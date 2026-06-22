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iStock Gli incredibili colori dell'Isola di Gemiler

Arrivare sull’Isola di Gemiler permette davvero di entrare in una dimensione diversa rispetto all’immagine più conosciuta della Costa Turchese. A poche centinaia di metri dalla terraferma, davanti alla baia di Gemiler e ai rilievi che circondano Fethiye, si presenta come una lingua di roccia lunga appena 1 km e larga circa 400 metri, coperta da pini, ulivi e carrubi.

Ma avvicinandosi con lentezza e prudenza ci si rende conto che tra la vegetazione compaiono pure absidi, muri antichi, cisterne, mosaici e tracce di una comunità che per secoli trasformò questo minuscolo lembo di terra in uno dei luoghi religiosi più importanti della costa licia. Molti la conoscono anche con il soprannome di Isola di San Nicola o Isola di Babbo Natale, un riferimento alla figura storica di San Nicola di Myra, il vescovo del IV secolo che ispirò la leggenda di Santa Claus.

Priva di sorgenti naturali e di terreni adatti all’agricoltura, oggi nessuno vi vive stabilmente. Quel che resta del suo passato (che è anche il presente) sono i profumi della macchia mediterranea, il rumore delle cicale durante l’estate e un patrimonio archeologico sorprendente poiché racconta oltre 1.500 anni di storia.

Cosa vedere e fare all’Isola di Gemiler

La vera ricchezza di questo angolo di Turchia si scopre lungo i sentieri che salgono verso la sommità. Le distanze sono ridotte, ma il numero di testimonianze storiche concentra in pochi metri una quantità impressionante di dettagli architettonici e archeologici.

La Chiesa II e gli affreschi dedicati a San Nicola

Tra le strutture più riconoscibili c’è senza dubbio la Chiesa II, probabilmente il monumento più fotografato dell’isola. L’abside semicircolare e la copertura parzialmente conservata creano una silhouette inconfondibile contro il cielo del Mediterraneo.

Molti visitatori si fermano alla struttura principale, mentre nei passaggi laterali sopravvivono tracce di affreschi bizantini. Alcune figure religiose risultano ancora distinguibili, compresa quella attribuita a San Nicola.

La Chiesa III sulla vetta

Il punto più alto dell’isola custodisce la costruzione religiosa più importante: la Chiesa III, che occupa una posizione dominante e regala una visuale che abbraccia la costa licia, la baia e gli isolotti circostanti.

Parte dell’edificio venne scavata direttamente nella roccia. L’abside è stata ricostruita durante gli interventi archeologici e conserva frammenti dell’antico pavimento musivo. Secondo alcuni studiosi proprio qui sarebbero state custodite le spoglie di San Nicola prima del trasferimento verso Myra durante le incursioni arabe del VII secolo.

Il corridoio processionale

Tra le opere più sorprendenti dell’intero complesso archeologico figura un passaggio coperto lungo circa 350 metri che collegava due importanti edifici religiosi attraverso una scalinata monumentale. Le aperture ad arco lungo il percorso illuminavano il tragitto e permettevano il passaggio dell’aria.

Lungo il percorso erano presenti 14 stazioni utilizzate durante le processioni religiose. Ancora oggi attraversare quel corridoio restituisce la sensazione di trovarsi dentro un gigantesco monumento scavato nel tempo.

L’antico porto bizantino

Sul versante settentrionale si sviluppava il porto che rese prospera Gemiler. Le acque trasparenti consentono ancora di individuare fondazioni, banchine e strutture sommerse.

Terremoti e variazioni del livello marino hanno progressivamente inghiottito parte delle costruzioni, al punto che sotto la superficie appaiono pure resti di magazzini, moli e ambienti destinati ai commerci marittimi.

Le grandi cisterne

Senza sorgenti naturali, la sopravvivenza della comunità dipendeva dalla raccolta dell’acqua piovana. Per questo motivo sono presenti due enormi cisterne in pietra che rappresentano una straordinaria testimonianza di ingegneria bizantina.

Una si trova presso l’altura orientale, l’altra domina l’area portuale. Le dimensioni chiariscono immediatamente l’importanza strategica di queste strutture per residenti, mercanti e naviganti.

Il cimitero e gli isolotti delle sepolture

La parte orientale accoglie una vasta area funeraria con oltre 50 tombe. Di fronte alla costa emergono piccoli isolotti rocciosi disseminati di resti archeologici e antiche sepolture.

Visti dal mare, questi affioramenti ricordano un’estensione naturale della necropoli principale.

Le spiagge più belle dell’Isola di Gemiler

L’isola punta soprattutto sul patrimonio storico, mentre i litorali più scenografici si trovano nelle immediate vicinanze. Il lato positivo, però, è che una visita permette facilmente di combinare archeologia e mare cristallino.

Gemiler Beach: situata sulla terraferma, proprio davanti all’isola, presenta acque calme e trasparenti grazie alla protezione naturale della baia. Da qui partono le piccole imbarcazioni dirette verso il sito archeologico.

situata sulla terraferma, proprio davanti all’isola, presenta acque calme e trasparenti grazie alla protezione naturale della baia. Da qui partono le piccole imbarcazioni dirette verso il sito archeologico. Ölüdeniz: tra le immagini simbolo della Turchia mediterranea, è la celebre Laguna Blu che colpisce per le sfumature turchesi e per il panorama dominato dal monte Babadağ.

Butterfly Valley: una stretta valle raggiungibile principalmente via mare. Pareti rocciose spettacolari scendono verso una striscia di sabbia lambita da acque limpide.

St. Nicholas Bay: piccola insenatura dal carattere più raccolto, spesso inclusa negli itinerari delle crociere in caicco che navigano lungo la costa licia.

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Dove si trova e come arrivare

L’Isola di Gemiler si trova lungo la costa sud-occidentale della Turchia, nella provincia di Muğla, davanti al villaggio di Kayaköy e a circa 15 km da Fethiye. Il collegamento più semplice parte dalla baia di Gemiler, proprio perché la distanza dalla terraferma è minima: circa 100 metri, e viene coperta in pochi minuti tramite piccole imbarcazioni locali.

Durante la bella stagione numerose escursioni giornaliere salpano da Ölüdeniz e Fethiye. Chi desidera dedicare più tempo all’esplorazione preferisce spesso un taxi d’acqua privato oppure una crociera in caicco, soluzione che permette di raggiungerla nelle ore meno frequentate.

Il momento più affascinante arriva nel tardo pomeriggio: dalla vetta della Chiesa III il sole scende lentamente dietro il Mediterraneo, illuminando archi, absidi e pietre antiche con riflessi dorati, ed è proprio in quell’istante che Gemiler rivela la sua vera natura. Oltre a essere un sito archeologico, infatti, è anche un luogo che conserva intatta la memoria dei mercanti, dei pellegrini e dei marinai che per secoli hanno attraversato queste acque alla ricerca di approdi sicuri e protezione divina.