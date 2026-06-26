La riapertura del Calcidico oggi è la restituzione di un nuovo tassello della storia di Ercolano, uno dei siti archeologici più straordinari e meglio conservati al mondo

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ufficio Stampa Il Calcidico di Ercolano

Per quasi vent’anni è rimasto visibile soltanto da lontano, osservato dai visitatori attraverso una passerella sopraelevata. Oggi invece il Calcidico di Ercolano torna finalmente accessibile, restituendo al pubblico uno degli spazi più rilevanti dell’antica città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

La riapertura rappresenta una tappa importante nel percorso di valorizzazione del sito archeologico e permette ora di attraversare nuovamente quello che in epoca romana era il monumentale ingresso all’Augusteum, edificio strettamente legato al culto imperiale e alla vita pubblica della città. Grazie a un lungo intervento di restauro e consolidamento, i visitatori possono oggi percorrere da vicino un luogo che custodisce alcune delle testimonianze più affascinanti della storia di Ercolano.

Il Calcidico di Ercolano, cosa vedere

Chi ha visitato Ercolano negli ultimi vent’anni non ne ha potuto godere appieno, ma da oggi la storia si riscrive. Situato lungo il Decumano Massimo, il Calcidico (chalcidicum in latino) costituiva il grande vestibolo porticato che introduceva all’Augusteum, uno dei principali edifici pubblici della città. Caratterizzato da eleganti arcate e incorniciato da due grandi archi quadrifronti decorati con marmi e raffinati rilievi in stucco, questo spazio aveva una forte funzione simbolica: era la soglia attraverso cui cittadini, magistrati e sacerdoti accedevano ai luoghi dedicati alla celebrazione della casa imperiale.

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L’area riveste anche un’importanza eccezionale per la storia degli scavi archeologici e proprio qui furono rinvenute le celebri statue oggi conservate presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, considerate tra i più importanti ritrovamenti provenienti dall’antica Ercolano. Passeggiando nel Calcidico è oggi di nuovo possibile osservare da vicino anche le tracce lasciate dall’eruzione del 79 d.C. e dalle successive campagne di scavo, leggendo letteralmente nella pietra le diverse fasi della storia del sito.

Visitare il Calcidico: orari, biglietti e info utili

Il Calcidico è ora finalmente incluso nella sua totalità nel percorso di visita del Parco Archeologico di Ercolano e può essere esplorato durante la normale visita del sito. Un’occasione particolarmente interessante sarà quella di domenica 5 luglio, quando il Parco aderirà all’iniziativa nazionale #domenicalmuseo, consentendo l’ingresso gratuito ai visitatori. Per la giornata non è prevista prenotazione online: il biglietto gratuito dovrà essere ritirato direttamente presso la biglietteria del sito. Nella stessa mattinata sarà possibile partecipare anche alle visite guidate gratuite di Villa Sora, organizzate dal Gruppo Archeologico Vesuviano dalle 10:30 alle 12:45, un’opportunità per approfondire la conoscenza di un altro importante complesso archeologico del territorio.

Per raggiungere il Parco Archeologico di Ercolano è possibile utilizzare la linea ferroviaria Circumvesuviana, scendendo alla stazione di Ercolano Scavi, situata a pochi minuti a piedi dall’ingresso. Chi arriva in auto, invece, può invece usufruire dei parcheggi presenti nelle vicinanze dell’area archeologica.