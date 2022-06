Vacanze rilassanti ma dove? Ce lo svela uno studio

È tempo di vacanze e per molti le ferie sono sinonimo di relax. Questa estate del 2022, finalmente, ci mette di fronte a una sorta di novità rispetto agli ultimi due anni: il mondo è di nuovo aperto e possiamo andare quasi ovunque. Allora quale meta scegliere per rilassarsi a dovere?

A venirci in aiuto per selezionare la destinazione più adatta al relax, per decomprimersi dagli stress quotidiani e per trovare la giusta atmosfera in cui trascorrere i propri tempi di inattività, è il sito Compare The Market che ha recentemente pubblicato il suo Relaxation Index del 2022.

Come è stato condotto lo studio

C’è da fare una premessa, se pensate che per rilassanti si intendano spiagge paradisiache e acque cristalline non è questa la ricerca che fa per voi. Questa indagine, infatti, ha preso in considerazione ben 30 delle principali città del mondo sulla base di una serie di sei fattori, assegnando loro punteggi individuali in ciascuna delle categorie studiate. La combinazione di tali punteggi ha rivelato l’indice di rilassamento complessivo del 2022 su un massimo di 10 punti.

Ogni destinazione globale è stata quindi analizzata in base ad alcune componenti come la disponibilità di hotel a cinque stelle, Spa, studi di yoga/meditazione e spazi verdi, nonché le temperature medie e le precipitazioni mensili. A quanto pare, anche alcune straordinarie città italiane si trovano in classifica.

La prime dieci città del mondo per vacanze rilassanti

Al decimo posto c’è Copenhagen, Capitale della Danimarca, con un punteggio complessivo di 4,43 su 10. Nona posizione per Seattle, città portuale sulla costa occidentale degli Stati Uniti d’America, nello stato di Washington, che ha ottenuto un punteggio totale di 4,47 su 10.

L’ottava posizione della classifica sulle città più rilassanti del mondo per il 2022 è occupata da Sidney, in Australia, con un punteggio di 4,73. Ma questa città dai mille volti è stata premiata soprattutto per i suoi hotel a 5 stelle grazie alla sua alta percentuale di strutture di questo tipo: la meta perfetta per una vacanza di lusso.

Settimo posto per San Francisco, affascinante città collinare nel Nord della California che ha ottenuto un punteggio di 4,88 su 10. Sesto posto per una meravigliosa città italiana: Pisa, e con un bel 4,96 su 10. Quinta posizione per Auckland, città della Nuova Zelanda, che raggiunge questo posto grazie a un punteggio di 5,14.

Marbella, bellissima località balneare spagnola che si trova sulla Costa del Sol, in Andalusia, arriva quarta in questa classifica e con un punteggio di 6,09 aprendo la strada alle tre destinazioni in assoluto più rilassanti per il 2022.

Medaglia di bronzo per Miami, città internazionale che sorge sul capo sudorientale della Florida e che ha ottenuto un punteggio di 6,22 su 10. Una posizione che non sorprende poiché è una città dalle temperature ottimali che la rendono una meta perfetta per rilassarsi in una delle sue tante spiagge a disposizione.

Secondo gradino del podio per Wellington, l’affascinante capitale della Nuova Zelanda che ha conquistato un punteggio di 6,76 su 10. Questa città è un pullulare di spazi verdi dove residenti e visitatori possono rilassarsi e riconnettersi con la natura. Vi basti pensare che qui sorge un’area naturale protetta unica al mondo: il primo ecosantuario urbano recintato di tutto il pianeta, dove è in corso il ripristino di una foresta, proprio nella stessa città di Wellington.

La città più rilassante in assoluto per le vacanze è Orlando, nello stato della Florida, con un punteggio di 6,94 su 10. Conosciuta principalmente per i suoi fiabeschi parchi a tema, vanta anche la più alta concentrazione di Spa e studi di yoga/meditazione per milioni di abitanti. Ma non solo. Qui c’è anche tantissimo sole che va a illuminare i suoi numerosi laghi e riserve naturali nascoste nel suo territorio. Senza dimenticare che è anche relativamente vicino alle spiagge su entrambi i lati dello stato.

Il resto della classifica

Vi sveliamo subito che la città con la temperatura media migliore in assoluto è Singapore con ben 26,8°C. Mentre la città con precipitazione medie mensili più basse è Monaco di Baviera, in Germania, con i suoi 29,2 mm. Ma come sono messe queste città in classifica? Con quale punteggio complessivo? E quali sono le altre nella lista?

Ve le sveliamo tutte partendo dall’11esima posizione fino alla 30esima:

Brighton, Regno Unito, con 4,42 su 10, ma sesto posto della classifica per numero di Spa per milioni di abitanti;

Firenze, Italia, con 4,38 su 10, ma decimo posto della classifica per spazi verdi per milioni di abitanti;

Venezia, Italia, con 4,38 su 10, ma terzo posto della classifica per spazi verdi per milioni di abitanti;

Melbourne, Australia, con 4,31 su 10, ma terzo posto della classifica per numero di hotel a 5 stelle;

Roma, Italia, con 4,31 su 10, ma secondo posto della classifica per precipitazione medie mensili più basse;

Boston, Stati Uniti, con 4,23 su 10, ma quarto posto della classifica per numero di studi di yoga/meditazione per milioni di abitanti;

Monaco di Baviera, Germania, con 4,22 su 10, ma undicesimo posto della classifica per la piacevole temperatura media annuale;

Lisbona, Portogallo, con 4,20 su 10, ma quinto posto della classifica per numero di Spa per milioni di abitanti;

New Orleans, Stati Uniti, con 4,13 su 10, ma terzo posto della classifica per numero di studi di yoga/meditazione per milioni di abitanti;

Los Angeles, Stati Uniti, con 3,89 su 10, ma terzo posto della classifica per precipitazione medie mensili più basse;

Singapore, con 3,78 su 10, ma secondo posto della classifica per numero di hotel a 5 stelle;

Chicago, Stati Uniti, con 3,76 su 10, ma undicesimo posto della classifica per numero di Spa per milioni di abitanti;

Berlino, Germania, con 3,67 su 10, ma settimo posto della classifica per precipitazione medie mensili più basse;

Helsinki, Finlandia, con 3,56 su 10, ma quattordicesimo posto della classifica per spazi verdi per milioni di abitanti;

Oslo, Norvegia, con 3,50 su 10, ma undicesimo posto della classifica per numero di studi di yoga/meditazione per milioni di abitanti;

Vienna, Austria, con 3,32 su 10, ma ottavo posto della classifica per numero di hotel a 5 stelle;

Rio de Janeiro, Brasile, con 3,24 su 10, ma terzo posto della classifica per la piacevole temperatura media annuale;

Vancouver, Canada, con 3,18 su 10, ma settimo posto della classifica per numero di hotel a 5 stelle;

Amsterdam, Paesi Bassi, con 3,16 su 10, ma nono posto della classifica per numero di Spa per milioni di abitanti;

Hanover, Germania, con 2,86 su 10, ma quattordicesimo posto della classifica per numero di studi di yoga/meditazione per milioni di abitanti;

Insomma, c’è tanta Italia tra le città più rilassanti del mondo, un risultato per alcuni lati inaspettato ma che rivela delle sfaccettature delle nostre città che in molti, forse, non conoscevamo.