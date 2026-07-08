In Italia, stiamo assistendo a un momento di grande trasformazione del settore ferroviario. Ne abbiamo parlato con Alice Coverlizza di Trainline

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa L'estate è sempre più a bordo del treno

In Italia, stiamo assistendo a un momento di grande trasformazione del settore ferroviario, con nuove compagnie che stanno per entrare nel nostro mercato (l’ultima sara la francese SNCF) e attraversare i nostri binari aumentando così l’offerta e la concorrenza nel settore dell’alta velocità, finora caratterizzato da un duopolio tra Trenitalia e Italo.

Secondo l’analisi condotta di recente da Trainline, la piattaforma indipendente per la prenotazione di treni (e pullman) “International Summer Travel Survey 2026”, commissionata all’Istituto Netquest, proprio la crescente concorrenza sta modificando il comportamento dei viaggiatori e le dinamiche del settore: pianificare con anticipo permette di accedere a tariffe più convenienti e il treno amplia il proprio ruolo nella mobilità in previsione dell’estate grazie a collegamenti sempre più numerosi e vari.

Il modello europeo, infatti, ha già dimostrato di funzionare all’estero: l’esperienza di mercati come Spagna e Francia, dove la concorrenza ha portato a un crollo dei prezzi (fino al -52% sulla tratta Madrid-Málaga), mostra benefici concreti per i viaggiatori.

La survey incrocia dati interni e una ricerca effettuata sui consumatori. Ne sono emersi spunti e dati molto interessanti. Per esempio, prenotare in anticipo è molto conveniente in quanto è possibile risparmiare fino al 58%. Come nel caso della tratta Milano-Roma, dove il risparmio può arrivare a 47 euro per biglietto. Ma dall’analisi è venuto a galla anche che crescono le cosiddette destinazioni emergenti. Trainline, infatti, sta registrando un boom di prenotazioni verso mete come Varenna, sul Lago di Como (+64%), Ravenna (+59%) e, a livello internazionale, Vienna (+68%).

Certo, l’affidabilità è sempre più un fattore di scelta per i viaggiatori: per il 42% degli italiani che stanno riconsiderando il mezzo di trasporto, ritardi e cancellazioni sono determinanti.

Ne abbiamo parlato con Alice Coverlizza, VP of Trainline Partner Solutions & EU Carrier Partnerships.

Quali sono le tratte più prenotate per l’estate 2026?

La nostra analisi per l’estate 2026 mostra una doppia tendenza nelle scelte degli italiani (con il 74% che pianifica almeno un viaggio). Da un lato, rimangono forti le tratte classiche verso le principali città d’arte, con Milano in testa, seguita da Roma, Firenze, Venezia e Napoli. Dall’altro, stiamo assistendo a un boom straordinario verso le destinazioni costiere ed emergenti: registriamo una crescita record verso località lacustri e marittime come Varenna (+63,8%) e Ravenna (+59%), insieme alle mete balneari preferite del Sud come Bari (+94%), Lecce (+69%) e Lamezia Terme (+55%). Si registra inoltre una forte crescita della domanda internazionale, guidata da Parigi e da un’impennata di prenotazioni verso Vienna (+68%).

Cosa ne pensa del fenomeno dei treni notturni?

I treni notturni stanno vivendo una vera e propria rinascita e rappresentano un pilastro fondamentale per il futuro della mobilità sostenibile in Europa. Per i viaggiatori, in particolare per le nuove generazioni (la Gen Z e i giovani adulti tra i 18 e i 29 anni, che sono i più propositivi nel ridisegnare le proprie abitudini di viaggio), il viaggio notturno unisce l’ottimizzazione dei tempi al risparmio sui costi di alloggio. In Trainline accogliamo con entusiasmo l’espansione di questa rete: rendere i collegamenti notturni sempre più accessibili e integrati nella nostra piattaforma è un modo concreto per incoraggiare il passaggio modale dall’aereo al treno, anche per i viaggi a lunga percorrenza.

Cosa cambia con l’arrivo di nuove compagnie ferroviarie in Italia?

Il prossimo ingresso di un terzo grande operatore come SNCF apre ufficialmente la seconda e più intensa fase della liberalizzazione ferroviaria in Italia, dopo quella avviata nel 2012. L’esperienza internazionale dimostra che la concorrenza porta enormi benefici ai passeggeri: in Spagna, l’apertura del mercato ha portato a cali strutturali dei prezzi fino al -52% (sulla tratta Madrid-Málaga), e in Francia l’arrivo di Trenitalia sulla rotta Parigi-Lione ha ridotto le tariffe del -43%.

Già oggi in Italia possiamo notare come la concorrenza guidi dinamiche di prezzo avanzate: chi prenota in anticipo quest’estate può risparmiare fino al 58%, con risparmi che raggiungono i 47 euro a biglietto sulla tratta Milano-Roma. Inoltre, in un momento in cui il 42% degli italiani indica il timore di ritardi e cancellazioni come fattore decisivo nella scelta del mezzo di trasporto, la concorrenza alza l’asticella della qualità del servizio e dell’affidabilità.

In qualità di piattaforma indipendente, il ruolo di Trainline diventa centrale: aggreghiamo un mercato sempre più ricco ma frammentato, semplificando la vita del viaggiatore e permettendogli di confrontare tutte le opzioni disponibili in un unico posto.