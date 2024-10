Fonte: Sun Siyam Resorts SiyamWorld - Maldive

Natura selvaggia, luoghi incontaminati e acque cristalline sono un ottimo punto di partenza per scegliere la giusta destinazione per il nostro viaggio ma ciò che conta davvero è la qualità delle esperienze che si possono fare sul posto, in particolare se siamo alla ricerca di un pacchetto wellness fatto su misura per noi e che debba essere il più esclusivo possibile. Le proposte possono essere tantissime e tutte ugualmente valide, dalla SPA sull’acqua a quella immersa nella natura, fino ai trattamenti personalizzati sulla spiaggia privata per arrivare alle cure prestate dagli specialisti del posto, che applicano i principi della medicina ayurvedica e orientale.

Sun Siyam Resorts, gruppo alberghiero 100% maldiviano con oltre 20 anni di esperienza, propone trattamenti specifici in ognuno dei suoi cinque resort, di cui un 4 stelle deluxe e quattro 5 stelle. In tutti i resort si organizzano anche classi di yoga, pilates, pranayama e meditazione.

Fonte: Sun Siyam Resorts

I trattamenti maldiviani per alleviare lo stress

Al Sun Siyam Iru Fushi, situato sull’estremità meridionale dell’atollo di Noonu, si trova la celebre SPA by Thalgo France in cui un team di terapisti di altissimo livello si prende cura degli ospiti con un viaggio alla scoperta di sé con l’aiuto dei giusti prodotti, seguendo un approccio olistico che arricchisce il loro soggiorno. Sono oltre 140 i trattamenti fra cui scegliere, ispirati alla tradizione indiana, cinese, thailandese, tibetana e maldiviana. Si effettuano anche trattamenti di agopuntura e naturopatia.

Il Bonditan Kurun e l’Umbuliveyo Banun nascono dalla tradizione maldiviana più autentica e si basano sugli antichi elementi dell’erboristeria dell’arcipelago dell’Oceano indiano. Sono trattamenti originali che si utilizzano per lenire i dolori muscolari e articolari, oltre ad alleviare le condizioni di disagio fisico legate allo stress. Le erbe tropicali vengono miscelate in una pasta calda che viene applicata sulla zona interessata e coperta con foglie di banano appena raccolte che isolano il cataplasma, mentre sui punti vitali vengono posate pietre calde. Durante l’impacco, viene praticato un messaggio stimolante alla testa eseguito con un unico flusso di olio versato sul terzo occhio e sull’attaccatura dei capelli.

Per chi desidera un trattamento più profondo, è possibile approfittare di una giornata intera termale e purificante, all’insegna dell’Ayurveda, dello yoga e della meditazione. A questa si aggiungono altre terapie tradizionali e un regime alimentare depurativo suggerito dal medico residente della SPA.

Fonte: Sun Siya,m Resorts

Wellness a misura di bambino

Se il motto deve essere benessere per tutti, allora la SPA di Sun Siyam Iru Fushi risponde con trattamenti speciali riservati ai bambini che integrano diversi elementi giocosi come il massaggio Wizard’s Touch o la maschera Fairy Cup. Il Chocolicius è invece un trattamento a base di crema al cioccolato, mentre per il viso, il corpo e le mani è perfetto il Mango Berry Smoothie. Per le pelli delicate scottate dal sole, invece, l’ideale è Cocoon a base di rinfrescante cetriolo e aloe lenitiva.

Se la SPA è immersa nella natura

A cinque minuti di motoscafo da Sun Siyam Iru Fushi si trova invece il Siyam World, un resort inedito e e ineguagliato in tutte le Maldive che si erge su una delle più grandi isole delle Maldive, Dhigurah, nell’atollo di Noonu. La Veyo SPA è immersa in una vegetazione tropicale rigogliosa in cui è possibile sottoporsi a un massaggio perfetto per rilassare i muscoli e alleviare le tensioni. Veyo Scrub, invece, integra l’azione depurativa della sabbia a quella delle erbe e della polpa di cocco, per uno scrub profondo e super idratante.

Al Sun Siyam Olhuveli c’è una SPA su ognuna delle tre isole di cui è composto il resort. Su Main Island e su Romance Island la SPA è immersa nella vegetazione mentre su Dream Island la SPA si trova direttamente sulla laguna. Qui è possibile ammirare la ricca fauna dei fondali maldiviani grazie a un pannello trasparente sul pavimento. I trattamenti ayurvedici e i massaggi rigeneranti offerti dal complesso uniscono la tradizione orientale con le pratiche moderne che arrivano dall’Occidente. Il trattamento di coppia Take me to the Moon nella SPA di Romance Island è un lungo rituale che comprende idroterapia, massaggio plantare, scrub e massaggio balinese total body: alla fine, bagno nel latte e petali di rose e una bottiglia di champagne.

Anche al Sun Siyam Iru Veli dal lettino di massaggio si guarda direttamente la fauna marina attraverso un oblò sul pavimento della Ocean SPA, che offre massaggi tonificanti e rilassanti con utilizzo di ingredienti naturali e un elegante rituale sensoriale olfattivo.

Il Sun Siyam Vilu Reef, il primo nato dei Sun Siyam Resort, è invece un piccolo cocoon in cui le tradizioni orientali incontrano quelle occidentali tra aromaterapia e ayurveda. Tutti i trattamenti si possono effettuare anche direttamente sulla spiaggia privata delle Beach Villas per il comfort massimo di ogni ospite.