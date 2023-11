Viaggi last minute e spontanei: così sarà il turismo italiano

Con la ripresa del turismo post Covid, sono moltissimi gli italiani pronti a rimettersi in viaggio: scopriamo quali sono i trend più gettonati per il 2024

La voglia di viaggiare non manca, ma le possibilità economiche sono sempre più ridotte: la situazione post Covid spinge gli italiani a sognare mete lontane e vacanze da sogno, eppure bisogna fare i conti con i continui rincari e l’inflazione galoppante. Per questo si sta verificando un ritorno al last minute, nella speranza di risparmiare qualcosa. Vediamo quali sono le mete più gettonate e i nuovi trend per il 2024.

I nuovi trend di viaggio per il 2024

C’è chi ha uno spirito avventuroso e non teme di partire verso l’ignoto, e chi invece preferisce organizzare tutto sin nei minimi dettagli, preparandosi con largo anticipo alle vacanze: a fare il punto della situazione sul turismo italiano è lastminute.com, che ha stilato il nuovo Travel Horizons Report per individuare i nuovi trend dei viaggiatori. Con la ripresa del settore turistico, infatti, è cresciuta sempre più la voglia di rimettersi in viaggio, ma sono moltissimi gli italiani che sono costretti a fare grandi rinunce per potersi permettere anche solo qualche giorno di ferie.

È per rispondere a questa pressante necessità che si sta diffondendo sempre di più il viaggio spontaneo. Ma di che cosa si tratta? L’indagine rivela che gli europei sono grandi amanti dell’early booking, prenotando mediamente le loro vacanze con 7 settimane di anticipo. Gli italiani, da questo punto di vista, sono quasi imbattibili: i nostri connazionali si attestano su una media di 54 giorni di anticipo sulla partenza, ma questa tendenza sta via via cedendo il passo al last minute – che in molti avevano abbandonato perché non sembrava più così conveniente.

Il viaggio spontaneo è dunque la soluzione, almeno parziale, al problema delle ristrettezze economiche in cui molti italiani versano, in questi ultimi anni. Prenotare all’ultimo momento può infatti far risparmiare un po’, soprattutto se si è flessibili sulla destinazione e sulla data di partenza. Senza contare che, in questo modo, ci si può concedere una vacanza non rimborsabile che costa decisamente meno – se prenotata con largo anticipo, il rischio di non poter partire e perdere i propri soldi potrebbe essere abbastanza alto. Il last minute è senza dubbio il nuovo trend: le ricerche online sul tema sono cresciute del 400% rispetto allo scorso anno. Ma quali sono le mete più apprezzate dai turisti?

Le mete più gettonate per il last minute

L’opzione last minute è solitamente messa in conto per viaggi di breve durata, che spesso si tramutano in city break: tra le destinazioni preferite dai turisti ci sono New York, Amsterdam, Parigi, Barcellona, Dubai, Roma, Londra, Lisbona, Praga, Dublino e Istanbul. Ma mai come quest’anno (e probabilmente lo stesso trend lo rivedremo nell’estate 2024) i viaggiatori si affidano alla prenotazione dell’ultimo momento anche per le classiche vacanze al mare, seppure non troppo lunghe. In questo caso, le destinazioni privilegiate sono Sharm el Sheik, Maiorca, la Sicilia, Barcellona e la Sardegna.

Per quanto riguarda invece i soli turisti italiani: la classifica delle migliori mete per il last minute sono il Mar Rosso, New York, Parigi, le Maldive e Tenerife. C’è tuttavia un’altra lista di splendide destinazioni che stanno vivendo il suo momento d’oro. Sono quelle che hanno registrato la crescita più significativa rispetto allo scorso anno, e vi rientrano Zanzibar, Fuerteventura, la Thailandia, la Costa del Sol e Cipro.