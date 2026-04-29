La selezione è limitata con date convenzionate, ma dando un’occhiata con attenzione abbiamo persino individuato delle tratte a molto meno di 28 euro … insomma, l’estate è pronta a stupirci con viaggi indimenticabili.

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Da Firenze a Minorca

Una meta top per l’estate? Ovviamente Minorca. Con la promozione di Vueling si raggiunge a meno di 28 euro partendo da Firenze. Se Ibiza e Maiorca sono sulla bocca di tutti, questo gioiello incantevole viene spesso selezionato da meno persone e forse proprio questo la rende una meta speciale.

Cosa visitare? Cala Macarella (al 12° posto delle spiagge più belle del mondo secondo la classifica World's 50 Best Beaches 2026), Cala Mitjana, Es Grau: sono nomi che probabilmente non conoscete ancora, ma che aggiungerete alla lista dei posti dove tornare. L'isola è patrimonio UNESCO della biosfera, il che in pratica significa che lo sviluppo edilizio è stato tenuto a bada: niente mega-resort, niente lungomare cementificato. Solo spiagge che sembrano uscite da una cartolina di trent'anni fa, nel senso buono del termine.

Mahón, la capitale, merita almeno mezza giornata: il porto naturale è uno dei più grandi del Mediterraneo, i vicoli del centro storico hanno un'architettura che risente ancora dell'influenza britannica settecentesca. Un dettaglio che la rende diversa da tutto il resto della Spagna.

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Da Torino a Barcellona

Non 28 euro, come indicato dalla tratta, ma molto meno. Abbiamo scovato tantissimi voli per date differenti durante l’estate per viaggiare da Torino a Barcellona.

La città è bella sempre ma in estate un po’ di più: le spiagge della Barceloneta a cinque minuti dal centro, l'ora d'oro sulla terrazza del Bar Calders a Sant Antoni, i mercati che profumano di spezie e frutta matura. La Sagrada Família vale la visita anche se l'avete già vista, il Barrio Gótico si gira meglio di mattina presto quando è ancora vuoto, e il Parc Güell all'alba è una di quelle esperienze che poi non sapete bene come spiegare a chi non c'era.

È una località che sa come trattarvi bene senza spendere troppo… soprattutto se il volo lo avete preso a meno di 17 euro. Musei, spiagge, nightlife, street food: Barcellona copre tutto, e lo fa con uno stile che poche città in Europa riescono a replicare. Prenotate adesso, i posti a queste tariffe non restano disponibili a lungo.

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Da Roma a Malaga

Voglia di sole e di mare per un weekend last minute economico? Da Roma si vola a Malaga con tratte a partire da 65 euro. Molti atterrano qui per raggiungere Marbella e visitare la Costa del Sol e poi partire all’esplorazione dell’Andalusia.

Cosa visitare assolutamente? L'Alcazaba è la fortezza moresca che domina la città dall'alto, circondata da giardini pieni di bouganville: salirci a piedi vale ogni goccia di sudore. Subito sopra c'è il castello di Gibralfaro, con un panorama sulla costa che finirà inevitabilmente come sfondo del telefono. Altrettanto imperdibile il museo Picasso, dopotutto è la città natale del pittore.