Rimini riparte: così la città si prepara ad accogliere i turisti

L’estate è alle porte, e Rimini si prepara a ripartire, dopo un periodo difficilissimo per il mondo intero. La città ha deciso di promuovere le sue bellezze, il suo immenso patrimonio artistico e culturale e il suo impegno quotidiano con un’iniziativa davvero brillante.

Ok, Rimini è un progetto di formazione che permette ai cittadini di raccontare ciò che davvero rappresenta per loro la città, usufruendo dei potenti mezzi del web e di nuove tecniche di comunicazione. E, nell’ambito di questo progetto, è nato il video intitolato Rimini: un sorriso che parte dagli occhi per arrivare al cuore. Realizzato da Immaginificio, in collaborazione con il Comune e con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, il video mostra la vera natura della città, impegnata in una ripartenza ardua, ma voluta e fortemente sentita da tutti.

“Volevamo raccontare Rimini così com’è oggi: viva, in movimento, pronta a costruire un nuovo futuro” – spiega Davide Gambardella, Head of Strategy di Immaginificio. Il filmato, in appena 90 secondi, riesce a catturare la nostra attenzione e a regalarci grandi emozioni, mostrandoci un inedito volto di Rimini. Non solo un’affascinante località balneare dove i più giovani si riuniscono per tuffarsi nella sfrenata movida della Riviera Romagnola, ma anche una città che sta ripartendo con il sorriso e con la passione, tratti che accomunano tutti coloro che a Rimini si ritrovano per la stagione calda e chi vi abita da una vita.

È così, dunque, che la città si prepara all’arrivo dell’estate. Le sue bellissime spiagge sono pronte ad accogliere i turisti nel massimo rispetto delle misure di sicurezza, offrendo un luogo dove rilassarsi al sole e tanto divertimento. Perla della Riviera Romagnola rinomata a livello turistico come località balneare, Rimini si riconferma da anni una delle scelte migliori per chi ama il mare e, tra i più giovani, per chi vuole dedicarsi alla vita notturna. Ma la città ha molto altro da regalarci.

Un patrimonio culturale notevole si cela tra le vie della città, dove possiamo trovare suggestivi esempi di architetture risalenti all’epoca romana, maestosi edifici religiosi e splendide ville nobiliari. Passeggiare per il centro storico di Rimini significa fare un vero e proprio tuffo indietro nel tempo, alla scoperta della lunghissima storia che la città ha alle sue spalle, di cui si trova testimonianza in tantissimi monumenti.