirli immersi in un contesto culturale e artistico ricco e stimolante. Durante queste giornate sarà possibile partecipare a tour guidati, a incontri dedicati alla cultura con esperti del settore, a laboratori o ai concerti di musica dal vivo.

Negli ultimi mesi sono stati realizzati nuovi murales: il primo cantiere a concludersi è stato quello di Tellas, pseudonimo di Fabio Schirru, artista sardo, seguito dall’opera di Pixel Pancho, artista torinese, classe 1984, dove il protagonista è il rapporto tra uomo-animale e natura, il conformismo della società contemporanea e l’assenza di pensiero critico. Anche Franco Fasoli, artista argentino di origine italiana, ha terminato la sua opera narrando le contraddizioni della società argentina attraverso simbolici riferimenti all’attuale situazione politica.

Dal 25 al 30 settembre, invece, sarà Joys & Orion ad arricchire il paese con un nuovo murales che sarà realizzato presso l’Officina De Marchi di Via Montello.

Fonte: Ufficio Stampa

La storia del progetto The Wallà

Nato nel maggio del 2021, The Wallà rappresenta un progetto molto interessante dedicato alla rigenerazione urbana creato dall’associazione di promozione sociale “Collettivo BocaVerta APS”, in collaborazione con il Comune di Riese Pio X e con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Treviso. Il nome è un gioco di parole che unisce il termine inglese wall (muro) con Vallà, ossia il paese in cui tutto questo ha inizio.

L’obiettivo del progetto è quello di riqualificare gli spazi pubblici attraverso il linguaggio potente della street art, creando allo stesso tempo opportunità culturali ed economiche per il territorio. Sono 17 le opere che valorizzano sia edifici pubblici che privati dando vita a un vero e proprio museo permanente a cielo aperto. Ogni opera, in media, supera i 60 metri quadri e si stima che, ad oggi, siano stati riqualificati oltre mille metri quadri di pareti.