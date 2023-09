Spopolano i “viaggi gourmet”: le mete più gettonate

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Visitare una nuova città non significa soltanto ammirare le sue meraviglie e le architetture più belle, ma anche immergersi in tradizioni sconosciute, per apprendere culture a volte molto lontane dalla nostra. E la cucina è senza dubbio uno dei modi migliori per farlo: assaporare piatti diversi ci consente di andare alla scoperta di nuove emozioni. Per questo sta prendendo sempre più piede il trend dei “viaggi gourmet”, verso mete suggestive che offrono prelibatezze tutte da gustare. Scopriamo le destinazioni più apprezzate dai turisti.

Viaggi gourmet, il nuovo trend

Siete in vacanza all’estero? Dopo aver passeggiato tra le viuzze della città e fatto visita a qualche museo, sicuramente avrete fame: e non c’è niente di meglio che approfittarne per scoprire piatti tipici del luogo in cui vi trovate, per fare un tuffo in tradizioni culinarie spesso così diverse da quelle con cui vi siete confrontati finora. Ecco perché il viaggio gourmet è diventato un trend molto diffuso tra i turisti. Lo conferma CartOrange, una delle principali società italiane di consulenza di viaggio: per i suoi clienti, fare esperienze gastronomiche ha ormai raggiunto una richiesta tale da essere divenuta la terza voce di spesa.

Naturalmente, sedersi a tavola e consumare un buon pasto non rimane un semplice momento di relax fine a se stesso, bensì si trasforma nell’occasione per scoprire il legame della cucina con il territorio e per vivere sulla propria pelle un’esperienza a contatto con persone del luogo. Sperimentare nuovi sapori e assaggiare piatti tipici è così un modo per arricchire il proprio viaggio approfittando di quella che è, in fondo, un’esigenza fisiologica. Ma quali sono le mete più richieste dai turisti che vogliono concedersi un viaggio gourmet?

Le mete più gettonate dai turisti

Tra le destinazioni preferite non può che esserci il Giappone, la cui cucina è ormai da anni protetta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Le opportunità sono tantissime: dalla semplice esperienza di assaggiare un vero sushi alle cooking class per apprendere i segreti della cucina giapponese. E ci sono numerosi food tour che ci conducono alla scoperta di luoghi spesso poco battuti dal turismo, per vivere un’avventura autentica.

Rimanendo in oriente, anche il Sudest asiatico ha un grande fascino sui turisti. In particolare, Singapore e Indonesia sono tra le mete più richieste. La prima ospita decine di hawker center, ovvero grandi spazi coperti dove si radunano bancarelle di ogni tipo, che offrono tantissimi street food appartenenti a cucine di ogni angolo del mondo. Mentre l’Indonesia regala un’esperienza incredibile per gli amanti del riso: dopo un tour tra le infinite distese di risaie, c’è l’opportunità per assaporare questo prodotto in tutte le sue sfumature.

Infine, voliamo dall’altra parte dell’oceano per scoprire il Perù e le sue prelibatezze: il Paese vanta una cucina molto rinomata in tutto il mondo, e non è certo un caso che proprio qui si trovino alcuni dei ristoranti più premiati di tutti i tempi, tra cui il famoso Central. Naturalmente, non ci sono solo esperienze gourmet da provare. Basta passeggiare tra i mercati delle città per fare il pieno di profumi e sapori incredibili, o magari avventurarsi lungo le sponde del lago Titicaca per gustare i piatti tipici della tradizione culinaria degli indios Uros.