Piedi nell’acqua e sguardo all’orizzonte: la storica altalena compie dieci anni e restituisce alla Riviera Romagnola il ritmo della spensieratezza Anni '60

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ass Turismo Comune di Rimini Il tramonto a Rimini si ammira dall'altalena sul mare

L’estate ha un potere particolare: quello di risvegliare il sentimento della nostalgia, magari con in sottofondo la canzone Senza fine di Gino Paoli. E se dovessimo pensare all’immaginario classico dell’estate italiana del passato, molti penserebbero al mito della Riviera Romagnola, tra pedalò e personaggi felliniani. Simbolo e centro geografico di questo mito collettivo è Rimini, dove per il decimo anno torna l’iconica altalena sul mare grazie alla collaborazione tra l’associazione Rimini Sparita, il Comune di Rimini e il Bagno 24.

Un dondolio nella memoria: torna l’altalena sul bagnasciuga

Negli anni Cinquanta e Sessanta, nel pieno del boom economico che stava trasformando Rimini nel punto di riferimento del divertimento estivo, l’altalena posizionata direttamente sulla battigia era il vero centro gravitazionale delle giornate al mare. Quel dondolarsi regolare a pochi passi dai famosi dancing della Riviera scandiva il tempo di una vacanza condivisa, democratica e vissuta a un ritmo decisamente più lento.

Dondolare avanti e indietro non era soltanto un passatempo per i bambini dell’epoca, i quali facevano a gara a chi riuscisse a spingersi più in alto o più velocemente per sfidare il vento, creando lunghe file d’attesa con i piedi bagnati dal mare, ma un vero e proprio microcosmo sociale.

Tra una spinta e l’altra, la riva si confermava come il punto di ritrovo prediletto dalle famiglie italiane in villeggiatura e, soprattutto, come il complice perfetto per gli sguardi rubati e i flirt estivi degli innamorati al tramonto. Quel semplice dondolio sul mare di Rimini, con le risate che si mescolavano alla musica dei jukebox, è diventato nel corso dei decenni un’istantanea indelebile di un’epoca d’oro che, anche quest’anno, ritorna su una delle spiagge romagnole.

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L’iconica altalena sul mare riminese compie 10 anni

Grazie alla felice intuizione dell’associazione Rimini Sparita, da sempre in prima linea nel recupero, nella salvaguardia e nella divulgazione del prezioso patrimonio storico e culturale della città, quel frammento di passato non appartiene più solamente alle foto d’archivio.

Tornata nel 2016, quest’anno l’altalena sul mare festeggia il suo primo decennale. Posizionata sulla riva di Marina Centro, proprio davanti allo storico Bagno 24 Serafino, la struttura rappresenta oggi il perfetto punto d’incontro e di dialogo tra epoche profondamente diverse.

L’attrazione è totalmente gratuita, accessibile e, soprattutto, sostenibile. Che si tratti di un viaggiatore romantico desideroso di rivivere le atmosfere vintage di un tempo con il vento sul viso, o di un giovane turista di oggi in cerca del selfie perfetto o di uno scatto fotografico suggestivo da condividere sul proprio profilo Instagram, quel dondolo sull’acqua continua a fare ciò che ha sempre fatto meglio: unire persone di ogni età, generazione e nazionalità sotto il cielo della Riviera.

È così che la memoria storica di una città passa anche attraverso i suoi simboli più semplici e apparentemente effimeri, trasformando un gioco da spiaggia in un monumento alla memoria collettiva del nostro Paese.