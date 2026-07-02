iStock La spiaggia di Lalaria, Skiathos

Questo si preannuncia come il momento ideale per organizzare una vacanza low cost in Europa durante l’estate 2026 grazie alle nuove offerte voli dedicate ai mesi più caldi. Tra le promozioni spicca quella firmata Wizz Air, attiva solo per il giorno 2 luglio 2026, con sconti fino al 15% su voli selezionati prenotabili sul sito ufficiale della compagnia aerea o sull’app mobile WIZZ.

L’offerta è valida fino alle 23.59 di oggi e permette di viaggiare nel periodo compreso tra il 6 luglio e il 10 settembre 2026. Un’occasione pensata per chi cerca voli economici verso destinazioni estive in Europa, con tariffe competitive. Lo sconto si applica esclusivamente alla tariffa base, esclusi costi amministrativi e prenotazioni di gruppo, rendendo questa promo, con disponibilità limitata, particolarmente interessante per city break e vacanze al mare organizzate all’ultimo momento.

Da Napoli a Craiova

Craiova, capoluogo storico dell’Oltenia, è una delle città più autentiche della Romania, ancora poco battuta dal turismo di massa ma ricca di fascino e tradizione. Il polmone verde è il Parco Nicolae Romanescu, uno dei più grandi parchi urbani d’Europa, con ponti scenografici, un grande lago e percorsi immersi nella natura.

Il centro cittadino unisce palazzi ottocenteschi, musei (Museo d’Arte e Museo dell’Oltenia) e una crescente scena artistica fatta di street art e cultura contemporanea – da non perdere il Teatro Nazionale Marin Sorescu. Craiova è anche una destinazione economica e ideale per chi cerca esperienze autentiche e fuori dai circuiti più turistici.

Da Napoli il 7 luglio è possibile volare a Craiova a partire da 14,09 euro grazie alla promozione Wizz Air.

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Da Rimini a Katowice

Katowice, in Polonia, è una delle destinazioni emergenti dell’Europa centrale, perfetta per chi cerca una città diversa dal solito itinerario turistico. Ex polo industriale dell’Alta Slesia, oggi è un centro dinamico dove architettura moderna e memoria storica convivono.

Il quartiere storico di Nikiszowiec offre uno sguardo autentico sulla vita operaia del passato, mentre il Museo della Slesia sorprende con spazi espositivi dedicati alla storia della regione e installazioni contemporanee.

La Spodek Arena, con la sua forma iconica a disco volante, ospita concerti ed eventi internazionali durante tutto l’anno. La città è anche amata per la sua scena gastronomica giovane e in crescita, con locali creativi e cucine internazionali.

Da Rimini il 22 luglio è possibile volare a Katowice a partire da 22,59 euro.

Da Roma a Skiathos

Skiathos è una delle gemme delle Sporadi, famosa per il suo mare cristallino e per i paesaggi ricoperti di pinete che arrivano fino alla costa. Oltre alle celebri spiagge di Koukounaries e Lalaria, l’isola offre numerose calette nascoste raggiungibili prevalentemente via mare come Galeso o Kechria, ideali per chi cerca tranquillità anche in alta stagione.

Il centro storico è caratterizzato da vicoli acciottolati con casette bianche, piccole taverne tradizionali e locali affacciati sul porto, dove la vita scorre lenta e autentica. L’isola è perfetta sia per coppie che per gruppi di amici grazie alla varietà di spiagge e attività.

Da Roma Fiumicino sono disponibili voli il 14 luglio o il 25 agosto a partire da 22,59 euro grazie all’offerta Wizz Air.