A Viterbo per la Calza della Befana più lunga del mondo

Com’è ormai tradizione da 23 edizioni, la città di Viterbo torna ad accogliere la Calza della Befana più lunga del mondo. Domenica 5 gennaio, il centro storico viterbese sarà teatro di un evento unico e spettacolare che unisce tradizione, folklore e solidarietà, regalando emozioni a profusione a grandi e piccini.

Protagonista indiscussa della giornata sarà una calza di ben 52 metri, trasportata con entusiasmo da oltre 100 Befane e 15 storiche FIAT 500 del “500 Tuscia Club Viterbo”. E per chi volesse vivere da protagonista questa esperienza, è ancora possibile iscriversi per unirsi al gruppo delle Befane e dare il proprio personale contributo all’iniziativa.

Il percorso tra le vie del centro

Il corteo partirà alle ore 15 di domenica 5 gennaio da piazza del Comune, dove Befane e auto d’epoca si riuniranno per dare inizio alla manifestazione. Da lì, il percorso si snoderà attraverso il centro storico, toccando alcuni dei luoghi più iconici della città della Tuscia: porta Romana, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Comune, via Ascenzi, il Sacrario, via Cairoli, piazza San Faustino e viale Bruno Buozzi. La sfilata si concluderà alla Chiesa del Sacro Cuore del Pilastro, dove la calza sfilerà davanti al suggestivo presepe vivente di San Faustino.

Quest’anno, a causa dei cantieri presenti in piazza del Comune, il percorso subirà una piccola variazione rispetto agli anni precedenti. Come spiegato da Luciano Barozzi, ideatore della Calza della Befana più lunga del mondo e membro del comitato organizzatore del Centro Sociale Pilastro, la calza verrà portata a mano dalla fine di via Cavour fino a piazza San Faustino. Inoltre, per agevolare il trasporto, non sarà effettuato il consueto giro intorno alla fontana del Sacrario. Alla Chiesa del Sacro Cuore, l’arrivo della calza segnerà un momento speciale per i bambini, che riceveranno dolci tipici e potranno immergersi nella magia dell’Epifania.

Ad accompagnare il corteo, ci saranno le esibizioni musicali della Banda Città di Viterbo, le spettacolari coreografie delle Majorettes di Grotte Santo Stefano e il coinvolgente spettacolo del Gruppo di Musici e Sbandieratori dell’Associazione Culturale Pilastro. Per la prima volta, inoltre, sarà eseguito l’inno ufficiale della Calza della Befana, composto dal maestro Pierluigi De Santis.

Un evento di solidarietà

Come sottolineato dalla sindaca Chiara Frontini: “Questa è una tradizione che vive grazie all’energia e alla passione della comunità. Dopo 23 anni, è importante coinvolgere nuove generazioni per garantire continuità a questa bellissima iniziativa”. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, con particolare attenzione a chi vuole vestire i panni della Befana.

La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni del quartiere Pilastro, tra cui il Centro Sociale Pilastro, la Parrocchia, Avis e Admo, e oltre che una festa, rappresenta anche un’occasione per sostenere iniziative di solidarietà locali. L’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria di Rosanna De Marchi, scrittrice e poetessa recentemente scomparsa, che ha sempre mostrato grande passione per questa tradizione.

L’organizzazione della manifestazione è frutto di mesi di lavoro e dedizione. Come ha raccontato l’assessora alla cultura Katia Scardozzi: “Questa è una festa pensata per famiglie e bambini, ma dietro ogni dettaglio c’è un impegno enorme. Anche la calza, dopo la pioggia dello scorso anno, ha richiesto numerosi ritocchi per essere pronta a sfilare”.

La discesa della Befana 115 a Piazza della Rocca

Il giorno successivo, lunedì 6 gennaio, la festa continua con la spettacolare Befana 115. A partire dalle ore 15,30 piazza della Rocca si animerà con un susseguirsi di iniziative che culmineranno alle 18 con il momento più atteso: la discesa della Befana dall’alto, per la gioia di tutti i bambini presenti. Un evento che si rinnova da oltre vent’anni grazie al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune di Viterbo e all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Il pomeriggio prenderà il via con l’intrattenimento musicale della cartoon cover band “Cavalli a Dondolo”, seguita da danze caraibiche e dalle performance degli allievi della Artist Academy, diretti dall’attrice e cantante Laura Leo. Non mancheranno momenti di poesia, animazione con le Befane che distribuiranno caramelle e zucchero filato, e l’allegria contagiosa dei clown di corsia Goji VIP. La tradizionale discesa della Befana sarà affidata agli specialisti S.A.F. (Speleo Alpinistico Fluviale) dei Vigili del Fuoco, che utilizzeranno le stesse tecniche impiegate nei soccorsi in aree impervie.

Novità di questa edizione è il concorso fotografico che invita i partecipanti a immortalare la discesa della Befana 115 e inviare le foto per concorrere alla selezione dell’immagine ufficiale dell’edizione 2026. Più di mille calzette verranno distribuite gratuitamente ai bambini nel corso dell’evento, rendendo questa giornata ancora più speciale e memorabile per tutti.