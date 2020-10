Wizz Air, offerta pazzesca: 10.000 biglietti aerei a 1 euro

editato in: da

La compagnia aerea Wizz Air ha lanciato un’offerta che non ci si può far scappare. Ha messo in vendita 10mila biglietti aerei al prezzo simbolico di un euro. Anche se poi non si parte, avrete perso un caffè… Inutile dire che il sito è andato subito in tilt.

L’offerta è valida solo per oggi 20 ottobre e solo per alcune tratte in Italia: Milano, Palermo e Catania. Del resto, visto il clima di questo periodo, la Sicilia è sicuramente una delle mete più consigliate dove andare per un weekend o un city break.

Prendiamo Palermo, per esempio, una città davvero stupenda. Se avete visitato Siviglia ve la ricorderà moltissimo, ma in realtà è Siviglia che assomiglia a Palermo! Ricca di monumenti incredibili, chiese e opere d’arte da ammirare mentre si gira per il centro cittadino, da non perdere durante un breve soggiorno in città ci sono sicuramente la Cattedrale, con suo mix di stili differenti poiché trasformata da chiesa a moschea e poi, di nuovo, in luogo di culto con tappa sui tetti per ammiare la città, che da una parte ha le montagne e dall’altra il mare.

E poi la Chiesa della Martorana, una delle più affascinanti chiese bizantine in Italia, ma soprattutto Palazzo dei Normanni con l’incredibile Cappella Palatina, uno dei monumenti più affascinanti dell’isola con i suoi milioni di tasselli di mosaici d’oro. Palermo è perfetta da visitare fuori stagione, senza perdersi un giro tra i mercati della città, come il celebre Ballarò, assaggiando il suo meraviglioso street food e i dolci tipici, come i cannoli e la pasta di mandorle.

Non lontano da Palermo vale la pena visitare Mondello, la spiaggia più vicina alla città, la cattedrale di Monreale e quella di Cefalù che, insieme, sono diventate un Patrimonio dell’Unesco, in quanto fanno parte di quella Palermo arabo-normanna.

Se invece secgliete di prenotare perCatania, sappiate che è una città vivacissima, il cui centro storico è tutelato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Da vedere a Catania la stupenda piazza del Duomo, con il Palazzo degli Elefanti e la fontana; il maestoso Duomo di Sant’Agata e il superbo Monastero dei Benedettini, considerato uno dei più grandi complessi monastici d’Europa. La città è tutta da vivere nei suoi mercati e nelle vie del centro; inoltre, chi adora il mare, anche d’autunno e d’inverno può godere di un panorama davvero meraviglioso con spiagge che, nelle belle giornate, regalano ancora attimi indimenticabili.