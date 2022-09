Presto l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio sarà collegato con il treno

È da un po’ che se ne parla, ma ben presto il progetto di collegare l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio con il treno sarà realtà. Il progetto del nuovo collegamento ferroviario diretto è stato inserito tra le opere di importanza primaria da realizzare in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. A riportare la notizia è stato Milano Today.

Tuttavia, non dovremo attendere fino ad allora per poter raggiungere il secondo scalo più importante della Lombardia dopo Malpensa perché il treno diretto all’aeroporto partirà prima.

Inizialmente, lo scalo sarà collegato con la stazione ferroviaria di Bergamo, circa 5,3 chilometri di rotaie a doppio binario per i quali sarà realizzata anche una galleria. Il tempo di percorrenza sarà di soli dieci minuti.

La nuova stazione ferroviaria di Orio, però, sarà già dotata di quattro binari, in modo da prevedere arrivi anche da altre stazioni. E speriamo che quella di Milano e di altre grandi città siano le prossime.

Saranno anche fatte modifiche sostanziali alla viabilità. Una bretella stradale passerà sotto la nuova ferrovia e ci saranno anche un sottopasso ciclopedonale e un sottopasso carrabile con pista ciclabile.

Al momento l’aeroporto di Bergamo, principale hub italiano di Ryanair da dove decollano decine di voli nazionali e internazionali ogni ora di una ventina di compagnie aeree di linea e charter, è raggiungibile solo in auto o pullman, anche dalla stazione ferroviaria di Bergamo.

Chi ha potuto volare da questo scalo sa che il traffico per arrivarci è sempre piuttosto sostenuto, pertanto il treno sarebbe una grande svolta che potrebbe addirittura metterlo in competizione diretta con l’aeroporto di Milano Malpensa, già da anni raggiungibile con il treno Malpensa Express che parte dalle stazioni Centrale e Cadorna del Capoluogo lombardo.

Per dovere di cronaca, anche il city airport di Milano Linate sarà presto raggiungibile con la nuova linea 4 (blu) della metropolitana. Il Sindaco Giuseppe Sala ha promesso che “A fine ottobre apriremo il primo tratto della metropolitana 4 da Linate”. Non c’è ancora una data certa, ma la metro avrà inizialmente soltanto sei fermate (Linate aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa e Dateo, dove s’incrocia con il passante ferroviario), ma non arriverà ancora nel centro città. Per quello dovremo attendere…