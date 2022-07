Torna ‘Borghi aperti’, alla scoperta di 24 tesori

Anche quest’anno torna “Borghi Aperti“, la manifestazione ideata dai comuni aderenti al progetto “Noi Marche” (Civitanova Marche – comune capofila, Apiro, Appignano, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Falerone, Fiastra, Genga, Grottazzolina, Gualdo, Jesi, Magliano di Tenna, Maiolati Spontini, Matelica, Monsano, Montegiorgio, Montegranaro, Morrovalle, Penna San Giovanni, Ponzano di Fermo, Potenza Picena, Rosora, Sarnano, San Severino Marche, Treia) con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere ai visitatori la bellezza di questi territori.

Alla scoperta di luoghi meravigliosi

Il programma 2022, presentato per il secondo anno a Penna San Giovanni dal Sindaco Stefano Burocchi e Loredana Miconi di Noi Marche, è ricco di iniziative: un viaggio itinerante nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre in cui scoprire, grazie alle guide turistiche, ville, abbazie, giardini, palazzi nobiliari, teatri storici, cortili e musei.

Non mancano escursioni naturalistiche a piedi e in bicicletta per ammirare autentiche perle delle Marche come, ad esempio, il Lago di Fiastra e Pian dell’Elmo, Treia, la città della disfida del Bracciale, Lorenzo Lotto a Cingoli e il teatro romano di Falerone.

Spazio anche a una visita guidata dedicata ai bambini a Potenza Picena e alla ricchezza enogastronomica del territorio con la degustazione di vini autoctoni abbinati a salumi, formaggi e dolci a Penna San Giovanni e alla scoperta delle colline dove nasce il vino più celebre della regione, il Verdicchio a Cupramontana dove è visitabile il Museo in Grotta.

Ancora, il comune di Maiolati Spontini organizza visite nei luoghi dedicati al compositore Gaspare Spontini, nativo de luogo, a Castelplanio turisti e visitatori locali saranno accompagnati ad ammirare il monumento più rappresentativo del paese, l’Abbazia di San Benedetto de’ Frondigliosi raggiungibile con una piacevole passeggiata.

A Rosora, balcone della Vallesina, lo sguardo spazia dall’invidiabile posizione panoramica lungo tutta la valle, nel grazioso borgo medievale di Magliano di Tenna sarà il momento di immergersi tra tesori e sapori e un centro storico gioiello e non da meno è Gualdo, borgo impreziosito da mura trecentesche e torri.

Ma non finisce certo qui.

L’estate all’insegna della bellezza dei borghi marchigiani continua con musica e sapori a Montemagrano, con i legumi antichi di Appignano, dalla semina alla raccolta, e con l’iniziativa “5 sensi (+1)” alla scoperta del comune di Montegiorgio.

Si faranno conoscere, poi, Civitanova Alta con la sua Pinacoteca, Matelica con la festa del paesaggio lento a piedi e in bicicletta, Grottazzolina con il Castello e il percorso della vecchia ferrovia.

Infine, Ponzano di Fermo proporrà un aperitivo al tramonto con superba veduta dal Castello, Sarnano l’incontro con le splendide cascate, Genga il meraviglioso Tempio del Valadier e San Severino Marche l’apertura dei cortili nascosti.

Un emozionante percorso lungo tre mesi

L’affascinante percorso guidato lungo tre mesi permetterà di conoscere e apprezzare cinque magnifiche vallate, la Val di Chienti, la Val Tenna, la Val di Fiastra, quella Esina e del Potenza: con partenza dalla costa, attraversando colline, sentieri panoramici e corsi d’acqua, il visitatore locale e il turista scopriranno le Marche, una terra grandiosa, accogliente, ricca e dal fascino unico, e torneranno a casa con la gioia di aver conosciuto una regione emozionante e una valigia piena di belle sensazioni.

“Il nostro è un territorio che non puoi raccontare, lo devi vivere con tutti i sensi, i profumi, le bellezze naturalistiche, i sapori dei nostri cibi, i suoni della natura incontaminata.

Chiunque visita Penna San Giovanni, ma più in generale le Marche tutte, lascia qui un pezzo di cuore, con la promessa di ritornare appena possibile”, queste le parole del Sindaco di Penna San Giovanni Stefano Burocchi.

“I turisti che visitano questi territori ci chiedono di aiutarli a conoscerlo sotto tutti i punti di vista” ha aggiunto Loredana Miconi di Noi Marche “la nostra è una Regione ricca di arte, storia, cultura, tradizioni e natura, con questo calendario aiutiamo chi viene da fuori, ma anche gli stessi compaesani, ad apprezzare i tantissimi gioielli che noi custodiamo e che spesso restano inaccessibili.

Un grande grazie alle Amministrazioni Comunali appartenenti al progetto NoiMarche che hanno realizzato questi eventi creando una rete tra associazioni locali, ProLoco e operatori turistici.”