Il numero di arrivi e pernottamenti in Veneto cresce sempre di più, tanto da essere la prima regione turistica italiana: le mete più amate dai viaggiatori

Viviamo in un Paese eccezionale, pieno di città meravigliose, borghi rimasti fermi nel tempo e una natura che toglie il fiato. Ma vi siete mai chiesti quale sia la prima regione turistica dello Stivale, ovvero quella che i viaggiatori scelgono e visitano sempre di più? Noi abbiamo trovato la risposta: è il Veneto.

La crescita turistica del Veneto

Ad affermare che è stata il Veneto la prima regione turistica italiana durante i primi mesi del 2024 è Confindustria Veneto Est, secondo la quale gli arrivi del primo trimestre dell’anno hanno fatto registrare un incremento di 12 punti percentuali: 2.968.562 arrivi e 7.394.995 presenze.

Ad essere aumentati notevolmente rispetto allo scorso anno sono stati gli arrivi nelle città d’arte (+22,7%) e in montagna (+15,3%), seguite da terme (+10,2%), lago (+8,8%) e mare (+7,6%). Buone prospettive ci sono anche per la stagione estiva ormai arrivata, per la quale si è stimato un ulteriore incremento di arrivi e presenze, soprattutto internazionali.

Ma non è tutto, perché secondo questa analisi il Veneto è anche la regione italiana con il più alto livello di internazionalizzazione dei flussi turistici: il tasso di visitatori stranieri è pari al 64,7%, e sono viaggiatori in prevalenza in arrivo da Germania, Stati Uniti, Austria, Francia e Regno Unito.

Il grande successo del Veneto Orientale

A mostrare l’incremento più alto di tutta la regione, durante il primi mesi del 2024, è stato il Veneto Orientale: da gennaio a marzo si sono registrati, nel complesso, 1.891.138 arrivi (+20,5% rispetto allo stesso periodo 2023) e 4.400.245 pernottamenti (+11,5%), agganciando e superando i numeri del 2019, ovvero prima della pandemia che fermò tutto il mondo.

Le provincie più amate della regione sono quindi quelle di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso, dove le meraviglie da scoprire sono davvero tantissime.

La provincia di Venezia, per esempio, ospita alcune delle spiagge più belle di tutta la regione: ci sono circa 120 km di litorale pieni di lidi sabbiosi e dorati bagnati da un mare che viene premiato quasi ogni anno con la Bandiera Blu.

La provincia di Padova, dal canto suo, è ricca di storia e cultura e ospita diversi borghi affascinanti. Ne sono degli esempi Arquà Petrarca, dimora del poeta Francesco Petrarca e pieno di case in pietra e panorami mozzafiato; Montagnana, dove svetta nei cieli una delle cinte murarie tra le meglio conservate di tutta Europa; Cittadella, che tra le sue imponenti mura conserva 4 antiche porte orientate secondo i punti cardinali.

Non è di certo da meno la provincia di Rovigo, una terra abbracciata dai due fiumi più lunghi d’Italia (il Po e l’Adige), dove a trionfare è una natura rimasta ancora selvaggia, come quella che si può scoprire presso il Parco Regionale del Delta del Po, la più vasta zona umida d’Europa e del Mediterraneo.

Infine l’altrettanto affascinante provincia di Treviso, che offre uno splendido scenario storico, artistico e paesaggistico, ma anche radicate tradizioni, percorsi e leggende che rimangono impresse nel cuore. Da queste parti, infatti, tutto cambia rapidamente, tanto che il viaggiatore si ritrova a passare dall’armonia della pianura ai rilievi delle Prealpi Trevigiane, per poi fare una sosta nelle morbide Colline del Prosecco fino ad attraversare città grandi e piccole che lasciano senza fiato.