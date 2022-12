Le mete più gettonate per l’anno che verrà

L’anno è finito, e come sempre accade è tempo di bilanci: quali sono stati i viaggi più apprezzati dagli italiani negli ultimi mesi, e quali invece quelli che ci apprestiamo a vivere nel 2023? Un nuovo report ci svela le mete (sia italiane che internazionali) scelte dai turisti per le vacanze e le tendenze che dobbiamo aspettarci per l’anno che verrà.

Viaggi, le mete più gettonate

Il report annuale “Year in Travel”, stilato da eDreams ODIGEO, prende in considerazione i trend di viaggio e le destinazioni più amate dai turisti a cavallo tra il 2022 e il 2023. Mai come in questi ultimi mesi, con la ripresa del settore turistico, gli italiani hanno (ri)scoperto il loro desiderio di esplorare il mondo. E se da una parte c’è voglia d’avventura, quasi la metà degli intervistati ha ammesso di voler concedersi una vacanza rilassante all’insegna del benessere fisico e mentale. E non manca, naturalmente, chi invece si regala una fuga d’amore in qualche oasi meravigliosa.

Studiando le prenotazioni e le ricerche effettuate dai turisti italiani tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2022, il report si concentra poi sulle mete scelte da chi ha viaggiato – e da chi ancora deve partire. A sorpresa, la classifica vede primeggiare alcune delle più belle città italiane: il turismo di prossimità domina ancora i trend dei nostri connazionali. Al primo posto c’è Milano, la città della moda e degli affari, seguita a ruota da Catania e da Napoli, che incarnano il calore e la bellezza del sud Italia. Al quarto posto troviamo invece Palermo, mentre in quinta posizione c’è l’intramontabile Roma.

Naturalmente, ci sono anche molti viaggiatori che hanno optato per l’estero, rimanendo però in Europa. La destinazione preferita è Parigi, l’ideale per un city break o per un weekend romantico. Tra le altre mete più apprezzate dagli italiani, poi, ci sono Tirana, Barcellona e Londra. L’analisi svela infine quali sono le mete che hanno visto una vera e propria impennata nelle prenotazioni: la prima è Berlino, accompagnata sul podio da Manchester e Budapest. Dietro troviamo anche splendide mete emergenti come Istanbul e Marsiglia.

I trend di viaggio per il 2023

Cosa dobbiamo aspettarci dal mondo dei viaggi nel prossimo anno? Visti i rincari che hanno colpito duramente gli italiani, non sorprende che in molti abbiano intenzione di risparmiare: ci sarà più attenzione per le offerte di voli e hotel, mentre i più avventurosi non si lasceranno sfuggire le occasioni last minute. Per quanto riguarda le vacanze estive, c’è ancora voglia di trovare qualche paradiso esotico dove rilassarsi su spiagge meravigliose, ma senza andare troppo lontano.

Spazio allora all’Egitto, alla Tunisia e a Malta, dove poter vivere un vero sogno. E, secondo gli esperti, il prossimo anno potrebbe essere quello in cui vedremo emergere la Riviera bulgara tra le principali mete balneari. Infine, non manca chi vuole viaggiare in treno e fare un’esperienza diversa dal solito: nel 2023 sono in partenza diversi nuovi itinerari (tra cui uno tutto italiano) che ci porteranno alla scoperta di bellezze uniche al mondo, da ammirare dal finestrino di vagoni extralusso o di carrozze dal fascino antico.