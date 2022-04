Vacanze estive: gli italiani non baderanno a spese

È già tempo di qualche previsione sulla prossima estate, la prima (da più di due anni a questa parte) che vedrà davvero una netta ripresa del turismo. L’emergenza sanitaria ha messo un duro freno al settore dei viaggi, ma ora sembra aver allentato la sua morsa e gli italiani stanno tornando ad organizzare le loro vacanze. Le quali, secondo una nuova indagine, saranno assolutamente all’insegna del divertimento e del relax, ma anche piuttosto dispendiose.

Vacanze estive, gli italiani sono pronti a spendere di più

I più organizzati hanno già prenotato le prossime vacanze estive, chi invece preferisce arrivare a ridosso della partenza sta comunque iniziando a radunare le idee: quest’anno, gli italiani vogliono godersi un viaggio da sogno, complice una serie di coincidenze finalmente favorevoli. A rivelarlo è il rapporto Joy of Travel di Marriott Bonvoy, firmata dal programma fedeltà di Marriott International. L’indagine, condotta su un’ampia selezione di viaggiatori europei e mediorientali, ha coinvolto anche 2mila adulti italiani e ci ha permesso di scoprire qualcosa in più su quelli che saranno i trend della prossima stagione in fatto di viaggi.

Il primo dato che emerge è il desiderio di godersi finalmente una vacanza: il 52% degli intervistati ha affermato di voler viaggiare tra giugno e settembre, senza badare a spese. Dopo tanti sacrifici, il settore turistico torna dunque a vedere la luce. Molti italiani non si concedono infatti un viaggio addirittura da tre anni (ovvero dall’estate 2019, poco prima che scoppiasse la pandemia), ritenendo troppo pericoloso spostarsi in periodo di Covid. E con le frontiere che riaprono, sono tanti coloro che vogliono andare all’estero.

Per quanto riguarda i costi, gli intervistati sembrano propensi a lasciarsi andare: l’88% ha dichiarato di voler spendere più del solito, con una media di 1.177 euro a persona. Cifra che aumenta notevolmente (raggiungendo i 1.553 euro a persona) se si considerano solamente gli under 25. Sebbene siano coloro che hanno la capacità di spesa inferiore – perché studiano ancora o stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro -, quest’anno vogliono davvero la vacanza dei sogni. Ma non è tutto: l’indagine ha portato alla luce anche altri interessanti trend che caratterizzeranno la prossima estate.

I trend dell’estate 2022: vacanze lunghe e rilassanti

Negli ultimi due anni, chi ha viaggiato si è spesso concesso solamente qualche weekend fuori porta o, al massimo, una settimana senza allontanarsi troppo da casa. Ora è tempo di evadere, e gli italiani vogliono farlo in grande stile. Oltre ad essere intenzionati a viaggiare nuovamente all’estero, molti sono pronti a fare finalmente le due classiche settimane di ferie: ebbene sì, tornano ad allungarsi i tempi dedicati alla vacanza, almeno per quasi la metà degli intervistati (il 48%, per la precisione). In particolare, sono i ragazzi tra i 18 e i 24 anni che preferiscono fare viaggi più lunghi, seguiti a ruota dagli intervistati tra i 25 e i 34 anni.

Inoltre, molti hanno affermato di voler partire ben due volte nel corso dell’estate: il 41% farà più viaggi del solito, nel periodo tra giugno e settembre. Anche in questo caso, la percentuale è nettamente a favore delle fasce più giovani. Infine, qualche curiosità sul tipo di vacanza che gli italiani stanno organizzando. Nel 32% dei casi, si è alla ricerca di un viaggio che sia “il più rilassante possibile”, con una predilezione particolare per i resort all-inclusive dove poter stare in panciolle tutto il giorno. Mentre il 25% di chi si prepara a viaggiare ha intenzione di fare la vera vacanza da sogno, quella che ci si concede solitamente una volta nella vita.