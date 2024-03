Ritardi e cancellazioni: migliori e peggiori compagnie e scali in Europa

Disagi in aeroporto: quante volte vi è capitato di arrivare con le vostre valigie e scoprire che l’aereo sarebbe partito in ritardo, o addirittura che è stato cancellato? Dopo il Covid, questo genere di contrattempi sembra essere aumentato. Ce lo rivela una nuova analisi condotta dal team di BestBrokers, che ha preso in considerazione le ultime statistiche di OAG. Dai risultati emergono quali sono le compagnie aeree e gli scali in Europa che hanno registrato il maggior numero di ritardi e cancellazioni nel corso del 2023. Scopriamoli insieme.

Le migliori e le peggiori compagnie aeree

Sembra passata una vita, eppure solo qualche anno fa viaggiavamo normalmente, ignari di una pandemia che avrebbe gettato in crisi l’intero settore turistico globale. Nel 2022, quando finalmente le restrizioni si sono allentate e in molti sono tornati a concedersi una vacanza, gli aeroporti e le compagnie aeree hanno registrato un altissimo numero di ritardi, cancellazioni e overbooking. Pian piano, la situazione è tornata alla normalità. Lo scorso anno, l’industria aeronautica in Europa ha segnato un aumento del 10% nel numero dei voli, con un traffico totale che si aggira attorno al 92% dei livelli pre-Covid.

Tuttavia, i disagi non sono terminati: rispetto al 2019, quando in media il ritardo dei voli era di 13,3 minuti, nella prima metà del 2023 siamo saliti a 15 minuti. Alcune compagnie aeree, d’altra parte, sono risultate nettamente peggiori rispetto ad altre. Tristemente in vetta alla classifica per cancellazioni e ritardi, c’è un vettore italiano: si tratta di Air Dolomiti, che ha operato più di 33mila voli e ha un tasso di contrattempi pari al 43,56%. Al secondo posto c’è Air Serbia, che invece ha accumulato il 42,29% tra ritardi e cancellazioni, mentre al terzo posto troviamo TAP Air Portugal, con un tasso del 41,99%.

Quali sono invece le compagnie aeree più virtuose? Nella Top 10 non c’è alcuna italiana. Al primo posto spicca Eurowings, vettore low cost tedesco: nel 2023 ha avuto solo l’1.81% di voli cancellati e il 5,25% di voli in ritardo, per un totale del 7,05%. Medaglia d’argento per TUI fly Belgium, che ha un tasso complessivo del 12,50%. Infine, a chiudere il podio c’è Iberia, la compagnia aerea di bandiera della Spagna: su oltre 212mila voli operati, solo il 15,19% ha subito ritardi o cancellazioni nel corso del 2023.

I migliori e i peggiori aeroporti

Non ci resta ora che scoprire quali sono gli aeroporti europei in cui si sono verificati più contrattempi, per poter scegliere con cura da dove partire per il prossimo viaggio. Nella classifica dei peggiori, al primo posto troviamo l’aeroporto di Francoforte, in Germania: meno del 40% dei voli decolla puntuale. Secondo posto per l’aeroporto di Londra-Luton, il quarto più grande a servire la capitale inglese. Qui è stato collezionato il 57,82% di ritardi e cancellazioni. Infine, al terzo posto c’è l’aeroporto di Bruxelles, in Belgio, con un tasso del 56,79%. L’unico italiano in classifica è all’ottavo posto: si tratta dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (49,37%).

Passiamo invece agli scali migliori, dove non c’è alcun italiano. Il primo posto va all’aeroporto di Malta, dove si sono verificati contrattempi solo nel 9,41% dei casi. Segue l’aeroporto Chopin di Varsavia, in Polonia: il tasso di cancellazioni e ritardi complessivo è del 13,43%. Infine, al terzo posto troviamo l’aeroporto di Stoccarda, in Germania, che ha un totale del 14,46% di inconvenienti con i voli.