Per il “Washington Post” l’Italia è la meta più amata del 2023

Abbiamo atteso a lungo di poter tornare a viaggiare alla scoperta del mondo, dopo due anni tra frontiere chiuse e lockdown: il settore turistico sta vivendo una ripresa incredibile, e per il 2023 ci si attende dati altrettanto positivi. Ma quali sono le mete preferite dai viaggiatori internazionali? Il Washington Post ha condotto un’indagine sui turisti americani, e ha decretato (ancora una volta) il trionfo dell’Italia come destinazione più amata da chi arriva oltreoceano.

L’indagine del Washington Post

Il prestigioso quotidiano statunitense ha voluto analizzare i trend di viaggio del 2023: i risultati emersi dimostrano che i turisti americani hanno ancora molta voglia di partire all’avventura, nonostante le restrizioni per il Covid e la recente crisi economica. Sono tanti coloro che hanno già organizzato le prossime vacanze, spesso senza badare a spese. In quest’ottica, sembra ripetersi la tendenza già vista lo scorso anno (anche in Italia): c’è chi sta pensando a viaggi lunghi e costosi, scegliendo di stare lontano da casa fino ad un mese intero, e chi invece ha prenotato più vacanze da spalmare nel corso del 2023, così da avere più occasioni per staccare dalla routine quotidiana.

Ma quali sono le mete preferite dai viaggiatori americani? Secondo il Washington Post, è ancora una volta l’Italia a spiccare tra le destinazioni più amate: il suo incredibile patrimonio artistico e paesaggistico continua ad attirare milioni di visitatori provenienti da ogni angolo del mondo, e gli Stati Uniti non fanno eccezione. In generale, è comunque l’Europa a conquistare i primi posti in classifica tra le località più gettonate per il 2023: dopo il nostro Paese, possiamo infatti trovare la Grecia, il Portogallo e il Regno Unito.

Tra i principali trend di viaggio per gli americani, c’è anche l’Asia – e il Giappone in primis. I Paesi asiatici sono stati tra gli ultimi a cedere sulle restrittive misure di sicurezza volte a contrastare la pandemia, e i turisti hanno dovuto attendere a lungo prima di poter tornare a visitare le loro incredibili bellezze. Ora sono molti coloro che vogliono recuperare il tempo perduto: le mete più scelte, oltre al Paese del Sol Levante, ci sono la Thailandia, l’isola di Bali e il Vietnam. A seguire, spiccano altre classiche destinazioni turistiche come i Caraibi, il Sudamerica e l’Africa, dove concedersi safari indimenticabili.

Le mete italiane più amate dagli americani

Ma torniamo all’Italia: quali sono le località che i turisti americani apprezzano maggiormente? Stando all’indagine del Washington Post, l’attenzione è ancora concentrata su zone prettamente turistiche come la Costiera Amalfitana, il lago di Como, la Toscana, la Puglia e la Sicilia. Tuttavia, molti viaggiatori hanno intenzione di scegliere queste mete solo come punto di partenza per esplorare i dintorni e battere i sentieri meno conosciuti (e meno affollati), andando alla scoperta del lato più autentico del nostro Paese.

I turisti hanno voglia di immergersi davvero nel tessuto dei piccoli borghi italiani, facendo conoscenza con le persone del luogo e lasciandosi ispirare dalle antiche tradizioni ancora vive sul territorio. E poi vogliono scoprire la natura incontaminata, vivere esperienze entusiasmanti e assaporare specialità tipiche, magari mettendo le mani in pasta concedendosi un corso di cucina per apprendere i segreti dei nostri piatti più prelibati.