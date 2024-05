Tutti a bordo dell’Espresso Riviera, il treno da non perdere questa estate

L’estate italiana è sempre più vicina, e tra i modi migliori per scoprire il nostro Paese c’è sicuramente quello di salire a bordo dei treni turistici, per fare soste in destinazioni che lasciano davvero senza fiato. Ne è un esempio l’Espresso Riviera, il convoglio che da Milano conduce a Ventimiglia, attraversando incantevoli spiagge della Riviera dei Fiori ligure, fino a lambire l’altrettanto straordinaria Costa Azzurra.

Espresso Riviera: partenze e informazioni utili

Nei weekend che vanno dal 3 agosto al 29 settembre sarà possibile salire a bordo dell’Espresso Riviera, il collegamento diurno che solca i binari italiani per raggiungere alcune delle più suggestive spiagge della Riviera dei Fiori, in Liguria, fino a sfiorare le meraviglie della Costa Azzurra.

Partendo da Milano Centrale e Pavia verso Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia, il treno consentirà di riscoprire il piacere di viaggiare in serenità e privacy: a disposizione ci saranno i compartimenti salottino per non più di quattro – sei persone, dotati di finestrini grandissimi che lasceranno scorgere panorami indimenticabili.

Non mancheranno un’esclusiva carrozza ristorante con menù e piatti che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy e il bar di bordo per rilassarsi e svagarsi in qualsiasi momento del viaggio. In più, saranno assolutamente i benvenuti anche gli amici a 4 zampe. Attualmente i biglietti non sono ancora disponibili, ma lo saranno presto e con prezzi a partire da 29,50 euro.

Le tappe più belle dell’Espresso Riviera

Sono diverse le tappe che si potranno fare salendo a bordo dell’Espresso Riviera. Tra le più suggestive c’è sicuramente Varazze, straordinaria cittadina della provincia di Savona, che regala un centro storico con una ricca sovrapposizione di stili ed epoche diverse, uno tra i più affascinanti e caratteristici borghi della Riviera Ligure.

Ma non solo, perché Varazze offre anche lunghe spiagge sabbiose e deliziosi stabilimenti attrezzati, insieme a tratti di costa particolarmente apprezzati dagli amanti del surf. E poi il prezioso Lungomare Europa, dove fare una piacevole passeggiata pianeggiante e/o una pedalata su un pista ciclabile che per alcuni tratti attraversa gallerie di una vecchia ferrovia, piccole spiagge rocciose e molto altro ancora.

Un’altra interessante sosta da fare salendo a bordo dell’Espresso Riviera è Albenga, sempre in provincia di Savona, che è piena di tesori architettonici e artistici di inestimabile valore, tanto da esse considerata la Capitale della Liguria romana e medievale. Non mancano sentieri da solcare, pareti di roccia su cui arrampicarsi e il mare, da accarezzare sdraiandosi su una splendida spiaggia che regala un panorama speciale sulla vicina Isola della Gallinara, caratterizzata da un ambiente ancora incontaminato e d’incredibile valore storico, ambientale e culturale.

Infine – ma le soste dell’Espresso Riviera non sono di certo finite qui – Bordighera, in provincia di Imperia. Si tratta di una città affascinante ed elegante e conosciuta persino come la “Regina delle Palme”, che qui sono davvero numerose. Una curiosità: per la sua bellezza e unicità, questo angolo di Liguria è stato la meta prediletta per Claude Monet, che più volte è stato ispirato dalla straordinarietà di questo paesaggio.