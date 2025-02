Isola del Liri: l’unica città in Italia con una cascata nel centro storico

Fonte: iStock isola del Liri, la cittadina con la cascata nel centro storico

Un luogo di rara bellezza, in cui la magnificenza della Natura si mescola alla mano dell’uomo dando vita a una cartolina spettacolare. Il nostro viaggio ci porta nel Lazio, dove si trova una cittadina particolarissima: facendo una passeggiata nel suo centro storico, infatti, ci si può imbattere in una spettacolare cascata, un salto di quasi trenta metri tra le case che lascia senza fiato.

Benvenuti a Isola del Liri, un comune che si trova nel cuore dell’Italia, in provincia di Frosinone. Qui, in verità, si trovano ben due cascate nel centro storico, ma se una è davvero imponente, l’altra invece presenta un salto meno verticale.

Tutto quello che c’è da sapere su questo luogo dalla storia antica, in parte sviluppato su un’isola e che vale la pena visitare.

Isola del Liri, la cittadina con una spettacolare cascata nel centro storico

Immaginatevi di girare il centro storico di una cittadina, di scoprirne le tante bellezze, fino a rimanere senza fiato. Perché è qui che ci si può imbattere in una cascata alta 27 metri: no, non è frutto dell’immaginazione di uno scrittore o di un pittore, ma un posto che esiste davvero e si trova nel cuore dell’Italia.

Per raggiungere Isola del Liri si deve andare nel Lazio, in provincia di Frosinone, qui nel centro città che si sviluppa su un’isola che divide in due il fiume Liri, si trovano due cascate e una di queste leva il fiato.

Per vederle si deve arrivare al castello Boncompagni – Viscogliosi e lì si possono ammirare i due salti. Vi è la Cascata Grande, che ha un’altezza di circa 27 metri, e la Cascata del Valcatoio, che non è verticale ma procede lungo un piano inclinato.

La prima lascia senza fiato ed è una delle poche a trovarsi nel cuore di una cittadina, ma non solo: è l’unica in Italia e in Europa. Solo per questa ragione merita una visita, perché ammirarla significa entrare in contatto con una bellezza rara e preziosa.

Isola del Liri, la storia di questa splendida cittadina

Ma non è solo la cascata a essere un’attrazione imperdibile di questo luogo; infatti, Isola del Liri ha una storia antica e per questa ragione girare per la cittadina significa imbattersi nelle tante testimonianze di un passato ricco e interessante.

A partire dal periodo romano poiché la nascita di Isola del Liri è legata a Arpinum e Sora, due municipi dell’epoca. Successivamente è stata sotto il dominio bizantino e longobardo, poi ha fatto parte del Principato di Capua e del Ducato di Sora. È nel XIX secolo che è entrata a far parte della provincia di Terra di Lavoro e del Circondario di Sora, nello stesso periodo si sono sviluppate molte industrie, soprattutto cartarie.

E tante testimonianze di queste fasi della sua storia si possono ritrovare nelle bellezze che si incontrano visitando la cittadina.



Cosa vedere a Isola del Liri

Ci sono tantissime meraviglie che si possono ammirare a Isola del Liri, a partire dal Castello Boncompagni-Viscogliosi, che si trova proprio nei pressi della cascata e la sua realizzazione può essere fatta risalire al periodo medioevale. È un monumento nazionale ed è davvero spettacolare e bellissimo. Da non perdere anche la Torre Marica: utilizzata per gli avvistamenti, si trova sul colle San Sebastiano ed è databile intorno all’XI secolo.

Non mancano edifici religiosi come la chiesa di San Lorenzo Martire, con le sue due torri, e quella della Madonna delle Grazie che ha un’interessante pianta circolare, oltre a palazzi affascinanti come Villa Nota Pisani, dove ha vissuto la famiglia industriale Lefebvre e che fa parte della Rete delle Dimore Storiche del Lazio. Si deve sapre che non è accessibile per le visite, ma si può affittare per gli eventi.

E per tutti coloro che amano le passeggiate è imperdibile il Parco Fluviale, un percorso che segue le sponde del fiume Liri e collega questa cittadina con Sora. Si parte dal ponte di Roma e ci si va a immergere in un tracciato lungo il quale si incontrano tantissime delle meraviglie del luogo.

Una cosa è certa: raggiungere Isola del Liri resterà tra i ricordi più belli di una vacanza, non solo per i suoi tanti tesori, ma anche per quella spettacolare cascata che impreziosisce di meraviglia il suo centro storico.