Profumo d’estate a prezzi mai visti, le mete top nella nuova promozione Vueling

Le vacanze estive non devono essere per forza costose: con la nuova promo Vueling si parte fino al 30 settembre a prezzi stracciati

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Profumo d’estate a prezzi mai visti, le mete top nella nuova promozione Vueling
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La splendida Cala Mitjana di Minorca

C’è tempo fino al 3 maggio per approfittare dell’ultima promo Vueling sull’estate. La compagnia spagnola ha messo in vendita voli per tutta la stagione estiva: dall’1 maggio al 30 settembre 2026 si decolla a partire da 28 euro a persona, acquistabili su vueling.com o tramite app.

La selezione è limitata con date convenzionate, ma dando un’occhiata con attenzione abbiamo persino individuato delle tratte a molto meno di 28 euro… insomma, l’estate è pronta a stupirci con viaggi indimenticabili.

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