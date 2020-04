Volotea: a novembre si vola in Europa a prezzi stracciati

editato in: da

Che ne dite di iniziare a pensare a qualche vacanza autunnale? Se non sapete come fare ci pensa Volotea: la compagnia aerea low cost spagnola ha messo a disposizione una serie di voli scontatissimi per raggiungere alcune tra le più intriganti mete europee e proprio durante il mese che anticipa il Natale.

Con un prezzo che parte da 27,75 euro a tratta (tasse incluse) potreste davvero concedervi una bella pausa in una delle tante destinazioni proposte. Un’occasione da afferrare al volo per proiettarsi già con il pensiero tra i viali del Vecchio Continente invasi di colorate foglie autunnali. Perché perdersi il foliage 2020 quando è possibile ammirarlo un po’ ovunque e a prezzi davvero economici?

Se non sapete dove andare vi basta continuare la lettura, perché vi stiamo per consigliare alcune mete imperdibili in cui poter osservare questo pittoresco e grazioso spettacolo della natura.

Partiamo da Cork, bellissima città dell’Irlanda meridionale dove i paesaggi da favola si mescolano a eventi e occasioni culturali da non perdere. Questo luogo è anche famoso per i suoi boschi spettacolari in cui passeggiare tra foglie scricchiolanti e paesaggi incantevoli che catturano l’anima. Ma qui avviene anche un fenomeno particolare e proprio durante la stagione autunnale: la migrazione dei cetacei. Mammiferi giganteschi che si spostano verso sud al largo delle coste irlandesi. Un’esperienza unica che con un po’ di pazienza e di fortuna vi farà avvistare balene e delfini. I voli per Cork sono disponibili da 35,07 euro a tratta e partono dall’aeroporto di Verona .

A pochissime ore di volo dall’Italia c’è una meravigliosa località che durante l’autunno sorprende enormemente i suoi visitatori. Parliamo di Palma de Maiorca, che libera dal turismo di massa si lascia scoprire in tutta la sua speciale bellezza naturalistica. La regina delle isole Baleari offre un autunno all’insegna del sole e del mare, ma anche di un’ampia offerta di percorsi escursionistici nell’entroterra e nella costa. Avrete modo di vivere la vera essenza del luogo e veder confondersi i colori autunnali con quelli di un’estate che sembra non voler finire mai. Palma de Maiorca la potrete raggiungere con voli a partire da 40,08 euro dagli aeroporti di Bari, Genova, Palermo, Venezia e Verona.

Se siete amanti del vino dovreste pensare di andare a trascorrere un bel fine settimana in Lussemburgo. In particolare vi converrebbe approfittare di questa offerta per correre a visitare la Mosella, una romantica vallata colma di vigneti e pittoresche cittadine medievali adagiate lungo la riva del fiume. Un luogo davvero straordinario dove poter gustare un pregiato bicchiere di vino ammirando i colori caldi delle chiome degli alberi e dei morbidi tappeti di foglie. I voli per raggiungere il Lussemburgo partono da 41,11 euro e sono disponibili dall’aeroporto di Venezia.