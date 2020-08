Vigo: la cittadina spagnola è già pronta al Natale

editato in: da

Se credete di essere troppo in anticipo per pensare a Natale, provate a dare uno sguardo alle recenti attività di Vigo, vi accorgerete che la cittadina spagnola è già pronta ad accogliere il momento più magico e luminoso dell’anno.

C’è chi gioca in anticipo per un vizio di forma, chi invece lo fa per eccellere nel suo campo come Vigo, la città della Galizia, che ad agosto ha iniziato i preparativi per l’allestimento natalizio da record.

La cittadina spagnola, in realtà, è già famosa in tutto il mondo per le magiche atmosfere che si respirano lungo le vie e i quartieri del centro durante il periodo di Natale. Installazioni luminose, fili scintillanti e sculture animano la città, sfidando, a suon di luci e colori, metropoli come New York, Londra e Parigi.

Così, per non restare indietro, e per garantire il Natale più bello di sempre, ecco che i preparativi, di solito previsti per l’autunno, sono stati anticipati ad agosto. A volerlo fortemente è stato Abel Caballero, sindaco di Vigo, che desidera per quest’anno l’edizione più scintillante di sempre con un allestimento incredibile.

334 strade della città saranno infatti illuminate con con 10 milioni di luci a led abbinate a 2.700 decorazioni a tema. Numeri che fanno di questo, a oggi, l’allestimento il più grande al mondo. Lo stesso sindaco aveva già sfidato in passato le città di New York, Londra, Tokyo a fare di meglio, ma a quanto pare il primato resterà a a Vigo anche quest’anno.

L’intenzione è quella di realizzare un’installazione cittadina colossale, ma non solo, l’anticipo dei preparativi è dovuto anche alla volontà di garantire uno spettacolo sicuro che rispetti tutte le misure anti contagio. Le strade, infatti, saranno monitorate rigorosamente e i controlli costanti garantiranno la dovuta distanza di sicurezza tra le persone che giungeranno in città per scoprire il magico Natale di Vigo.

Per rispettare i protocolli anti Covid, il maestoso albero di Natale di luci non sarà allestito a Porta do Sol, come ogni anno, ma a Policarpo Sanz. Qui, infatti, in uno spazio più ampio faciliterà il distanziamento tra le persone.