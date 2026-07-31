La nuova promo Wizz Air porta in Sicilia con voli convenienti verso Palermo, Catania e Comiso, tra città d’arte, borghi autentici e paesaggi unici autunnali

iStock Comiso alla luce del tramonto

Chi sta programmando una vacanza in Sicilia può approfittare della nuova promo Wizz Air dedicata agli aeroporti di Palermo, Catania e Comiso. La promozione è valida fino alle 23:59 del 2 agosto 2026 e prevede uno sconto fino al 15% sulla tariffa, escluse tasse e costi amministrativi.

L’offerta è riservata ai voli selezionati da e per Palermo, Catania e Comiso, prenotabili esclusivamente sul sito ufficiale Wizz Air e tramite l’app mobile WIZZ. Il periodo di viaggio è compreso tra il 5 agosto e il 10 dicembre 2026. La promozione non è valida per le prenotazioni di gruppo.

Tra le offerte più interessanti spiccano collegamenti da diverse città italiane verso i tre aeroporti siciliani, ideali per scoprire un’isola ricca di storia, mare e tradizioni, anche in autunno.

Da Torino a Palermo

Palermo sorprende sempre, anche chi pensa di conoscerla bene. Oltre ai celebri mercati storici e ai monumenti arabo-normanni, vale la pena dedicare qualche ora al Giardino Garibaldi, famoso per ospitare il ficus Magnoloides uno dei più vecchi e grandi d’Italia alto 30 metri, oppure visitare l’elegante Villa Niscemi, una residenza del XVIII secolo immersa nel verde e spesso ignorata dai circuiti turistici più battuti.

Un’altra esperienza interessante è passeggiare nel quartiere della Kalsa, dove cortili nascosti, laboratori artigianali e piccoli caffè raccontano l’anima autentica della città. Palermo è inoltre anche un ottimo punto di partenza per raggiungere località come Mondello o la Riserva Naturale di Capo Gallo da scoprire illuminate dalle luci autunnali.

Con la promozione Wizz Air si trovano numerose date a ottobre 2026 sulla tratta Torino – Palermo con prezzi a partire da 16,64 euro.

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Da Venezia a Catania

Catania è una città vivace, ma offre anche angoli meno conosciuti che meritano una visita. Tra questi c’è San Giovanni Li Cuti, un piccolo borgo marinaro con una spiaggia di sabbia nera vulcanica, perfetto per una passeggiata al tramonto lontano dalle zone più affollate.

Da non perdere anche il quartiere della Civita, ricco di scorci caratteristici, vicoli popolari e locali frequentati soprattutto dai catanesi. Per chi ama la natura, una visita all’Oasi del Simeto (situata a sud di Catania) permette di osservare una delle aree naturalistiche più importanti della Sicilia orientale. Naturalmente l’Etna resta il grande protagonista, facilmente raggiungibile per escursioni tra crateri e paesaggi vulcanici unici.

Grazie alla promo Wizz Air sono disponibili numerose date a novembre 2026 per volare sulla tratta Venezia – Catania con tariffe a partire da 18,34 euro.

Da Milano a Comiso

Comiso rappresenta una delle porte d’accesso più interessanti alla Sicilia sud-orientale. Il centro storico conserva un patrimonio d’arte e architettura barocca, piazze tranquille e la splendida Basilica di Maria Santissima Annunziata, mentre passeggiando tra le vie cittadine si respira un’atmosfera rilassata, autentica e lontana dal turismo di massa.

Da qui si raggiungono facilmente piccoli gioielli come Chiaramonte Gulfi, famoso per i suoi panorami, oppure l’area archeologica di Kamarina, dove storia e mare si incontrano. Anche le campagne circostanti meritano una sosta per degustare olio extravergine, vini locali e prodotti tipici del territorio.

Per visitare questa zona della Sicilia, Wizz Air propone la tratta Milano Malpensa – Comiso con partenza il 15 dicembre 2026 e tariffe a partire da 19,99 euro.