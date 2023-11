Tra le più grandi mete turistiche d’Europa c’è una città italiana

Quali sono le città europee più apprezzate dai turisti? E quelle dove in assoluto si recano più viaggiatori? In molti direbbero Parigi, o forse Roma, ma la verità è che un recente studio ha sconvolto tutto quello che pensavamo: le prima cinque città del vecchio continente dove c’è il maggior numero di turisti ogni 100 abitanti sono davvero una sorpresa. Tra queste, tuttavia, c’è anche una meraviglia italiana.

Come è stata condotta l’indagine

L’indagine che ha rivelato le cinque più grandi mete turistiche d’Europa è stato condotto dalla compagnia aerea WizzAir. Il vettore ungherese ha deciso di identificate le città con il maggior numero di visitatori ogni 100 abitanti. Sono state indagate ben 77 città e sono stati presi in considerazione dati ufficiali come le popolazioni raccolte da GeoNames, il numero di visitatori del 2022 da fonti come Statista, dati CEIC e simili, mentre l’elenco delle città più visitate è di TripAdvisor.

Va specificato che sono state rimosse le città per cui i dati non sono disponibili, come quelle dell’Egitto, Thailandia, Marocco, Corea del Sud, Cina, Perù, Israele, Arabia Saudita e le città in cui WizzAir non opera voli. Ciò non toglie che tale analisi sia stata estesa anche a città che sono al di fuori del continente europeo.

I risultati

Al quinto posto di questa curiosa indagine effettuata da WizzAir – che ricordiamo, si è occupata di valutare le città in cui, nel 2022, c’è stato il maggior numero di visitatori ogni 100 abitanti – troviamo Antalya, incredibile meraviglia della Turchia. Nel complesso ha ricevuto 12,8 milioni di turisti nel 2022 a fronte di una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, e in generale è la dodicesima città più visitata dello scorso anno.

Ma del resto non c’è da sorprendersi: è una meta turistica per eccellenza, circondata dalle montagne del Tauro che sembrano gettarsi verso il limpido Mar Mediterraneo. Splendidi paesaggi e un centro storico protetto da mura con ottanta torrioni, fanno di Antalya una destinazione particolarmente amata.

La quarta posizione è invece di Nizza, in Francia, che lo scorso anno ha accolto tra le sue poetiche strade ben 3,9 milioni di turisti diventando la 29esima città più visitata. La popolazione totale è di circa 340.000 persone.

Nizza si distingue per essere una località sempre in movimento, in festa, e con una panorama artistico e un multiculturalismo che difficilmente si possono trovare altrove.

Medaglia di bronzo per Porto, affascinante realtà del Portogallo. Le sue antiche vie affacciate sul fiume Douro hanno ospitato, nel 2022, un totale di 3.118 milioni di visitatori (abitanti quasi 215.000), diventando così il 37esimo luogo più visitato in Europa.

Merito della sua atmosfera mistica che cambia in base al luogo, all’ora e alla luce del giorno. Ponti, monumenti, azulejos, balconi fioriti e cantine dove gustare un vino sublime fanno di questa meta una realtà unica, da visitare almeno una volta nella vita.

Il secondo gradino del podio è di Heraklion, splendida realtà dell’altrettanto affascinante Isola di Creta: nel 2022 ha visto ben 6.800.000 visitatori e si è classificata dodicesima nella classifica generale delle città più visitate lo scorso anno.

Heraklion vanta origini antichissime che si possono ancora “toccare con mano” grazie ai suoi tantissimi siti archeologici, come quello che ospita i resti dell’affascinante Palazzo di Cnosso.

La città d’Europa con il maggior numero di visitatori ogni 100 abitanti è un’italiana, ovvero l’unica ed inimitabile Venezia. Il magnifico capoluogo veneto è noto in tutto il mondo per i suoi canali e la straordinaria cultura, tante incredibili ricchezze che hanno fatto sì che nel 2022 venisse visitata da ben 6.474.186 persone. Gli abitanti? Circa 260.000.