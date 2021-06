Vilnius-Lublino: lo Stargate che connette le città e le persone

editato in: da

Come utilizzeremo in futuro la tecnologia? Il sogno di molti è quello di realizzare strumenti sempre più sofisticati in grado di annullare tutti i confini e ogni distanza tra persone, popolazioni, culture e Paesi nel mondo. Un miraggio ancora lontano, per alcuni, una realtà di fatto per altri.

Sì perché Vilnius e Lublino lo hanno fatto: hanno creato un ponte virtuale in grado di mettere in connessione gli abitanti delle due città, nonostante i 600 km che separano la capitale lituana dalla città polacca. Il risultato è fantascientifico.

Non è un caso che il ponte digitale sia stato ribattezzato Stargate, del resto basta guardare le immagini diffuse per vedere quel chiaro riferimento, nelle forme e nell’aspetto, all’indimenticabile film di fantascienza degli anni ’90. Il portale di Vilnius e Lublino, però, è più reale che mai, ed è avveniristico.

Anche la forma circolare non è stata creata per caso: il portale evoca infatti la ruota del tempo e rimanda, inevitabilmente, all’immaginario fantascientifico.

Non si potrà attraversarlo letteralmente per recarsi fisicamente nell’altra città – forse per quello dovremmo attendere ancora un po’ – ma il design ricorda proprio un passaggio futuristico che connette due mondi. L’idea è molto originale, sicuramente unica al mondo.

L’obiettivo di questo Stargate è quello di permettere ai cittadini di Vilnius di avere una finestra sempre aperta su Lublino, la città della Polonia orientale, e viceversa. Un modo sicuramente inedito per viaggiare, anche senza muoversi dalla propria città, ma soprattutto per comunicare e interagire con persone che sono a chilometri di distanza. Con questo portale tutte le distanze vengono annullate.

I portali sono dotati di schermi e telecamere che trasmettono in diretta le immagini delle due città e delle attività degli abitanti. Con questo Stargate i creatori hanno voluto incoraggiare le persone a ripensare al concetto di distanza per annullare e superare tutti i confini.

A promuovere l’iniziativa sono stati Go Vilnius, l’ente per il turismo della capitale Lituana, insieme alla Fondazione Benediktas Gylys, la città di Lublino e il Crossroads Center for Intercultural Creative Initiatives. A mettere la firma sul progetto, invece, sono stati gli ingegneri del Creativity and Innovation Center presso la Vilnius Gediminas Technical University.