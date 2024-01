La classifica dei 10 aeroporti più “stressanti” del mondo

Non sempre viaggiare è un piacere e anzi, ogni tanto ci fa vivere anche delle frustrazioni. A tal proposito VisaGuide ha condotto uno studio per stilare la classifica degli aeroporti più "stressanti" del mondo. Ha infatti valutato i livelli di stress incontrati dai passeggeri nei 30 aeroporti più grandi del nostro pianeta. Si tratta di uno studio che prende in considerazione i fattori individuati come i più stressanti dalle persone intervistate, tra cui il numero totale di passeggeri all’anno, le dimensioni dell’aeroporto in metri quadrati, la densità di passeggeri per metro quadrato, la percentuale di ritardi in un anno e la distanza dal centro città in chilometri. Al decimo posto di questa lista troviamo l'O’Hare International Airport di Chicago (in foto), che ha ricevuto un punteggio totale di 31.44.